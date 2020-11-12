Летим в Кокшетау

Как добраться до Кокшетау на самолёте

В Кокшетау 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kokshetau Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кокшетау

  1. Кокшетау KOV
    Kokshetau Airport

Самые дешёвые билеты в Кокшетау из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.11.2020из 🇰🇿Актау4 3472ч 20м
14.10.2020из 🇰🇿Алматы4 4622ч 10м
27.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)6 72816ч 35м (⇵1)
18.10.2020из 🇰🇿Шымкента6 93526ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска9 32521ч 40м (⇵1)
18.10.2020из 🇰🇿Актюбинска9 98412ч 55м (⇵1)
06.11.2020из 🇰🇿Уральска10 09024ч 10м (⇵1)
23.10.2020из 🇰🇿Тараза10 16337ч 5м (⇵2)
23.10.2020из 🇰🇿Кызылорды10 25842ч 25м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Новосибирска14 02645ч 5м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Омска18 41346ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇹🇷Стамбула21 62512ч 5м (⇵1)
08.12.2020из 🇷🇺Москвы22 44929ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Коньи23 61516ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇰🇿Атырау29 2556ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кокшетау, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Москва и Актау

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