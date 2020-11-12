Как добраться до Кокшетау на самолёте
В Кокшетау 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kokshetau Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кокшетау
- Кокшетау KOVKokshetau Airport
Самые дешёвые билеты в Кокшетау из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇰🇿Актау
|4 347
|2ч 20м
|14.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|4 462
|2ч 10м
|27.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|6 728
|16ч 35м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|6 935
|26ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|9 325
|21ч 40м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|9 984
|12ч 55м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇰🇿Уральска
|10 090
|24ч 10м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇰🇿Тараза
|10 163
|37ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|10 258
|42ч 25м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|14 026
|45ч 5м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|18 413
|46ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|21 625
|12ч 5м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|22 449
|29ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Коньи
|23 615
|16ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇰🇿Атырау
|29 255
|6ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кокшетау
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кокшетау, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Москва и Актау
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