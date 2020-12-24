Летим в Актау

Как добраться до Актау на самолёте

В Актау 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Aktau International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Актау

  1. Актау SCO
    Aktau International Airport

Самые дешёвые билеты в Актау из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
24.12.2020из 🇰🇿Атырау923
07.12.2020из 🇰🇿Актюбинска1 2991ч 35м
10.12.2020из 🇰🇿Уральска1 3041ч 30м
20.12.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)1 8632ч 50м
03.12.2020из 🇰🇿Шымкента1 8642ч 25м
05.01.2021из 🇰🇿Алматы2 2583ч 10м
11.11.2020из 🇰🇿Костаная3 93513ч 15м (⇵1)
20.11.2020из 🇰🇿Кызылорды4 1479ч 35м (⇵1)
20.11.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска4 2249ч 55м (⇵1)
21.10.2020из 🇰🇿Кокшетау4 3332ч 30м
18.03.2021из 🇰🇿Павлодара4 5747ч 40м (⇵1)
20.10.2020из 🇰🇿Жезказгана5 0144ч 30м (⇵1)
18.11.2020из 🇰🇿Караганды5 24323ч 15м (⇵1)
27.10.2020из 🇰🇿Тараза5 4048ч 40м (⇵1)
04.11.2020из 🇰🇿Семипалатинска6 18621ч 45м (⇵1)
12.12.2020из 🇹🇷Стамбула8 076
15.01.2021из 🇷🇺Москвы10 0596ч 35м (⇵1)
01.01.2021из 🇺🇿Ташкента10 9986ч 15м (⇵1)
21.12.2020из 🇷🇺Новосибирска11 13933ч 20м (⇵1)
12.03.2021из 🇷🇺Сургута13 23360ч 50м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга14 73818ч 45м (⇵2)
02.03.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону14 94443ч 25м (⇵2)
29.10.2020из 🇹🇷Антальи14 95234ч 45м (⇵2)
15.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга15 33818ч 45м (⇵2)
25.03.2021из 🇧🇾Минска15 44520ч (⇵2)
05.12.2020из 🇷🇺Краснодара16 48734ч 10м (⇵2)
01.03.2021из 🇺🇦Харькова16 67125ч 40м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Казани17 24041ч (⇵2)
21.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод17 68041ч 5м (⇵2)
01.12.2020из 🇺🇦Киева17 82631ч 30м (⇵2)
01.06.2021из 🇷🇺Астрахани18 54620ч 35м (⇵1)
03.12.2020из 🇷🇺Уфы19 02528ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Коньи19 3347ч 10м (⇵1)
28.01.2021из 🇭🇺Будапешта20 19526ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇨🇿Праги22 14527ч 50м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Махачкалы22 71745ч 35м (⇵2)
11.12.2020из 🇺🇿Ургенч22 74159ч (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Перми22 90331ч 15м (⇵2)
31.10.2020из 🇪🇸Барселоны22 99439ч 50м (⇵2)
29.10.2020из 🇶🇦Дохи23 12940ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Владикавказа23 18655ч 35м (⇵2)
23.10.2020из 🇲🇩Кишинёва23 51113ч 55м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Сочи23 72821ч 45м (⇵2)
29.10.2020из 🇬🇪Тбилиси23 79638ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Оренбурга24 78322ч 50м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇹Рима25 15744ч 40м (⇵2)
18.12.2020из 🇹🇭Бангкока26 23559ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Калининграда26 48634ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇨🇾Ларнаки27 24621ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)27 55533ч (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Самары27 99629ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇦🇲Еревана28 44329ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Омска30 04323ч 15м (⇵2)
31.10.2020из 🇦🇿Баку30 09462ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Саратова30 15017ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇰🇬Бишкека33 75624ч 15м (⇵1)
28.10.2020из 🇩🇪Кёльна36 03537ч 55м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Волгограда36 41915ч (⇵2)
27.10.2020из Сеула42 49512ч 15м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇷Тегерана47 47737ч 40м (⇵2)
22.10.2020из 🇺🇿Нукуса53 68835ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇨🇳Шанхая161 67846ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Актау, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Актюбинск, Алматы, Шымкент, Дубай и Атырау

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Актау