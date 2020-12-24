Как добраться до Актау на самолёте
В Актау 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Aktau International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Актау
- Актау SCOAktau International Airport
Самые дешёвые билеты в Актау из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.12.2020
|из 🇰🇿Атырау
|923
|1ч
|07.12.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|1 299
|1ч 35м
|10.12.2020
|из 🇰🇿Уральска
|1 304
|1ч 30м
|20.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|1 863
|2ч 50м
|03.12.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|1 864
|2ч 25м
|05.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|2 258
|3ч 10м
|11.11.2020
|из 🇰🇿Костаная
|3 935
|13ч 15м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|4 147
|9ч 35м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|4 224
|9ч 55м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇰🇿Кокшетау
|4 333
|2ч 30м
|18.03.2021
|из 🇰🇿Павлодара
|4 574
|7ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇰🇿Жезказгана
|5 014
|4ч 30м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇰🇿Караганды
|5 243
|23ч 15м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇰🇿Тараза
|5 404
|8ч 40м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇰🇿Семипалатинска
|6 186
|21ч 45м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|8 076
|3ч
|15.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|10 059
|6ч 35м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|10 998
|6ч 15м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|11 139
|33ч 20м (⇵1)
|12.03.2021
|из 🇷🇺Сургута
|13 233
|60ч 50м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|14 738
|18ч 45м (⇵2)
|02.03.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|14 944
|43ч 25м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|14 952
|34ч 45м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|15 338
|18ч 45м (⇵2)
|25.03.2021
|из 🇧🇾Минска
|15 445
|20ч (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|16 487
|34ч 10м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇺🇦Харькова
|16 671
|25ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|17 240
|41ч (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|17 680
|41ч 5м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|17 826
|31ч 30м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇷🇺Астрахани
|18 546
|20ч 35м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|19 025
|28ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Коньи
|19 334
|7ч 10м (⇵1)
|28.01.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|20 195
|26ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|22 145
|27ч 50м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|22 717
|45ч 35м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇺🇿Ургенч
|22 741
|59ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|22 903
|31ч 15м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|22 994
|39ч 50м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|23 129
|40ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|23 186
|55ч 35м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|23 511
|13ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Сочи
|23 728
|21ч 45м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|23 796
|38ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|24 783
|22ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|25 157
|44ч 40м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|26 235
|59ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|26 486
|34ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|27 246
|21ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|27 555
|33ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|27 996
|29ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|28 443
|29ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|30 043
|23ч 15м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|30 094
|62ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|30 150
|17ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|33 756
|24ч 15м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|36 035
|37ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|36 419
|15ч (⇵2)
|27.10.2020
|из Сеула
|42 495
|12ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇷Тегерана
|47 477
|37ч 40м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇿Нукуса
|53 688
|35ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|161 678
|46ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Актау
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Актау, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Актюбинск, Алматы, Шымкент, Дубай и Атырау
- 23.11.202001.12.2020
- 31.10.202009.11.2020
- 24.11.202008.12.2020
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