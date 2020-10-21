Как добраться до Урумчей на самолёте
В Урумчах 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Urumqi Diwopu International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Урумчей
- Урумчи URCUrumqi Diwopu International Airport
Самые дешёвые билеты в Урумчи из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.10.2020
|из 🇨🇳Аксу
|3 718
|1ч 20м
|12.11.2020
|из 🇨🇳Кучи
|4 277
|1ч 10м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Кашгара
|5 545
|1ч 45м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Ланьчжоу
|5 883
|2ч 55м
|15.10.2020
|из 🇨🇳Иньчуани
|5 952
|3ч 5м
|25.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|6 892
|5ч 50м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Чунцина
|7 340
|4ч 20м
|01.11.2020
|из 🇨🇳Шицзячжуана
|7 428
|4ч 20м
|15.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|7 729
|4ч 15м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|7 730
|4ч 15м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Сиани
|9 233
|3ч 10м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|9 339
|14ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|10 098
|5ч 35м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Шаньтоу
|10 522
|19ч (⇵2)
|28.03.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|12 045
|2ч 30м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Харбина
|12 381
|17ч 25м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|12 411
|17ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Наньчуна
|15 713
|15ч 5м (⇵1)
|20.07.2021
|из 🇷🇺Москвы
|18 099
|29ч 10м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|21 122
|16ч 45м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇨🇳Ханчжоу
|21 145
|24ч 40м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|22 833
|9ч 35м (⇵1)
|12.07.2021
|из 🇨🇳Чанчуни
|30 359
|26ч 20м (⇵1)
|06.02.2021
|из 🇹🇯Душанбе
|32 792
|8ч 25м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|34 053
|40ч 55м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|34 219
|34ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|37 389
|29ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|42 118
|42ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|55 989
|31ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|70 579
|32ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|123 384
|41ч 30м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|129 706
|57ч 40м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|140 889
|40ч 45м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|279 961
|41ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|323 354
|31ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇦🇿Баку
|384 160
|33ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|404 978
|34ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Урумчей
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Урумчей, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чунцин, Гонконг, Санья, Шэньчжэнь и Чжухай
- 29.10.202006.11.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону