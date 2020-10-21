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Как добраться до Урумчей на самолёте

В Урумчах 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Urumqi Diwopu International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Урумчей

  1. Урумчи URC
    Urumqi Diwopu International Airport

Самые дешёвые билеты в Урумчи из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.10.2020из 🇨🇳Аксу3 7181ч 20м
12.11.2020из 🇨🇳Кучи4 2771ч 10м
11.11.2020из 🇨🇳Кашгара5 5451ч 45м
10.11.2020из 🇨🇳Ланьчжоу5 8832ч 55м
15.10.2020из 🇨🇳Иньчуани5 9523ч 5м
25.10.2020из 🇨🇳Шанхая6 8925ч 50м
09.11.2020из 🇨🇳Чунцина7 3404ч 20м
01.11.2020из 🇨🇳Шицзячжуана7 4284ч 20м
15.10.2020из 🇨🇳Пекина7 7294ч 15м
09.11.2020из 🇨🇳Чжэнчжоу7 7304ч 15м
14.10.2020из 🇨🇳Сиани9 2333ч 10м
10.11.2020из 🇨🇳Шэньяна9 33914ч (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Гуанчжоу10 0985ч 35м
10.11.2020из 🇨🇳Шаньтоу10 52219ч (⇵2)
28.03.2021из 🇷🇺Новосибирска12 0452ч 30м
10.11.2020из 🇨🇳Харбина12 38117ч 25м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Шэньчжэни12 41117ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇳Наньчуна15 71315ч 5м (⇵1)
20.07.2021из 🇷🇺Москвы18 09929ч 10м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Нижневартовска21 12216ч 45м (⇵1)
01.02.2021из 🇨🇳Ханчжоу21 14524ч 40м (⇵1)
01.12.2020из 🇰🇿Алматы22 8339ч 35м (⇵1)
12.07.2021из 🇨🇳Чанчуни30 35926ч 20м (⇵1)
06.02.2021из 🇹🇯Душанбе32 7928ч 25м (⇵1)
20.11.2020из 🇦🇪Дубая34 05340ч 55м (⇵2)
20.11.2020из 🇦🇪Шарджи34 21934ч 10м (⇵2)
02.11.2020из 🇹🇭Бангкока37 38929ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇧🇾Минска42 11842ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇰🇬Бишкека55 98931ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇩Джакарты70 57932ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Стамбула123 38441ч 30м (⇵2)
22.10.2020из 🇫🇷Парижа129 70657ч 40м (⇵2)
29.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)140 88940ч 45м (⇵2)
20.11.2020из 🇺🇿Ташкента279 96141ч 50м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇦Киева323 35431ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇦🇿Баку384 16033ч (⇵2)
10.11.2020из 🇬🇪Тбилиси404 97834ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Урумчей, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чунцин, Гонконг, Санья, Шэньчжэнь и Чжухай

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Урумчей