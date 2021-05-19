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Полезная информация о Кокшетау

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Местное время в Кокшетау
02:4327
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаКокшетау
По-английскиKokshetau
Столица регионаКокшетау является столицей региона
Население города124 444 чел.
АэропортКокшетау KOV
Часовой поясAsia/Almaty
Средняя высота234 м. от уровня моря

Где находится Кокшетау на карте

Кокшетау фото города
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