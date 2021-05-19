Полезная информация о Кокшетау
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Местное время в Кокшетау
02:4327
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Кокшетау
|По-английски
|Kokshetau
|Столица региона
|Кокшетау является столицей региона
|Население города
|124 444 чел.
|Аэропорт
|Кокшетау KOV
|Часовой пояс
|Asia/Almaty
|Средняя высота
|234 м. от уровня моря
Где находится Кокшетау на карте
Кокшетау