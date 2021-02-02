Как добраться до Шымкента на самолёте
В Шымкенте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Shymkent Airport» вам не избежать
Список аэропортов Шымкента
- Шымкент CITShymkent Airport
Самые дешёвые билеты в Шымкент из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|02.02.2021
|из 🇰🇿Алматы
|1 117
|1ч 30м
|31.12.2020
|из 🇰🇿Караганды
|1 293
|2ч
|24.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|1 296
|1ч 40м
|24.10.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|1 679
|2ч 10м
|17.01.2021
|из 🇰🇿Актау
|1 853
|2ч 20м
|19.11.2020
|из 🇰🇿Атырау
|1 857
|2ч 10м
|27.11.2020
|из 🇰🇿Костаная
|1 858
|2ч 5м
|19.10.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|1 866
|2ч 20м
|09.11.2020
|из 🇰🇿Семипалатинска
|3 424
|19ч 35м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|3 424
|28ч (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇰🇿Петропавловска
|3 530
|4ч 30м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇰🇿Тараза
|3 641
|5ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇰🇿Жезказгана
|4 763
|17ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|4 827
|11ч 55м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇰🇿Уральска
|5 047
|8ч 30м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇰🇿Кокшетау
|6 481
|9ч 20м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 068
|4ч 50м
|27.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|7 147
|23ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇰🇿Талд-Кургана
|8 010
|46ч 35м (⇵1)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|8 514
|26ч 35м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|8 778
|17ч 40м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|9 920
|55ч 15м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|10 193
|53ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|11 808
|20ч 20м (⇵2)
|08.02.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|11 885
|60ч 30м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|12 716
|35ч 50м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇷🇺Челябинска
|13 178
|60ч 45м (⇵2)
|25.01.2021
|из 🇷🇺Омска
|13 680
|56ч 35м (⇵2)
|28.08.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|13 699
|16ч 20м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|14 760
|7ч 20м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|14 858
|14ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Аданы
|15 033
|33ч 10м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Оренбурга
|15 180
|33ч 15м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|15 313
|26ч 55м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|15 429
|24ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|15 653
|27ч 15м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|15 900
|15ч 40м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|16 647
|21ч 55м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|16 815
|27ч 55м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|17 352
|20ч 40м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇦🇪Дубая
|17 471
|28ч 55м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|17 745
|41ч 25м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|17 837
|57ч 40м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|18 603
|38ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|19 440
|19ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|19 870
|27ч 15м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|19 985
|22ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|19 992
|40ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|20 514
|23ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|20 600
|15ч 15м (⇵2)
|04.08.2021
|из 🇷🇺Мурманска
|20 926
|14ч 50м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|20 933
|31ч 20м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇷🇺Самары
|21 070
|9ч (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|21 286
|27ч 30м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|21 801
|28ч 30м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|22 316
|38ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|22 623
|29ч 40м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|23 060
|37ч 20м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|23 525
|33ч 5м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Читы
|24 182
|13ч 55м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|24 321
|36ч 15м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Норильска
|26 027
|12ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|26 108
|52ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|26 519
|22ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|26 628
|30ч 10м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇵🇹Порту
|26 738
|38ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из Ялты
|26 783
|31ч 20м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|27 615
|23ч 35м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|27 617
|20ч 55м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇦🇿Баку
|27 652
|19ч 10м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|28 117
|15ч 45м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|28 231
|29ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|28 619
|40ч 50м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|28 866
|17ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|29 801
|52ч 5м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|29 936
|15ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|31 069
|30ч 10м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|31 374
|37ч 45м (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|31 620
|25ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Бугульмы
|31 955
|32ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Магадана
|31 999
|15ч 35м (⇵2)
|02.11.2020
|из Сеула
|32 183
|23ч 55м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|32 535
|36ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇭Базеля
|33 053
|31ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|33 310
|23ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|33 699
|45ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|33 700
|23ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇦🇫Кабула
|34 758
|22ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|35 258
|45ч 55м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|37 116
|22ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|37 513
|44ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|38 468
|39ч 35м (⇵2)
|28.08.2021
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|41 475
|23ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|52 593
|33ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇿Ургенч
|52 913
|42ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|56 974
|37ч (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|63 813
|34ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Шымкента
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шымкента, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Анталья, Дубай, Атырау и Стамбул
- 13.11.202022.11.2020
- 13.11.202017.11.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону