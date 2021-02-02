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Как добраться до Шымкента на самолёте

В Шымкенте 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Shymkent Airport» вам не избежать

Список аэропортов Шымкента

  1. Шымкент CIT
    Shymkent Airport

Самые дешёвые билеты в Шымкент из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
02.02.2021из 🇰🇿Алматы1 1171ч 30м
31.12.2020из 🇰🇿Караганды1 293
24.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)1 2961ч 40м
24.10.2020из 🇰🇿Павлодара1 6792ч 10м
17.01.2021из 🇰🇿Актау1 8532ч 20м
19.11.2020из 🇰🇿Атырау1 8572ч 10м
27.11.2020из 🇰🇿Костаная1 8582ч 5м
19.10.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска1 8662ч 20м
09.11.2020из 🇰🇿Семипалатинска3 42419ч 35м (⇵1)
31.12.2020из 🇰🇿Актюбинска3 42428ч (⇵1)
23.11.2020из 🇰🇿Петропавловска3 5304ч 30м (⇵1)
08.11.2020из 🇰🇿Тараза3 641 (⇵1)
18.10.2020из 🇰🇿Жезказгана4 76317ч (⇵1)
17.10.2020из 🇰🇿Кызылорды4 82711ч 55м (⇵1)
03.12.2020из 🇰🇿Уральска5 0478ч 30м (⇵1)
01.11.2020из 🇰🇿Кокшетау6 4819ч 20м (⇵1)
04.11.2020из 🇹🇷Стамбула7 0684ч 50м
27.12.2020из 🇰🇬Бишкека7 14723ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇰🇿Талд-Кургана8 01046ч 35м (⇵1)
15.02.2021из 🇷🇺Москвы8 51426ч 35м (⇵1)
01.01.2021из 🇺🇿Ташкента8 77817ч 40м (⇵1)
26.12.2020из 🇷🇺Новосибирска9 92055ч 15м (⇵1)
30.12.2020из 🇷🇺Воронежа10 19353ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇹🇷Антальи11 80820ч 20м (⇵2)
08.02.2021из 🇷🇺Екатеринбурга11 88560ч 30м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Иркутска12 71635ч 50м (⇵2)
03.01.2021из 🇷🇺Челябинска13 17860ч 45м (⇵2)
25.01.2021из 🇷🇺Омска13 68056ч 35м (⇵2)
28.08.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга13 69916ч 20м (⇵1)
15.11.2020из 🇺🇦Киева14 7607ч 20м (⇵1)
25.12.2020из 🇷🇺Сургута14 85814ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇹🇷Аданы15 03333ч 10м (⇵2)
15.01.2021из 🇷🇺Оренбурга15 18033ч 15м (⇵2)
29.10.2020из 🇫🇷Парижа15 31326ч 55м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Казани15 42924ч (⇵2)
15.10.2020из 🇹🇷Аланьи15 65327ч 15м (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Красноярска15 90015ч 40м (⇵2)
28.10.2020из 🇧🇾Минска16 64721ч 55м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇸Белграда16 81527ч 55м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Краснодара17 35220ч 40м (⇵2)
02.01.2021из 🇦🇪Дубая17 47128ч 55м (⇵1)
24.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)17 74541ч 25м (⇵2)
08.12.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя17 83757ч 40м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону18 60338ч (⇵2)
18.10.2020из 🇬🇷Афин19 44019ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Тюмени19 87027ч 15м (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода19 98522ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Ставрополя19 99240ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Сочи20 51423ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇦🇹Вены20 60015ч 15м (⇵2)
04.08.2021из 🇷🇺Мурманска20 92614ч 50м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Уфы20 93331ч 20м (⇵2)
01.05.2021из 🇷🇺Самары21 070 (⇵1)
24.10.2020из 🇸🇪Стокгольм21 28627ч 30м (⇵2)
28.12.2020из 🇮🇱Тель-Авива21 80128ч 30м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод22 31638ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Калининграда22 62329ч 40м (⇵2)
15.12.2020из 🇨🇾Ларнаки23 06037ч 20м (⇵2)
22.12.2020из 🇬🇧Лондона23 52533ч 5м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Читы24 18213ч 55м (⇵2)
02.01.2021из 🇦🇪Шарджи24 32136ч 15м (⇵2)
26.11.2020из 🇷🇺Норильска26 02712ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Белгорода26 10852ч 10м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Перми26 51922ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇭🇺Будапешта26 62830ч 10м (⇵2)
25.12.2020из 🇵🇹Порту26 73838ч 35м (⇵2)
16.10.2020из Ялты26 78331ч 20м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска27 61523ч 35м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Грозного27 61720ч 55м (⇵2)
04.12.2020из 🇦🇿Баку27 65219ч 10м (⇵2)
02.12.2020из 🇪🇸Мадрида28 11715ч 45м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Ижевска28 23129ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Астрахани28 61940ч 50м (⇵2)
17.10.2020из 🇵🇹Лиссабона28 86617ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇦🇲Еревана29 80152ч 5м (⇵2)
20.12.2020из 🇷🇺Благовещенска29 93615ч 20м (⇵2)
14.10.2020из 🇪🇬Каира31 06930ч 10м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Камчатки31 37437ч 45м (⇵2)
13.01.2021из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха31 62025ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Бугульмы31 95532ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Магадана31 99915ч 35м (⇵2)
02.11.2020из Сеула32 18323ч 55м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Волгограда32 53536ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇨🇭Базеля33 05331ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Барнаула33 31023ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Хабаровска33 69945ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇳Дели33 70023ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇦🇫Кабула34 75822ч (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Владивостока35 25845ч 55м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Томска37 11622ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Салехарда37 51344ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Анапы38 46839ч 35м (⇵2)
28.08.2021из 🇷🇺Улан-Удэ41 47523ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура52 59333ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇿Ургенч52 91342ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇹🇯Душанбе56 97437ч (⇵2)
27.12.2020из 🇺🇸Нью-Йорка63 81334ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Шымкента