Как добраться до Алматы на самолёте
В Алматы 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Almaty Airport» вам не избежать
Список аэропортов Алматы
- Алматы ALAAlmaty Airport
- Бурундай BXJне гражданскийBurundai
Самые дешёвые билеты в Алматы из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.12.2020
|из 🇰🇿Караганды
|1 107
|1ч 40м
|29.11.2020
|из 🇰🇿Семипалатинска
|1 108
|1ч 25м
|31.12.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|1 117
|1ч 15м
|27.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|1 299
|1ч 30м
|16.12.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|1 300
|1ч 45м
|05.12.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|1 322
|1ч 25м
|21.10.2020
|из 🇰🇿Ушарала
|1 796
|1ч
|18.03.2021
|из 🇰🇿Костаная
|1 858
|1ч 55м
|23.11.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|1 871
|1ч 30м
|28.10.2020
|из 🇰🇿Тараза
|2 093
|1ч 10м
|19.03.2021
|из 🇰🇿Актюбинска
|2 375
|2ч 25м
|25.12.2020
|из 🇰🇿Актау
|2 413
|3ч 5м
|27.11.2020
|из 🇰🇿Атырау
|2 451
|3ч
|17.10.2020
|из 🇰🇿Урджара
|2 515
|1ч 40м
|23.10.2020
|из 🇰🇿Балхаша
|2 515
|1ч 20м
|28.11.2020
|из 🇰🇿Жезказгана
|3 555
|5ч (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇰🇿Петропавловска
|3 665
|22ч 25м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇰🇿Зайсана
|4 143
|3ч 20м
|22.11.2020
|из 🇰🇿Кокшетау
|4 468
|2ч 10м
|26.01.2021
|из 🇰🇿Уральска
|4 703
|12ч 20м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|5 596
|55м
|06.11.2020
|из 🇰🇿Талд-Кургана
|6 890
|4ч 55м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|7 995
|2ч 30м
|09.01.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|8 279
|1ч 30м
|05.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|8 514
|26ч 5м (⇵1)
|24.03.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|8 608
|2ч 45м
|03.12.2020
|из 🇷🇺Томска
|9 290
|23ч 45м (⇵1)
|21.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|9 979
|20ч 45м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|10 018
|5ч 25м
|05.01.2021
|из 🇹🇯Душанбе
|10 083
|1ч 40м
|15.11.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|10 158
|27ч 10м (⇵1)
|24.01.2021
|из 🇷🇺Казани
|10 680
|33ч 20м (⇵2)
|20.02.2021
|из 🇷🇺Перми
|10 943
|50ч 20м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|11 172
|16ч 5м (⇵1)
|23.03.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|11 378
|25ч (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|11 619
|11ч 20м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|11 724
|27ч 50м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|11 830
|43ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|11 979
|18ч 30м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|11 996
|21ч 20м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|12 028
|7ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|12 099
|10ч 15м (⇵1)
|02.03.2021
|из 🇷🇺Сочи
|12 166
|35ч 15м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|12 175
|30ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇹🇷Кайсери
|12 244
|30ч 30м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|12 418
|10ч 15м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|12 427
|24ч 25м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|12 573
|23ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Мардина
|12 608
|12ч 40м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Самары
|12 655
|37ч 5м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|12 707
|49ч 15м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|12 862
|20ч 20м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|12 889
|22ч 15м (⇵2)
|15.01.2021
|из Ялты
|12 942
|23ч 25м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|12 965
|4ч 55м
|08.03.2021
|из 🇷🇺Кирова
|12 976
|17ч 55м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|12 979
|12ч 45м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|13 039
|10ч 20м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|13 061
|10ч 25м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|13 068
|13ч 50м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|13 069
|13ч 45м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇨🇾Никосии
|13 085
|9ч 30м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|13 114
|11ч 15м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|13 155
|24ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Денизли
|13 269
|19ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Газиантепа
|13 291
|11ч 20м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇫🇷Лиона
|13 421
|12ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|13 433
|4ч 50м
|09.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|13 451
|14ч 50м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|13 496
|29ч 35м (⇵1)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Оренбурга
|13 506
|21ч 30м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|13 519
|12ч (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|13 625
|11ч 30м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|13 634
|28ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Катании
|13 660
|19ч 10м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|13 696
|25ч 50м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇹🇷Аданы
|13 902
|28ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|14 008
|12ч 55м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|14 039
|12ч 45м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|14 083
|11ч 15м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|14 103
|12ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|14 288
|10ч 20м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|14 330
|10ч 55м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|14 336
|35ч 30м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|14 407
|21ч 15м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|14 429
|29ч 35м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|14 455
|16ч 30м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|14 472
|30ч 50м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇹🇷Гиресуна
|14 658
|28ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|14 733
|30ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|14 841
|15ч 15м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|14 930
|34ч 5м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|14 975
|20ч 50м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|15 093
|22ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|15 148
|19ч 35м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇪🇸Малаги
|15 269
|28ч 45м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|15 329
|18ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|15 420
|37ч 55м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇬🇷Афин
|15 426
|8ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Коньи
|15 474
|28ч 35м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Алматы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Алматы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Шымкент, Дубай, Стамбул и Санкт-Петербург
- 23.01.202101.02.2021
- 09.11.202009.11.2020
- 12.12.202018.12.2020
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