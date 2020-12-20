Летим в Алматы

Как добраться до Алматы на самолёте

В Алматы 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Almaty Airport» вам не избежать

Список аэропортов Алматы

  1. Алматы ALA
    Almaty Airport
  2. Бурундай BXJне гражданский
    Burundai

Самые дешёвые билеты в Алматы из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.12.2020из 🇰🇿Караганды1 1071ч 40м
29.11.2020из 🇰🇿Семипалатинска1 1081ч 25м
31.12.2020из 🇰🇿Шымкента1 1171ч 15м
27.12.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)1 2991ч 30м
16.12.2020из 🇰🇿Павлодара1 3001ч 45м
05.12.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска1 3221ч 25м
21.10.2020из 🇰🇿Ушарала1 796
18.03.2021из 🇰🇿Костаная1 8581ч 55м
23.11.2020из 🇰🇿Кызылорды1 8711ч 30м
28.10.2020из 🇰🇿Тараза2 0931ч 10м
19.03.2021из 🇰🇿Актюбинска2 3752ч 25м
25.12.2020из 🇰🇿Актау2 4133ч 5м
27.11.2020из 🇰🇿Атырау2 451
17.10.2020из 🇰🇿Урджара2 5151ч 40м
23.10.2020из 🇰🇿Балхаша2 5151ч 20м
28.11.2020из 🇰🇿Жезказгана3 555 (⇵1)
19.11.2020из 🇰🇿Петропавловска3 66522ч 25м (⇵1)
22.10.2020из 🇰🇿Зайсана4 1433ч 20м
22.11.2020из 🇰🇿Кокшетау4 4682ч 10м
26.01.2021из 🇰🇿Уральска4 70312ч 20м (⇵1)
27.12.2020из 🇰🇬Бишкека5 59655м
06.11.2020из 🇰🇿Талд-Кургана6 8904ч 55м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Новосибирска7 9952ч 30м
09.01.2021из 🇺🇿Ташкента8 2791ч 30м
05.03.2021из 🇷🇺Москвы8 51426ч 5м (⇵1)
24.03.2021из 🇷🇺Екатеринбурга8 6082ч 45м
03.12.2020из 🇷🇺Томска9 29023ч 45м (⇵1)
21.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга9 97920ч 45м (⇵2)
12.12.2020из 🇹🇷Стамбула10 0185ч 25м
05.01.2021из 🇹🇯Душанбе10 0831ч 40м
15.11.2020из 🇷🇺Барнаула10 15827ч 10м (⇵1)
24.01.2021из 🇷🇺Казани10 68033ч 20м (⇵2)
20.02.2021из 🇷🇺Перми10 94350ч 20м (⇵2)
26.10.2020из 🇹🇷Антальи11 17216ч 5м (⇵1)
23.03.2021из 🇷🇺Краснодара11 37825ч (⇵2)
29.10.2020из 🇹🇷Бодрума11 61911ч 20м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Омска11 72427ч 50м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Ставрополя11 83043ч 40м (⇵2)
19.10.2020из 🇹🇷Аланьи11 97918ч 30м (⇵1)
16.12.2020из 🇷🇺Уфы11 99621ч 20м (⇵2)
29.10.2020из 🇹🇷Анкары12 0287ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Измира12 09910ч 15м (⇵1)
02.03.2021из 🇷🇺Сочи12 16635ч 15м (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону12 17530ч 35м (⇵2)
30.10.2020из 🇹🇷Кайсери12 24430ч 30м (⇵1)
05.11.2020из 🇸🇪Стокгольм12 41810ч 15м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Волгограда12 42724ч 25м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Воронежа12 57323ч 10м (⇵2)
29.10.2020из 🇹🇷Мардина12 60812ч 40м (⇵1)
01.03.2021из 🇷🇺Самары12 65537ч 5м (⇵2)
05.12.2020из 🇷🇺Красноярска12 70749ч 15м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Астрахани12 86220ч 20м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇺Калининграда12 88922ч 15м (⇵2)
15.01.2021из Ялты12 94223ч 25м (⇵2)
27.12.2020из 🇺🇦Киева12 9654ч 55м
08.03.2021из 🇷🇺Кирова12 97617ч 55м (⇵1)
02.11.2020из 🇮🇹Рима12 97912ч 45м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Грозного13 03910ч 20м (⇵1)
12.11.2020из 🇺🇦Харькова13 06110ч 25м (⇵1)
05.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива13 06813ч 50м (⇵1)
14.11.2020из 🇫🇷Парижа13 06913ч 45м (⇵1)
17.12.2020из 🇨🇾Никосии13 0859ч 30м (⇵1)
02.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне13 11411ч 15м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Сургута13 15524ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Денизли13 26919ч 10м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Газиантепа13 29111ч 20м (⇵1)
05.12.2020из 🇫🇷Лиона13 42112ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇧🇾Минска13 4334ч 50м
09.11.2020из 🇦🇹Вены13 45114ч 50м (⇵1)
25.12.2020из 🇷🇺Иркутска13 49629ч 35м (⇵1)
21.01.2021из 🇷🇺Оренбурга13 50621ч 30м (⇵1)
04.01.2021из 🇳🇱Амстердама13 51912ч (⇵1)
03.12.2020из 🇬🇧Лондона13 62511ч 30м (⇵1)
07.11.2020из 🇷🇺Тюмени13 63428ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇹Катании13 66019ч 10м (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)13 69625ч 50м (⇵2)
20.11.2020из 🇹🇷Аданы13 90228ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа14 00812ч 55м (⇵1)
12.11.2020из 🇩🇪Гамбурга14 03912ч 45м (⇵1)
29.10.2020из 🇩🇪Берлина14 08311ч 15м (⇵1)
02.11.2020из 🇩🇪Штутгарта14 10312ч 30м (⇵1)
19.10.2020из 🇺🇦Львова14 28810ч 20м (⇵1)
21.10.2020из 🇨🇭Цюриха14 33010ч 55м (⇵1)
04.11.2020из 🇪🇸Мадрида14 33635ч 30м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Челябинска14 40721ч 15м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска14 42929ч 35м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод14 45516ч 30м (⇵2)
04.12.2020из 🇭🇺Будапешта14 47230ч 50м (⇵2)
18.10.2020из 🇹🇷Гиресуна14 65828ч (⇵1)
11.11.2020из 🇵🇱Варшавы14 73330ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Махачкалы14 84115ч 15м (⇵2)
04.11.2020из 🇵🇹Лиссабона14 93034ч 5м (⇵2)
29.12.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода14 97520ч 50м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Белгорода15 09322ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Одессы15 14819ч 35м (⇵1)
27.11.2020из 🇪🇸Малаги15 26928ч 45м (⇵2)
31.10.2020из 🇨🇿Праги15 32918ч 10м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Чебоксар15 42037ч 55м (⇵2)
24.12.2020из 🇬🇷Афин15 4268ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇹🇷Коньи15 47428ч 35м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Алматы