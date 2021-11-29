Полезная информация о Костанае
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Местное время в Костанае
00:2021
29 ноября 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Костанай
|По-английски
|Kostanay
|Столица региона
|Костанай является столицей региона
|Население города
|210 000 чел.
|Аэропорт
|Наримановка KSN
|Часовой пояс
|Asia/Qostanay
Где находится Костанай на карте
Костанай