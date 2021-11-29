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Полезная информация о Костанае

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Местное время в Костанае
00:2021
29 ноября 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаКостанай
По-английскиKostanay
Столица регионаКостанай является столицей региона
Население города210 000 чел.
АэропортНаримановка KSN
Часовой поясAsia/Qostanay

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