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Полезная информация о Кызылорде

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Местное время в Кызылорде
00:0633
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаКызылорда
По-английскиKyzylorda
Столица регионаКызылорда является столицей региона
Население города300 000 чел.
АэропортКзылорда KZO
Часовой поясAsia/Qyzylorda
Средняя высота128 м. от уровня моря

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