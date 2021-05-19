Полезная информация о Кызылорде
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Местное время в Кызылорде
00:0633
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Кызылорда
|По-английски
|Kyzylorda
|Столица региона
|Кызылорда является столицей региона
|Население города
|300 000 чел.
|Аэропорт
|Кзылорда KZO
|Часовой пояс
|Asia/Qyzylorda
|Средняя высота
|128 м. от уровня моря
Где находится Кызылорда на карте
Кызылорда