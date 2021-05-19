Полезная информация о Павлодаре
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Местное время в Павлодаре
01:3749
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Павлодар
|По-английски
|Pavlodar
|Столица региона
|Павлодар является столицей региона
|Население города
|329 002 чел.
|Аэропорт
|Павлодар PWQ
|Часовой пояс
|Asia/Almaty
|Средняя высота
|133 м. от уровня моря
Где находится Павлодар на карте
Павлодар