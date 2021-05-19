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Полезная информация о Павлодаре

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Местное время в Павлодаре
01:3749
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаПавлодар
По-английскиPavlodar
Столица регионаПавлодар является столицей региона
Население города329 002 чел.
АэропортПавлодар PWQ
Часовой поясAsia/Almaty
Средняя высота133 м. от уровня моря

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