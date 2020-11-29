Летим в Павлодар

Как добраться до Павлодара на самолёте

В Павлодаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pavlodar Airport» вам не избежать

Список аэропортов Павлодара

  1. Павлодар PWQ
    Pavlodar Airport

Самые дешёвые билеты в Павлодар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
29.11.2020из 🇰🇿Алматы1 3041ч 50м
31.10.2020из 🇰🇿Шымкента1 4962ч 5м
29.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)1 6981ч 5м
30.10.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска4 06917ч 35м (⇵1)
06.01.2021из 🇰🇿Актюбинска4 25326ч 20м (⇵1)
14.11.2020из 🇰🇿Атырау4 66930ч 45м (⇵1)
28.10.2020из 🇰🇿Тараза4 72718ч (⇵1)
22.11.2020из 🇰🇿Актау5 22313ч 35м (⇵1)
30.10.2020из 🇰🇿Костаная5 34321ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇰🇿Караганды6 58123ч 15м (⇵1)
01.11.2020из 🇰🇿Семипалатинска6 96110ч (⇵1)
23.01.2021из 🇰🇿Кызылорды7 32429ч (⇵2)
02.01.2021из 🇰🇿Уральска7 60925ч 25м (⇵2)
22.10.2020из 🇰🇿Петропавловска9 4107ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇰🇿Жезказгана9 90219ч 35м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Новосибирска11 59821ч 15м (⇵2)
03.04.2021из 🇷🇺Москвы14 5003ч 45м
02.12.2020из 🇷🇺Кемерово14 53025ч 35м (⇵2)
14.10.2020из 🇰🇿Талд-Кургана14 99845ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇹🇷Анкары16 93723ч 5м (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга17 54710ч (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Казани17 88528ч 40м (⇵1)
28.10.2020из 🇹🇷Стамбула18 00011ч 10м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Тюмени18 20530ч 25м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Омска18 35532ч 35м (⇵2)
05.02.2021из 🇦🇿Баку18 65618ч 20м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод18 78316ч 30м (⇵1)
16.12.2020из 🇷🇺Саратова18 83016ч 25м (⇵1)
02.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа20 95726ч 5м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Ставрополя21 66939ч 10м (⇵2)
06.12.2020из 🇷🇺Челябинска22 12526ч (⇵2)
09.11.2020из 🇧🇾Минска23 01820ч 25м (⇵1)
30.10.2020из 🇺🇦Одессы23 19427ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇦Киева23 72818ч 30м (⇵1)
01.11.2020из 🇦🇹Вены23 92031ч 30м (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Благовещенска28 00524ч 35м (⇵1)
06.11.2020из 🇩🇪Берлина28 42215ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Калининграда28 48223ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Сургута29 46539ч 15м (⇵2)
31.10.2020из 🇰🇬Бишкека32 15036ч 30м (⇵2)
05.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону32 25136ч 5м (⇵2)
14.10.2020из 🇨🇿Праги32 47925ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇦Запорожье35 47823ч 35м (⇵2)
14.10.2020из 🇲🇩Кишинёва39 17330ч 30м (⇵2)
13.11.2020из 🇺🇿Ташкента45 26749ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇭🇺Будапешта53 76529ч 10м (⇵2)
02.11.2020из 🇧🇬Софии59 03142ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Павлодара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Актюбинск, Алматы, Шымкент, Стамбул и Санкт-Петербург

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