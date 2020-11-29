Как добраться до Павлодара на самолёте
В Павлодаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pavlodar Airport» вам не избежать
Список аэропортов Павлодара
- Павлодар PWQPavlodar Airport
Самые дешёвые билеты в Павлодар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|29.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|1 304
|1ч 50м
|31.10.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|1 496
|2ч 5м
|29.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|1 698
|1ч 5м
|30.10.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|4 069
|17ч 35м (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇰🇿Актюбинска
|4 253
|26ч 20м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇰🇿Атырау
|4 669
|30ч 45м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇰🇿Тараза
|4 727
|18ч (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇰🇿Актау
|5 223
|13ч 35м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇰🇿Костаная
|5 343
|21ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Караганды
|6 581
|23ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇰🇿Семипалатинска
|6 961
|10ч (⇵1)
|23.01.2021
|из 🇰🇿Кызылорды
|7 324
|29ч (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇰🇿Уральска
|7 609
|25ч 25м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇰🇿Петропавловска
|9 410
|7ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Жезказгана
|9 902
|19ч 35м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|11 598
|21ч 15м (⇵2)
|03.04.2021
|из 🇷🇺Москвы
|14 500
|3ч 45м
|02.12.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|14 530
|25ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇰🇿Талд-Кургана
|14 998
|45ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|16 937
|23ч 5м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|17 547
|10ч (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|17 885
|28ч 40м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|18 000
|11ч 10м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|18 205
|30ч 25м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Омска
|18 355
|32ч 35м (⇵2)
|05.02.2021
|из 🇦🇿Баку
|18 656
|18ч 20м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|18 783
|16ч 30м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|18 830
|16ч 25м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|20 957
|26ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|21 669
|39ч 10м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|22 125
|26ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|23 018
|20ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|23 194
|27ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|23 728
|18ч 30м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|23 920
|31ч 30м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|28 005
|24ч 35м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|28 422
|15ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|28 482
|23ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|29 465
|39ч 15м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|32 150
|36ч 30м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|32 251
|36ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|32 479
|25ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|35 478
|23ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|39 173
|30ч 30м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|45 267
|49ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|53 765
|29ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|59 031
|42ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Павлодара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Павлодара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Актюбинск, Алматы, Шымкент, Стамбул и Санкт-Петербург
- 31.10.202003.11.2020
- 05.11.202015.11.2020
- 16.11.202028.11.2020
- 31.10.202005.11.2020
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