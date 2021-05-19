Всё о Петропавловске

Полезная информация о Петропавловске

Что нужно знать о Петропавловске: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Петропавловск, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Петропавловске
00:0645
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаПетропавловск
По-английскиPetropavl
Столица регионаПетропавловск является столицей региона
Население города200 920 чел.
АэропортПетропавловск PPK
Часовой поясAsia/Almaty
Средняя высота142 м. от уровня моря

Где находится Петропавловск на карте

Петропавловск фото города
Петропавловск

Когда лучше лететь в Петропавловск

Расписание авиа-рейсов