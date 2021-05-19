Полезная информация о Семее

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Местное время в Семее
00:0651
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаСемей
По-английскиSemey
Население города292 780 чел.
АэропортСемипалатинск PLX
Часовой поясAsia/Almaty
Средняя высота211 м. от уровня моря

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Семей

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