Полезная информация о Таразе

Что нужно знать о Таразе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Тараз, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Таразе
00:0657
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаТараз
По-английскиTaraz
Столица регионаТараз является столицей региона
Население города358 153 чел.
АэропортТараз DMB
Часовой поясAsia/Almaty
Средняя высота623 м. от уровня моря

Где находится Тараз на карте

Тараз фото города
Тараз

Когда лучше лететь в Тараз

Расписание авиа-рейсов