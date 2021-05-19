Полезная информация о Таразе
Что нужно знать о Таразе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Тараз, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Таразе
00:0657
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Тараз
|По-английски
|Taraz
|Столица региона
|Тараз является столицей региона
|Население города
|358 153 чел.
|Аэропорт
|Тараз DMB
|Часовой пояс
|Asia/Almaty
|Средняя высота
|623 м. от уровня моря
Где находится Тараз на карте
Тараз