Туркестан: ключевые локации в пешем формате

Описание экскурсии

Бронируйте экскурсию-знакомство с Туркестаном по отличной цене, и перед вами предстанут знаковые локации города с богатейшим культурно-историческим наследием и колоритными традициями. В сопровождении знающего гида туристам предстоит открыть для себя духовную столицу тюркского мира и место паломничества. Вас встретит колоритный Туркестан — город с глубокой историей и самобытной культурой. Вместе с профессиональным гидом вы познакомитесь с одним из древнейших центров Азии, духовным сердцем тюркского мира и важнейшей паломнической святыней. Экскурсия начнется с посещения этноаула, где царит атмосфера Средневековья. Далее вы побываете у главной достопримечательности города — мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, входящего в состав музея-заповедника Азрет-Султан и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем маршрут продолжится по современной части Туркестана с визитом в комплекс Керуен-сарай, известный как «Туркестанская Венеция». Здесь вас ждёт улица торговцев и ремесленников, воссоздающая дух Великого Шёлкового пути, а также магазины известных брендов. Для тех, кто ищет яркие впечатления, доступен «летающий кинотеатр Алтын Самрук» с 8D-эффектами, предлагающий виртуальное путешествие над знаковыми достопримечательностями Казахстана. В вечернее время, по желанию гостей и при наличии в программе сезона, возможно посещение театрализованного шоу лодок.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Этноаул - этнографический комплекс с атмосферой Средневековья, старинными улочками, аутентичными предметами и экскурсией от гида
  • Музей-заповедник Азрет-Султан - исторический комплекс с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави из списка ЮНЕСКО, средневековой баней, подземной мечетью и крепостной стеной
  • Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави - главный символ Туркестана и центральная святыня города
  • Средневековая баня - памятник архитектуры эпохи Средневековья, отражающий быт того времени
  • Подземная мечеть - культовое сооружение для уединённых молитв и духовных практик
  • Крепостная стена - оборонительное сооружение древнего города
  • Комплекс Керуен-Сарай - современный туристический центр, известный как «Туркестанская Венеция», с каналами, торговыми улицами и ремесленниками
  • Улица торговцев и ремесленников - стилизованная зона в духе Шёлкового пути с лавками и мастерскими
  • Летающий кинотеатр «Алтын Самрук» - 8D-аттракцион с виртуальным полётом над достопримечательностями Казахстана
Что включено
  • Профессиональный гид-экскурсовод
  • Входные билеты в музей-заповедник Азрет Султан.
Что не входит в цену
  • Питание (вы можете взять перекус с собой или поесть в кафе)
  • Билеты в Летающий театр 8D (по желанию)
  • Катание на лодках (по желанию).
Место начала и завершения?
Туркестан
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

