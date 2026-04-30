🇷🇺 русский Язык проведения 5 часов 1-5 человек Пешком

Описание экскурсии Бронируйте экскурсию-знакомство с Туркестаном по отличной цене, и перед вами предстанут знаковые локации города с богатейшим культурно-историческим наследием и колоритными традициями. В сопровождении знающего гида туристам предстоит открыть для себя духовную столицу тюркского мира и место паломничества. Вас встретит колоритный Туркестан — город с глубокой историей и самобытной культурой. Вместе с профессиональным гидом вы познакомитесь с одним из древнейших центров Азии, духовным сердцем тюркского мира и важнейшей паломнической святыней. Экскурсия начнется с посещения этноаула, где царит атмосфера Средневековья. Далее вы побываете у главной достопримечательности города — мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, входящего в состав музея-заповедника Азрет-Султан и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем маршрут продолжится по современной части Туркестана с визитом в комплекс Керуен-сарай, известный как «Туркестанская Венеция». Здесь вас ждёт улица торговцев и ремесленников, воссоздающая дух Великого Шёлкового пути, а также магазины известных брендов. Для тех, кто ищет яркие впечатления, доступен «летающий кинотеатр Алтын Самрук» с 8D-эффектами, предлагающий виртуальное путешествие над знаковыми достопримечательностями Казахстана. В вечернее время, по желанию гостей и при наличии в программе сезона, возможно посещение театрализованного шоу лодок.

