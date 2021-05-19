Всё об Усть-Каменогорске

Полезная информация об Усть-Каменогорске

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Местное время в Усть-Каменогорске
00:0702
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаУсть-Каменогорск
По-английскиUst-Kamenogorsk
Столица регионаУсть-Каменогорск является столицей региона
Население города319 067 чел.
АэропортУсть-Каменогорск UKK
Часовой поясAsia/Almaty
Средняя высота287 м. от уровня моря

Где находится Усть-Каменогорск на карте

Усть-Каменогорск фото города
Усть-Каменогорск

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