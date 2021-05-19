Полезная информация об Усть-Каменогорске
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Местное время в Усть-Каменогорске
00:0702
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Усть-Каменогорск
|По-английски
|Ust-Kamenogorsk
|Столица региона
|Усть-Каменогорск является столицей региона
|Население города
|319 067 чел.
|Аэропорт
|Усть-Каменогорск UKK
|Часовой пояс
|Asia/Almaty
|Средняя высота
|287 м. от уровня моря
Где находится Усть-Каменогорск на карте
Усть-Каменогорск