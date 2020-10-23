Как добраться до Усть-Каменогорска на самолёте
В Усть-Каменогорске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ust-Kamenogorsk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Усть-Каменогорска
- Усть-Каменогорск UKKUst-Kamenogorsk Airport
Самые дешёвые билеты в Усть-Каменогорск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.10.2020
|из 🇰🇿Семипалатинска
|719
|40м
|06.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|1 362
|1ч 20м
|22.10.2020
|из 🇰🇿Зайсана
|1 437
|1ч 10м
|16.10.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|1 685
|1ч 50м
|13.10.2020
|из 🇰🇿Урджара
|1 802
|2ч 30м
|21.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|1 909
|1ч 15м
|26.01.2021
|из 🇰🇿Кызылорды
|3 739
|21ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇰🇿Костаная
|3 921
|18ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇰🇿Караганды
|3 946
|1ч 20м
|22.10.2020
|из 🇰🇿Балхаша
|4 296
|21ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|4 326
|16ч 35м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇰🇿Актау
|4 541
|28ч 30м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|4 940
|3ч 40м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇰🇿Жезказгана
|5 061
|23ч (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇰🇿Атырау
|5 138
|23ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Тараза
|5 721
|28ч 30м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|6 340
|1ч 20м
|21.10.2020
|из 🇰🇿Уральска
|7 411
|15ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇰🇿Петропавловска
|7 437
|8ч 30м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|7 788
|26ч 5м (⇵1)
|26.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|9 017
|23ч 45м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇰🇿Кокшетау
|9 440
|44ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|10 104
|9ч 10м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|10 229
|10ч 50м (⇵1)
|25.03.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|10 370
|11ч 20м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|10 876
|34ч 50м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|11 357
|9ч 50м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|11 615
|8ч 40м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|12 085
|27ч 50м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|12 099
|20ч 10м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|12 273
|22ч (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|12 718
|21ч 20м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Абакана
|12 893
|5ч 35м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|12 964
|9ч 45м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|12 976
|18ч 30м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|13 198
|20ч (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇹🇷Анкары
|13 451
|33ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|14 055
|33ч 30м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|14 598
|45ч 25м (⇵2)
|16.03.2021
|из Ялты
|14 683
|25ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|15 229
|37ч 15м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|15 390
|44ч 45м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇺🇦Киева
|16 769
|21ч 20м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|17 053
|11ч 35м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Читы
|17 617
|32ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|17 735
|26ч 5м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|18 215
|21ч 55м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|18 473
|43ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|20 200
|42ч 20м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Норильска
|20 626
|5ч 25м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|21 653
|32ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|21 968
|45ч 15м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|22 719
|27ч 25м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|23 089
|32ч 30м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|24 940
|25ч 35м (⇵2)
|23.02.2021
|из 🇷🇺Магадана
|25 245
|52ч 10м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|26 796
|8ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|28 545
|28ч 55м (⇵2)
|31.12.2020
|из Гонконга
|37 726
|43ч 10м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|41 611
|44ч 35м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|44 254
|39ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|63 621
|28ч 50м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|78 745
|55ч 30м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|93 489
|23ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Усть-Каменогорска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Усть-Каменогорска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Анталья, Шымкент, Дубай и Стамбул
- 17.10.202031.10.2020
- 25.12.202007.01.2021
- 11.11.202015.11.2020
- 28.12.202008.01.2021
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