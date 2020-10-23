Летим в Усть-Каменогорск

Как добраться до Усть-Каменогорска на самолёте

В Усть-Каменогорске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ust-Kamenogorsk Airport» вам не избежать

Список аэропортов Усть-Каменогорска

  1. Усть-Каменогорск UKK
    Ust-Kamenogorsk Airport

Самые дешёвые билеты в Усть-Каменогорск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.10.2020из 🇰🇿Семипалатинска71940м
06.12.2020из 🇰🇿Алматы1 3621ч 20м
22.10.2020из 🇰🇿Зайсана1 4371ч 10м
16.10.2020из 🇰🇿Шымкента1 6851ч 50м
13.10.2020из 🇰🇿Урджара1 8022ч 30м
21.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)1 9091ч 15м
26.01.2021из 🇰🇿Кызылорды3 73921ч 10м (⇵1)
20.10.2020из 🇰🇿Костаная3 92118ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇰🇿Караганды3 9461ч 20м
22.10.2020из 🇰🇿Балхаша4 29621ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇰🇿Павлодара4 32616ч 35м (⇵1)
06.12.2020из 🇰🇿Актау4 54128ч 30м (⇵1)
05.12.2020из 🇰🇿Актюбинска4 9403ч 40м (⇵1)
18.10.2020из 🇰🇿Жезказгана5 06123ч (⇵1)
29.10.2020из 🇰🇿Атырау5 13823ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇰🇿Тараза5 72128ч 30м (⇵1)
23.12.2020из 🇷🇺Новосибирска6 3401ч 20м
21.10.2020из 🇰🇿Уральска7 41115ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇰🇿Петропавловска7 4378ч 30м (⇵1)
16.12.2020из 🇷🇺Барнаула7 78826ч 5м (⇵1)
26.02.2021из 🇷🇺Москвы9 01723ч 45м (⇵1)
19.12.2020из 🇰🇿Кокшетау9 44044ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Иркутска10 1049ч 10м (⇵1)
09.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга10 22910ч 50м (⇵1)
25.03.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону10 37011ч 20м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга10 87634ч 50м (⇵1)
16.12.2020из 🇷🇺Красноярска11 3579ч 50м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Сургута11 6158ч 40м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Краснодара12 08527ч 50м (⇵2)
08.12.2020из 🇷🇺Челябинска12 09920ч 10м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Сочи12 27322ч (⇵2)
06.12.2020из 🇷🇺Белгорода12 71821ч 20м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Абакана12 8935ч 35м (⇵1)
31.10.2020из 🇹🇷Стамбула12 9649ч 45м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Омска12 97618ч 30м (⇵1)
07.11.2020из 🇷🇺Перми13 19820ч (⇵1)
16.12.2020из 🇹🇷Анкары13 45133ч 55м (⇵2)
30.10.2020из 🇹🇷Измира14 05533ч 30м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Минеральных Вод14 59845ч 25м (⇵2)
16.03.2021из Ялты14 68325ч 20м (⇵2)
25.10.2020из 🇹🇷Антальи15 22937ч 15м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Томска15 39044ч 45м (⇵2)
10.02.2021из 🇺🇦Киева16 76921ч 20м (⇵2)
02.11.2020из 🇧🇾Минска17 05311ч 35м (⇵1)
30.12.2020из 🇷🇺Читы17 61732ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска17 73526ч 5м (⇵2)
27.12.2020из 🇦🇪Дубая18 21521ч 55м (⇵1)
30.12.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода18 47343ч 45м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Анапы20 20042ч 20м (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Норильска20 6265ч 25м (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Тюмени21 65332ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇨🇿Праги21 96845ч 15м (⇵2)
28.12.2020из 🇦🇪Шарджи22 71927ч 25м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Хабаровска23 08932ч 30м (⇵2)
18.11.2020из 🇲🇩Кишинёва24 94025ч 35м (⇵2)
23.02.2021из 🇷🇺Магадана25 24552ч 10м (⇵2)
23.12.2020из 🇷🇺Владивостока26 7968ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇦🇲Еревана28 54528ч 55м (⇵2)
31.12.2020из Гонконга37 72643ч 10м (⇵2)
14.11.2020из 🇺🇿Ташкента41 61144ч 35м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Волгограда44 25439ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка63 62128ч 50м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Новокузнецка78 74555ч 30м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Казани93 48923ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Усть-Каменогорска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Анталья, Шымкент, Дубай и Стамбул

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