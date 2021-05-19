Полезная информация о Жезказгане
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Местное время в Жезказгане
00:0708
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Жезказган
|По-английски
|Zhezqazghan
|Население города
|104 357 чел.
|Аэропорт
|Жезказган DZN
|Часовой пояс
|Asia/Almaty
|Средняя высота
|330 м. от уровня моря
Где находится Жезказган на карте
Жезказган