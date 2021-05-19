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Полезная информация о Жезказгане

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Местное время в Жезказгане
00:0708
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаЖезказган
По-английскиZhezqazghan
Население города104 357 чел.
АэропортЖезказган DZN
Часовой поясAsia/Almaty
Средняя высота330 м. от уровня моря

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