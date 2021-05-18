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Полезная информация о Кисуму

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Местное время в Кисуму
23:4338
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇪 Кения
Название городаКисуму
По-английскиKisumu
Столица регионаКисуму является столицей региона
Население города216 479 чел.
АэропортКисуму KIS
Часовой поясAfrica/Nairobi
Средняя высота1 174 м. от уровня моря

Где находится Кисуму на карте

Кисуму фото города
Кисуму

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