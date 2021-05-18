Полезная информация о Кисуму
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Местное время в Кисуму
23:4338
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇪 Кения
|Название города
|Кисуму
|По-английски
|Kisumu
|Столица региона
|Кисуму является столицей региона
|Население города
|216 479 чел.
|Аэропорт
|Кисуму KIS
|Часовой пояс
|Africa/Nairobi
|Средняя высота
|1 174 м. от уровня моря
Где находится Кисуму на карте
Кисуму
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