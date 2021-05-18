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Полезная информация о Момбасе

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Местное время в Момбасе
21:0726
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇪 Кения
Название городаМомбаса
По-английскиMombasa
Столица регионаМомбаса является столицей региона
Население города799 668 чел.
АэропортМомбаса MBA
Часовой поясAfrica/Nairobi
Средняя высота20 м. от уровня моря

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