Лучший сафари-тур 2025: Великая миграция в Кении
Путешествие в лучшую сафари-страну в самое зрелищное время
2 авг в 10:00
от 320 044 ₽ за человека
Кения Великая Миграция Масай Мара+Накуру
Африканская великая миграция - это зрелище, которое оставляет неизгладимое впечатление
20 июл в 10:00
27 июл в 10:00
от 184 641 ₽ за человека
Сафари-тур в Кению: 3 нацпарка + пляжный отдых
Сафари-тур по 3 национальным паркам Кении: Масаи Мара, Найваша, Амбосели
22 мар в 10:00
Завтра в 10:00
от 114 950 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Найроби в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Найроби
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Найроби в феврале 2026
Сейчас в Найроби в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 114 950 до 320 044.
Туры по окрестностям Найроби и местам Кении в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кении