Экскурсия по вашему маршруту

Уважаемые гости острова! Это путешествие мы спланируем с вами вместе, составив такой маршрут,...

5
1 отзыв
Уважаемые гости острова! Это путешествие мы спланируем с вами вместе, составив такой маршрут, который подойдет именно вам.

Мы постараемся сделать так, чтобы путешествие стало для вас исключительно приятным и запоминающимся.

Благодаря этой услуге, вы сможете посетить именно те достопримечательности, которые сами выберете.
Экскурсия по вашему маршруту
Экскурсия по вашему маршруту
Экскурсия по вашему маршруту
Экскурсия по вашему маршруту
Экскурсия по вашему маршруту
Экскурсия по вашему маршруту

Что вы увидите 🤩

  • Предлагаем следующие экскурсионные направления:
  • 1) Троодос-Киккос
  • 2) Троодос-Махерас
  • 3) Пафос
  • 4) Золотое кольцо Кипра
  • 5) Кирения — Фамагуста
Преимущества
Вы предпочитаете длительные пешие прогулки или вам по душе осматривать достопримечательности, ненадолго выходя из авто? Влекут ли вас горные пейзажи или ваше сердце отдано лазурному морскому побережью? Составляя план экскурсии, мы учтём все ваши пожелания.
Обязательно отметьте, что вас интересует в первую очередь. Например, «самые интересные места», «христианские святыни», «красивые пейзажи», «шопинг», «спокойные прогулки» или «активный отдых» и т. д.
Вы можете выбрать любые места на карте Кипра! Главное, чтобы общее время их посещения не превышало 8 часов автомобильной экскурсии, на которой наши гиды поведают вам удивительные истории и легенды о достопримечательностях, местных жителях и их неподражаемых обычаях.
Что вас ждёт
Напишите нам ваши пожелания, перечислите заинтересовавшие вас достопримечательности, а так же расскажите о ваших интересах и составе вашей компании. Не забудьте так же сообщить в каком городе вы остановились или планируете поселиться, сколько человек будет участвовать в экскурсии и будут ли в группе дети (чтобы адаптировать поездку под них).
Мы в кратчайшие сроки свяжемся с вами для обсуждения деталей и предложим маршруты с учётом описанных вами пожеланий и выбранных достопримечательностей. Согласование маршрута, даты поездки и транспорта с учётом предпочтений и количества человек в вашей компании.
Важная информация
Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами.
Цена зависит от маршрута
🚩 Начало и место завершения: Любой курорт Кипра, ваш отель
 Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге.
 Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входные билеты в музеи, археологические парки и парки развлечений.
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы
  • журналисты
  • историки и фанаты своего дела
  • их объединяет любовь к острову Кипр
  • профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами.
Время проведения: Ежедневно по согласованию
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Сергей П.
Сергей П.
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