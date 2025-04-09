Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€410 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ларнака в величии веков: полдневное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное сочетание культур и эпох в Ларнаке, где величественные места расскажут истории встречи Запада и Востока
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кирения - «Горький лимон»
Индивидуальная экскурсия «Кирения - Горький лимон» проведёт вас через исторические места Кипра, включая Никосию, замок Святого Иллариона и аббатство Беллапаис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€370 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ларнаке
Путешествие по Ларнаке с «Гидом на Кипре» - это уникальная возможность увидеть Никосию, Лефкару, монастырь Святого Мины и насладиться дегустацией вина
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
Разделённая столица и её окрестности
Предлагаем вам увлекательное путешествие по окрестностям Никосии. Посетите почитаемую церковь, насладитесь зоопарком и откройте для себя уникальный город
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Турецкий квартал Скалла»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ларнаке
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Ларнаке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в апреле 2025
Сейчас в Ларнаке в категории "Турецкий квартал Скалла" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 410.
Экскурсии на русском языке в Ларнаке (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Турецкий квартал Скалла», цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь