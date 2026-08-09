Завершает экскурсию посещение этнографического музея и монастыря Святого Мины, где можно почувствовать духовную атмосферу
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные культурные открытия
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🍽 Традиционная кипрская кухня
- 🕌 Посещение монастыря Святого Мины
- 🎨 Искусство вышивки Лефкары
Что можно увидеть
- Башня Шаколас
- Собор Святой Софии
- Турецкий базар
- Церковь Животворящего Креста
- Этнографический музей
Описание экскурсии
Никосия
Наше путешествие начнётся в долине межгорья, в Никосии — уникальном городе, который является единственной столицей в мире, разделённой на две части. С одной стороны располагается Республика Кипр, где живут греки, а с другой — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, население которой составляет турки. Никосия — это город, где сливаются две культуры и гармонично сосуществуют прошлое и настоящее.
В старом квартале Никосии мы поднимемся на башню «Шаколас», откуда сможем рассмотреть всю Никосию с высоты. Затем, прогуливаясь по улице Лидра, местному «Арбату», мы перейдём через границу на оккупированную часть города и откроем для себя совершенно другую культуру. Здесь мы посетим собор Святой Софии, который был перестроен в мечеть, а также старый турецкий базар.
Деревня Лефкара
Далее наш путь лежит в аутентичную деревню мастеров Лефкара, известную своим искусством вышивки в стиле «лефкаритика» и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. В Лефкаре бережно хранят православную реликвию, привезённую на остров Святой Еленой — частицу креста, на котором был распят Сын Божий.
Мы сможем попробовать кипрский кофе в гостях у местной семьи и прогуляться по узким мощеным улочкам между каменными домиками, утопающими в зелени и цветах, мимо мастериц-вышивальщиц, трудящихся прямо у крыльца своего дома. В завершение данного визита посетим церковь Животворящего Креста и преклонимся перед главной реликвией Лефкары.
Традиционная таверна
Познакомиться с кипрской культурой можно и через её кухню. На обед мы остановимся в традиционной семейной таверне, расположенной на склоне гор в сосновом лесу, куда киприоты съезжаются за знаменитым бараньим «клефтико», подаваемым прямо из глиняной печи. Вы сможете насладиться вкусом традиционного кипрского обеда, а добродушный персонал создаст уютную домашнюю атмосферу.
Этнографический музей
Далее мы направимся в небольшую деревушку Като Дрис, где нас встретят радушные хозяева семейного этнографического музея, расположенного в традиционном сельском доме с 300-летней историей. Экспозиция музея посвящена истории крестьянского быта и включает в себя:
- жилые комнаты со старинной резной мебелью,
- предметы домашнего обихода прошлого века,
- старинные инструменты и многое другое.
Также в музее представлен полный цикл производства кипрского мёда, который мы с удовольствием попробуем.
Монастырь Святого Мины
Продолжая наше путешествие по живописным серпантинам, мы окажемся в уютном женском монастыре. Благодаря усердным стараниям монахинь, он превратился в небольшой цветущий рай. В этом монастыре особенно почитается икона Святого Мины, которой приписывают дарование материальных благ, и по искренней молитве ваша просьба сможет исполниться.
Винодельня
Оставив позади святую обитель, мы отправимся дегустировать вино на небольшой семейной винодельне Ктима Христудиа, где нас встретят по-кипрски гостеприимные хозяева. Винный завод окружён только кипрскими сортами винограда и предоставляет уникальную возможность познакомиться с их удивительными ароматами и вкусами. Насладившись напитками богов, мы начнём наш обратный путь.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Никосия
- Улица Лидра
- Туристическая обсерватория
- Собор Св. Софии
- Турецкий базар
- Горы Троодоса
- Деревня Лефкара
- Церковь Животрворящего Креста
- Панорамная площадка
- Таверна
- Этнографический музей
- Деревня Като Дрис
- Винодельня
- Монастырь Св. Минаса
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Дегустация вин в деревенской винодельне
- Угощение кипрским кофе
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Входные билеты в музеи.