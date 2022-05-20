Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»

Данный маршрут один самых любимых в нашей команде

Данный маршрут один самых любимых в нашей команде.

Он прошёл испытание временем и знакомит экскурсантов именно с теми достопримечательностями, которые наиболее метко показывают исторический облик острова.

А самое главное, наш маршрут лаконичен и не утомителен.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»

Что вас ожидает 🤩

  • Город Никосия
  • Улица Лидра
  • Туристическая обсерватория
  • Собор Св. Софии
  • Турецкий базар
  • Горы Троодоса
  • Деревня Лефкара
  • Церковь Животрворящего Креста
  • Панорамная площадка
  • Таверна
  • Этнографический музей
  • Деревня Като Дрис
  • Винодельня
  • Монастырь Св. Минаса

Никосия

Наше путешествие начнётся в долине межгорья, в Никосии. Это уникальный город, единственная столица в мире, разделенная на две части. По одну сторону границы Республика Кипр, где проживают греки, по другую — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, население которой составляют турки. Никосия это город слияния двух культур и гармоничного сосуществования прошлого и настоящего.
В старом квартале Никосии мы поднимемся на башню «Шаколас», откуда, из туристической обсерватории, рассмотрим всю Никосию как на ладони. А затем прогуливаясь по местному «Арбату» — улице Лидра, перейдём через границу на оккупированную часть города и окунёмся в совершенно другую культуру. Здесь мы посетим собор Святой Софии, перестроенный в мечеть, и старый турецкий базар.

Деревня Лефкара

Впереди у нас аутентичная деревня мастеров Лефкара с её знаменитым искусством вышивки в стиле «лефкаритика» и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. Лефкара — одна из кипрских деревень, где столетиями бережно хранят православную реликвию, привезенную на остров Святой Еленой — частицу креста, на котором был распят Сын Божий.
Мы отведаем кипрского кофе в гостях у одной из местных семей и прогуляемся по узким мощеным улочкам между каменными домиками, утопающими в зелени и цветах, мимо мастериц-вышивальщиц, сидящих за кропотливой работой прямо у крыльца своего дома. Затем посетим церковь Животворящего Креста, где преклонимся перед главной реликвией Лефкары.

Традиционная таверна

Почувствовать кипрскую культуру можно в том числе и через её кухню, поэтому на обед мы остановимся в традиционной семейной таверне, расположенной на склоне гор в самой гуще соснового леса, куда сами киприоты съезжаются со всего острова ради её знаменитого бараньего «клефтико». Это блюдо здесь подают прямо из глиняной печи. Вы насладитесь традиционным кипрским обедом, а добродушный персонал создаст уютную домашнюю атмосферу.

Этнографический музей

Дальше мы держим путь в небольшую деревушку Като Дрис, где нас ждёт знакомство радушными хозяевами семейного этнографического музея, расположившегося в традиционном сельском доме с 300-летней историей. Экспозиция музея посвящена истории крестьянского быта. Здесь можно увидеть жилые комнаты со старинной резной мебелью, предметы домашнего обихода прошлого века, старинные инструменты и многое другое. Так же в музее представлен полный цикл производства кипрского мёда, который мы обязательно попробуем.

Монастырь Святого Мины

Путешествуя по живописным серпантинам, мы окажемся в уютном женском монастыре, который благодаря усердным стараниям монахинь, превращен в небольшой цветущий рай. В этом монастыре особо почитается икона Святого Мины, считается, что она приносит материальные блага, и по искренней молитве ваша просьба обязательно исполнится.

Винодельня

Оставив позади святую обитель с её размеренной жизнью, мы отправимся дегустировать вино на небольшую семейную винодельню Ктима Христудиа, с её по-кипрски гостеприимными хозяевами. Винный завод находится в окружении только кипрских сортов винограда, и его гости имеют уникальную возможность познакомиться с их удивительными ароматами и необычным вкусом. Вдоволь насладившись напитком богов, мы отправимся в обратный путь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Дегустация вин в деревенской винодельне
  • Угощение кипрским кофе
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
Ваш отель, любой город Кипра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ларнаки

🎩Индивидуальные🚌На автобусе☀️На весь день

Еще несколько похожих предложений в Ларнаке

Всё самое лучшее на Кипре
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Михаил
5
2 отзыва
Всё самое лучшее на Кипре
Известные монастыри, горные деревни, живописные виды - экскурсия из любого города
Завтра
21 мая
22 мая
320 за 1-4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир и Ольга
5
2 отзыва
Кипр: самое-самое за 1 день
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от морского побережья до гор Троодос
21 мая
22 мая
28 мая
325 за 1-4 чел.
Золотое кольцо Кипра
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
4.9
53 отзыва
Золотое кольцо Кипра
Путешествие из любого города Кипра по всем главным достопримечательностям острова
Завтра
21 мая
22 мая
355 за 1-6 чел.
Заповедный Мыс Греко
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Заповедный Мыс Греко
Вы отправитесь на захватывающую экскурсию к Мысу Греко - самому живописному месту на Кипре
от 320 за 1-4 чел.
Святыни Кипра
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Михаил
5
3 отзыва
Святыни Кипра
Побывать в 5 главных святых местах острова на автомобильной экскурсии
Завтра
21 мая
22 мая
320 за 1-4 чел.
Колорит Кипра
8 часов
Индивидуальная
Oleg
Нет отзывов
Колорит Кипра
Мы с вами побываем в горных деревушках, посетим древний монастырь, поднимемся (на машине) на самую высокую гору на
от 200 за 1-2 чел.
Православное наследие Кипра
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
от 320 за 1-4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Sergo
5
14 отзывов
Сокровище Кипра - мыс Греко
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Сегодня
Завтра
21 мая
189 за 1-4 чел.
Винно-гастрономический тур
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Винно-гастрономический тур
Вы отправитесь на экскурсию знакомиться с историей и гастрономическими традициями деревень, которые находятся
от 375 за 1-4 чел.
Путешествие по горным деревням Кипра
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
3.8
4 отзыва
Путешествие по горным деревням Кипра
Погружение в народную культуру и сельский колорит острова (из любого города Кипра)
Завтра
21 мая
22 мая
325 за 1-6 чел.
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир и Ольга
Нет отзывов
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
С комфортом добраться до города и посетить по дороге аутентичную деревушку Лефкара
Завтра
21 мая
22 мая
235 за 1-3 чел.
Южный Троодос
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Южный Троодос
На автомобильной экскурсии вы посетите главные святыни Кипра: монастырь Киккос
от 320 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ларнаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ларнаке
ХОРОШО
🧭
ТАМ