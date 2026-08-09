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Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»

Путешествие через Никосию и Лефкару с уникальными достопримечательностями и культурными открытиями. Ощутите атмосферу Кипра
Этот маршрут, проверенный временем, знакомит с самыми яркими достопримечательностями Кипра. Путешествие начинается в Никосии, где можно увидеть уникальное слияние культур. Затем дорога ведет в Лефкару, известную своими мастерами вышивки и историческими реликвиями. Путешествие продолжается в традиционной таверне, где можно насладиться кипрской кухней.

Завершает экскурсию посещение этнографического музея и монастыря Святого Мины, где можно почувствовать духовную атмосферу

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные культурные открытия
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🍽 Традиционная кипрская кухня
  • 🕌 Посещение монастыря Святого Мины
  • 🎨 Искусство вышивки Лефкары
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»

Что можно увидеть

  • Башня Шаколас
  • Собор Святой Софии
  • Турецкий базар
  • Церковь Животворящего Креста
  • Этнографический музей

Описание экскурсии

Никосия

Наше путешествие начнётся в долине межгорья, в Никосии — уникальном городе, который является единственной столицей в мире, разделённой на две части. С одной стороны располагается Республика Кипр, где живут греки, а с другой — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, население которой составляет турки. Никосия — это город, где сливаются две культуры и гармонично сосуществуют прошлое и настоящее.

В старом квартале Никосии мы поднимемся на башню «Шаколас», откуда сможем рассмотреть всю Никосию с высоты. Затем, прогуливаясь по улице Лидра, местному «Арбату», мы перейдём через границу на оккупированную часть города и откроем для себя совершенно другую культуру. Здесь мы посетим собор Святой Софии, который был перестроен в мечеть, а также старый турецкий базар.

Деревня Лефкара

Далее наш путь лежит в аутентичную деревню мастеров Лефкара, известную своим искусством вышивки в стиле «лефкаритика» и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. В Лефкаре бережно хранят православную реликвию, привезённую на остров Святой Еленой — частицу креста, на котором был распят Сын Божий.

Мы сможем попробовать кипрский кофе в гостях у местной семьи и прогуляться по узким мощеным улочкам между каменными домиками, утопающими в зелени и цветах, мимо мастериц-вышивальщиц, трудящихся прямо у крыльца своего дома. В завершение данного визита посетим церковь Животворящего Креста и преклонимся перед главной реликвией Лефкары.

Традиционная таверна

Познакомиться с кипрской культурой можно и через её кухню. На обед мы остановимся в традиционной семейной таверне, расположенной на склоне гор в сосновом лесу, куда киприоты съезжаются за знаменитым бараньим «клефтико», подаваемым прямо из глиняной печи. Вы сможете насладиться вкусом традиционного кипрского обеда, а добродушный персонал создаст уютную домашнюю атмосферу.

Этнографический музей

Далее мы направимся в небольшую деревушку Като Дрис, где нас встретят радушные хозяева семейного этнографического музея, расположенного в традиционном сельском доме с 300-летней историей. Экспозиция музея посвящена истории крестьянского быта и включает в себя:

  • жилые комнаты со старинной резной мебелью,
  • предметы домашнего обихода прошлого века,
  • старинные инструменты и многое другое.

Также в музее представлен полный цикл производства кипрского мёда, который мы с удовольствием попробуем.

Монастырь Святого Мины

Продолжая наше путешествие по живописным серпантинам, мы окажемся в уютном женском монастыре. Благодаря усердным стараниям монахинь, он превратился в небольшой цветущий рай. В этом монастыре особенно почитается икона Святого Мины, которой приписывают дарование материальных благ, и по искренней молитве ваша просьба сможет исполниться.

Винодельня

Оставив позади святую обитель, мы отправимся дегустировать вино на небольшой семейной винодельне Ктима Христудиа, где нас встретят по-кипрски гостеприимные хозяева. Винный завод окружён только кипрскими сортами винограда и предоставляет уникальную возможность познакомиться с их удивительными ароматами и вкусами. Насладившись напитками богов, мы начнём наш обратный путь.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Никосия
  • Улица Лидра
  • Туристическая обсерватория
  • Собор Св. Софии
  • Турецкий базар
  • Горы Троодоса
  • Деревня Лефкара
  • Церковь Животрворящего Креста
  • Панорамная площадка
  • Таверна
  • Этнографический музей
  • Деревня Като Дрис
  • Винодельня
  • Монастырь Св. Минаса
Что включено
  • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Дегустация вин в деревенской винодельне
  • Угощение кипрским кофе
  • Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входные билеты в музеи.
Место начала и завершения?
Ваш отель, любой город Кипра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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