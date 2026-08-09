Этот маршрут, проверенный временем, знакомит с самыми яркими достопримечательностями Кипра. Путешествие начинается в Никосии, где можно увидеть уникальное слияние культур. Затем дорога ведет в Лефкару, известную своими мастерами вышивки и историческими реликвиями. Путешествие продолжается в традиционной таверне, где можно насладиться кипрской кухней. Завершает экскурсию посещение этнографического музея и монастыря Святого Мины, где можно почувствовать духовную атмосферу

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Никосия

Наше путешествие начнётся в долине межгорья, в Никосии — уникальном городе, который является единственной столицей в мире, разделённой на две части. С одной стороны располагается Республика Кипр, где живут греки, а с другой — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, население которой составляет турки. Никосия — это город, где сливаются две культуры и гармонично сосуществуют прошлое и настоящее.

В старом квартале Никосии мы поднимемся на башню «Шаколас», откуда сможем рассмотреть всю Никосию с высоты. Затем, прогуливаясь по улице Лидра, местному «Арбату», мы перейдём через границу на оккупированную часть города и откроем для себя совершенно другую культуру. Здесь мы посетим собор Святой Софии, который был перестроен в мечеть, а также старый турецкий базар.

Деревня Лефкара

Далее наш путь лежит в аутентичную деревню мастеров Лефкара, известную своим искусством вышивки в стиле «лефкаритика» и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. В Лефкаре бережно хранят православную реликвию, привезённую на остров Святой Еленой — частицу креста, на котором был распят Сын Божий.

Мы сможем попробовать кипрский кофе в гостях у местной семьи и прогуляться по узким мощеным улочкам между каменными домиками, утопающими в зелени и цветах, мимо мастериц-вышивальщиц, трудящихся прямо у крыльца своего дома. В завершение данного визита посетим церковь Животворящего Креста и преклонимся перед главной реликвией Лефкары.

Традиционная таверна

Познакомиться с кипрской культурой можно и через её кухню. На обед мы остановимся в традиционной семейной таверне, расположенной на склоне гор в сосновом лесу, куда киприоты съезжаются за знаменитым бараньим «клефтико», подаваемым прямо из глиняной печи. Вы сможете насладиться вкусом традиционного кипрского обеда, а добродушный персонал создаст уютную домашнюю атмосферу.

Этнографический музей

Далее мы направимся в небольшую деревушку Като Дрис, где нас встретят радушные хозяева семейного этнографического музея, расположенного в традиционном сельском доме с 300-летней историей. Экспозиция музея посвящена истории крестьянского быта и включает в себя:

жилые комнаты со старинной резной мебелью,

предметы домашнего обихода прошлого века,

старинные инструменты и многое другое.

Также в музее представлен полный цикл производства кипрского мёда, который мы с удовольствием попробуем.

Монастырь Святого Мины

Продолжая наше путешествие по живописным серпантинам, мы окажемся в уютном женском монастыре. Благодаря усердным стараниям монахинь, он превратился в небольшой цветущий рай. В этом монастыре особенно почитается икона Святого Мины, которой приписывают дарование материальных благ, и по искренней молитве ваша просьба сможет исполниться.

Винодельня

Оставив позади святую обитель, мы отправимся дегустировать вино на небольшой семейной винодельне Ктима Христудиа, где нас встретят по-кипрски гостеприимные хозяева. Винный завод окружён только кипрскими сортами винограда и предоставляет уникальную возможность познакомиться с их удивительными ароматами и вкусами. Насладившись напитками богов, мы начнём наш обратный путь.