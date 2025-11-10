Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Никосия - уникальный город, где древности бронзовой эпохи соседствуют с венецианскими стенами 16 века и современными архитектурными шедеврами от Захи Хадид и Жана Нувеля. Мы прогуляемся по старым улочкам столицы Кипра, рассмотрим памятеики, церкви и мечети. Я расскажу, что олицетворяет местная статуя Свободы и как связано название города с тополями. Мы пройдём по части периметра венецианских стен и главной площади города — Элефтерии, увидим панараму с высоты, заглянем в музей и в хамам.

