Описание экскурсииНикосия - уникальный город, где древности бронзовой эпохи соседствуют с венецианскими стенами 16 века и современными архитектурными шедеврами от Захи Хадид и Жана Нувеля. Мы прогуляемся по старым улочкам столицы Кипра, рассмотрим памятеики, церкви и мечети. Я расскажу, что олицетворяет местная статуя Свободы и как связано название города с тополями. Мы пройдём по части периметра венецианских стен и главной площади города — Элефтерии, увидим панараму с высоты, заглянем в музей и в хамам.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Солому (междугородняя автобусная станция)
Завершение: Площаь Солому (междугородняя автобусная станция)
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
