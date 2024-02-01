Добро пожаловать в Никосию
Индивидуальная экскурсия в Никосии

Исследовать город с 3000-летней историей и единственную разделённую столицу в Евросоюзе

5
2 отзыва
Никосия — уникальный город, где древности бронзовой эпохи соседствуют с венецианскими стенами 16 века и современными архитектурными шедеврами от Захи Хадид и Жана Нувеля. Вы прогуляетесь по главным улицам столицы Кипра, рассмотрите скульптуры, мечеть и дворец. А я расскажу, что олицетворяет местная статуя Свободы и как связано название города с тополями.
Добро пожаловать в Никосию
Добро пожаловать в Никосию
Добро пожаловать в Никосию
Ближайшие даты:
3
фев
4
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5
фев
9
фев
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фев
12
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€21
Дети до 16 лет€7
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы пройдёте по части периметра венецианских стен и главной площади города — Элефтерии. Узнаете, что находилось здесь 4000 лет назад и почему изначально город назвали Лефкосией — из-за белых стен, тополиных деревьев или царя Лефкаса.
  • Рассмотрите несколько скульптурных композиций, в том числе монумент Свободы, а также старинный акведук, ворота Фамагусты, мечеть и турецкий хамам 16 века.
  • Зайдёте в камерный музей народного творчества в старом здании дворца Архиепископа. Рассмотрите православные церкви старого города и концептуальный проект нового комплекса муниципалитета.
  • Заберётесь на смотровую площадку башни Шаколис на пешеходной улице Лидра и полюбуетесь городом — его северной и южной частями — с высоты.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в музей народного творчества — 2 евро/чел., подъём на смотровую площадку — 2,5 евро/чел.
  • По желанию можно пройти через КПП в северную часть города. При себе нужно иметь паспорт и визу Кипра.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
  • По запросу организую трансфер из других городов. Детали и цены уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на автобусной станции Solomou
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Софья
1 фев 2024
Лучшим моим решением во время двухдневного пребывания на Кипре был спонтанный заказ экскурсии по Никосии. 2,5 часа пролетели незаметно) Было познавательно и душевно. Мы успели обсудить не только прошлое, но и настоящее древнего города,разделенного колючей проволокой. Елена - интеллигентный и заботливый гид, она показывала нам не только наиболее раскрученные достопримечательности города, но и свои любимые тайные места. А еще она - колдунья! Прогноз погоды накануне был ужасающий, а с утра мило как из ведра, но как только мы начали нашу экскурсию тучи исчезли и солнце сияло как будто бы специально для нас!
В
27 янв 2024
Прекрасный экскурсовод. Приятная и непринужденная атмосфера, кроме того уложились четко в назначенное время! Рекомендую.

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