Исследовать город с 3000-летней историей и единственную разделённую столицу в Евросоюзе
Никосия — уникальный город, где древности бронзовой эпохи соседствуют с венецианскими стенами 16 века и современными архитектурными шедеврами от Захи Хадид и Жана Нувеля. Вы прогуляетесь по главным улицам столицы Кипра, рассмотрите скульптуры, мечеть и дворец. А я расскажу, что олицетворяет местная статуя Свободы и как связано название города с тополями.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€21
|Дети до 16 лет
|€7
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы пройдёте по части периметра венецианских стен и главной площади города — Элефтерии. Узнаете, что находилось здесь 4000 лет назад и почему изначально город назвали Лефкосией — из-за белых стен, тополиных деревьев или царя Лефкаса.
- Рассмотрите несколько скульптурных композиций, в том числе монумент Свободы, а также старинный акведук, ворота Фамагусты, мечеть и турецкий хамам 16 века.
- Зайдёте в камерный музей народного творчества в старом здании дворца Архиепископа. Рассмотрите православные церкви старого города и концептуальный проект нового комплекса муниципалитета.
- Заберётесь на смотровую площадку башни Шаколис на пешеходной улице Лидра и полюбуетесь городом — его северной и южной частями — с высоты.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей народного творчества — 2 евро/чел., подъём на смотровую площадку — 2,5 евро/чел.
- По желанию можно пройти через КПП в северную часть города. При себе нужно иметь паспорт и визу Кипра.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
- По запросу организую трансфер из других городов. Детали и цены уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на автобусной станции Solomou
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Никосии
Я живу в Никосии 15 лет, географ по образованию (диплом МГУ), увлечённый путешественник (более 60 посещённых стран). Люблю свой город, незаслуженно забытый туристами на фоне других кипрских достопримечательностей на побережье. Всегда рада показать его детали и открыть неочевидные факты и секреты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Софья
1 фев 2024
Лучшим моим решением во время двухдневного пребывания на Кипре был спонтанный заказ экскурсии по Никосии. 2,5 часа пролетели незаметно) Было познавательно и душевно. Мы успели обсудить не только прошлое, но и настоящее древнего города,разделенного колючей проволокой. Елена - интеллигентный и заботливый гид, она показывала нам не только наиболее раскрученные достопримечательности города, но и свои любимые тайные места. А еще она - колдунья! Прогноз погоды накануне был ужасающий, а с утра мило как из ведра, но как только мы начали нашу экскурсию тучи исчезли и солнце сияло как будто бы специально для нас!
В
Владислава
27 янв 2024
Прекрасный экскурсовод. Приятная и непринужденная атмосфера, кроме того уложились четко в назначенное время! Рекомендую.
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