Лучшим моим решением во время двухдневного пребывания на Кипре был спонтанный заказ экскурсии по Никосии. 2,5 часа пролетели незаметно) Было познавательно и душевно. Мы успели обсудить не только прошлое, но и настоящее древнего города,разделенного колючей проволокой. Елена - интеллигентный и заботливый гид, она показывала нам не только наиболее раскрученные достопримечательности города, но и свои любимые тайные места. А еще она - колдунья! Прогноз погоды накануне был ужасающий, а с утра мило как из ведра, но как только мы начали нашу экскурсию тучи исчезли и солнце сияло как будто бы специально для нас!