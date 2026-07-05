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Экскурсии в Никосии

Найдено 39 экскурсий в Никосии на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Аутентичный Кипр на авто
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Аутентичный Кипр на авто
Познакомьтесь с настоящим Кипром! Посетите деревни, горы Троодос, водопад Адонис и винодельню. Узнайте о местных традициях и культурном наследии
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Никосию
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Никосию
Прогулка по Никосии откроет вам древние венецианские стены, мечети и дворцы. Узнайте историю города и насладитесь видами с башни Шаколис
Начало: На автобусной станции Solomou
20 авг в 09:30
21 авг в 09:30
от €130 за всё до 3 чел.
Из Никосии - на Северный Кипр
На машине
5.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Никосии - на Северный Кипр
Узнайте историю и легенды Северного Кипра, посетив его знаменитые замки и аббатства. Откройте для себя невероятные виды и архитектуру
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от €280 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Северному Кипру: Никосия, Кирения и Беллапаис
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие по Северному Кипру: Никосия, Кирения и Беллапаис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
€370 за всё до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
€340 за всё до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
€340 за всё до 4 чел.
Пещерные церкви, заброшенные карьеры и рудники - по нестандартному Кипру из Никосии
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещерные церкви, заброшенные карьеры и рудники - по нестандартному Кипру из Никосии
Откройте для себя неизведанный Кипр! Пещерные церкви, кровавое озеро и древние деревья ждут вас на увлекательной экскурсии из Никосии
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
На автобусе
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Никосия, Лефкара и винодельня: путешествие в сердце Кипра
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Никосия, Лефкара и винодельня: путешествие в сердце Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
€300 за всё до 4 чел.
Ларнака в величии веков
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ларнака в величии веков
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
€250 за всё до 4 чел.
Наследие древней Византии
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Наследие древней Византии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
€270 за всё до 10 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€290 за всё до 4 чел.
Житие-бытие ослиное
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Житие-бытие ослиное
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
€250 за всё до 10 чел.
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
6 часов
Индивидуальная
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
€200 за человека
Волшебные горные деревушки
8 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Волшебные горные деревушки
Путешествие вглубь кипрских традиций через старинные деревни Троодоса. Откройте для себя архитектуру и культуру прошлого
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
€300 за всё до 14 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Нектар Диониса
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нектар Диониса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Заповедный Мыс Греко
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Заповедный Мыс Греко
Посетите Лефкару и Мыс Греко - откройте для себя уникальные места Кипра, полные истории и природной красоты
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 11:00
€380 за всё до 11 чел.
Полёт на самолете над Кипром
Полеты на самолетах
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Полёт на самолете над Кипром
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€630 за всё до 3 чел.
Предгорье Троодоса
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Предгорье Троодоса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€250 за всё до 4 чел.
Золотые пески полуострова Карпаc
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотые пески полуострова Карпаc
Начало: Кеннеди авеню 17
Расписание: Экскурсия может быть дольше по времени по согласованию и можно корректировать маршрут.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Остров сокровищ
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров сокровищ
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€250 за всё до 4 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€230 за всё до 4 чел.
Экскурсия-приключение «В мире животных»
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
€280 за всё до 8 чел.
Православное наследие Кипра
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Православное наследие Кипра
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
€300 за всё до 11 чел.
Покоряя море и горы
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Покоряя море и горы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€290 за всё до 4 чел.
Тайны замков Северного Кипра
На автобусе
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Откройте для себя загадочные замки Северного Кипра в индивидуальной экскурсии. Путешествие начинается в Никосии и обещает множество открытий
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
€250 за всё до 5 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Екатерина
Из Никосии - на Северный Кипр
Елена гибко подошла к планированию маршрута, с учетом двух детей 3-х и 8 лет. Мы смогли посетить желаемые объекты, избежав жары и других туристов. Елена позаботилась о водичке и детском кресле. экскурсия прошла непринужденно и в комфортном для нас темпе.
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А
Добро пожаловать в Никосию
Спасибо большое Елене за экскурсию. Всегда считала, что для знакомства со страной надо начинать со столицы и я не ошиблась.
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Елена, прекрасный экскурсовод, позитивный, очень старается найти подход к каждому. Очень много рассказала, показала, мы прошлись и по южной и по северной частям Никосии, 3 часа прогулки по столь древнему городу, с интересно-сложной историей произвели на меня очень большое впечатление. Именно в таких городах чувствуешь течение времени, и именно такие города оставляют глубокий след в воспоминаниях. Елена, еще раз большое спасибо!

Спасибо большое Елене за экскурсию. Всегда считала, что для знакомства со страной надо начинать со столицы
Спасибо большое Елене за экскурсию. Всегда считала, что для знакомства со страной надо начинать со столицы
Спасибо большое Елене за экскурсию. Всегда считала, что для знакомства со страной надо начинать со столицы
Спасибо большое Елене за экскурсию. Всегда считала, что для знакомства со страной надо начинать со столицы+1
Спасибо большое Елене за экскурсию. Всегда считала, что для знакомства со страной надо начинать со столицы
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К
Добро пожаловать в Никосию
Елена хороший гид. С ней легко общаться. Рекомендую!
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Stepan
Добро пожаловать в Никосию
нам все очень понравилось. Спасибо
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L
Добро пожаловать в Никосию
Супер экскурсия, мне все понравилось.
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Олег
Добро пожаловать в Никосию
Елена действительно профессиональный гид. Отлично знает страну и город, маршрут досконально продуман, и она легко отвечает на любой вопрос. Очень рекомендую!
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i
Добро пожаловать в Никосию
Живем уже несколько лет на Кипре, но в этот раз возникла идея прогуляться по Никосии с гидом + показать маме
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город. Получилась отличная прогулка - спасибо большое Елене за отличную экскурсию. Посмотрели все основные места в Никосии. Небольшой музей - must have к посещению, просто класс!

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А
Добро пожаловать в Никосию
Спасибо Елене. Ёмко, познавательно. Посетили и северную часть - самая расслабленная граница в мире)
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О
Из Никосии - на Северный Кипр
Добрый день. Хочу поблагодарить Елену за прекрасно организованную экскурсию. Для нас самое главное была безопасность и комфорт, так как ехала
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одна девушка и конечно же объять необъятное и увидеть всё. У Елены получилось донести весь колорит и дух этих мест и показать главные изюминки Северного Кипра. Очень доброжелательная и милая барышня. Огромное спасибо. Очень рекомендую данного гида.

Добрый день. Хочу поблагодарить Елену за прекрасно организованную экскурсию. Для нас самое главное была безопасность и
Добрый день. Хочу поблагодарить Елену за прекрасно организованную экскурсию. Для нас самое главное была безопасность и
Добрый день. Хочу поблагодарить Елену за прекрасно организованную экскурсию. Для нас самое главное была безопасность и
Добрый день. Хочу поблагодарить Елену за прекрасно организованную экскурсию. Для нас самое главное была безопасность и+1
Добрый день. Хочу поблагодарить Елену за прекрасно организованную экскурсию. Для нас самое главное была безопасность и
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Б
Добро пожаловать в Никосию
Елена очень приятный в общении человек и отличный экскурсовод. На экскурсии по Никосии были мои родителии которым по 80 лет. Елена замечательно спланировала и провела эту экскурсию и они получили большое удовольствие.
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Всего 44 отзыва в Никосии

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Ответы на вопросы от путешественников по Никосии

Самые популярные экскурсии в Никосии
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Аутентичный Кипр на авто;
  2. Добро пожаловать в Никосию;
  3. Из Никосии - на Северный Кипр;
  4. Большое путешествие по Северному Кипру: Никосия, Кирения и Беллапаис;
  5. Троодос - душа Кипра.
Сколько стоит экскурсия по Никосии в августе 2026
Сейчас в Никосии можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 100 до 630. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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