Индивидуальная
до 6 чел.
Аутентичный Кипр на авто
Познакомьтесь с настоящим Кипром! Посетите деревни, горы Троодос, водопад Адонис и винодельню. Узнайте о местных традициях и культурном наследии
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Никосию
Прогулка по Никосии откроет вам древние венецианские стены, мечети и дворцы. Узнайте историю города и насладитесь видами с башни Шаколис
Начало: На автобусной станции Solomou
20 авг в 09:30
21 авг в 09:30
от €130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Никосии - на Северный Кипр
Узнайте историю и легенды Северного Кипра, посетив его знаменитые замки и аббатства. Откройте для себя невероятные виды и архитектуру
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от €280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие по Северному Кипру: Никосия, Кирения и Беллапаис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
€370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещерные церкви, заброшенные карьеры и рудники - по нестандартному Кипру из Никосии
Откройте для себя неизведанный Кипр! Пещерные церкви, кровавое озеро и древние деревья ждут вас на увлекательной экскурсии из Никосии
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Никосия, Лефкара и винодельня: путешествие в сердце Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ларнака в величии веков
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Наследие древней Византии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Житие-бытие ослиное
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
€200 за человека
Индивидуальная
до 14 чел.
Волшебные горные деревушки
Путешествие вглубь кипрских традиций через старинные деревни Троодоса. Откройте для себя архитектуру и культуру прошлого
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
€300 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нектар Диониса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Заповедный Мыс Греко
Посетите Лефкару и Мыс Греко - откройте для себя уникальные места Кипра, полные истории и природной красоты
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 11:00
€380 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Полёт на самолете над Кипром
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€630 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Предгорье Троодоса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотые пески полуострова Карпаc
Начало: Кеннеди авеню 17
Расписание: Экскурсия может быть дольше по времени по согласованию и можно корректировать маршрут.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров сокровищ
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
€280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Православное наследие Кипра
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
€300 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Покоряя море и горы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Откройте для себя загадочные замки Северного Кипра в индивидуальной экскурсии. Путешествие начинается в Никосии и обещает множество открытий
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Елена гибко подошла к планированию маршрута, с учетом двух детей 3-х и 8 лет. Мы смогли посетить желаемые объекты, избежав жары и других туристов. Елена позаботилась о водичке и детском кресле. экскурсия прошла непринужденно и в комфортном для нас темпе.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо большое Елене за экскурсию. Всегда считала, что для знакомства со страной надо начинать со столицы и я не ошиблась.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
К
Елена хороший гид. С ней легко общаться. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
нам все очень понравилось. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
L
Супер экскурсия, мне все понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена действительно профессиональный гид. Отлично знает страну и город, маршрут досконально продуман, и она легко отвечает на любой вопрос. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
i
Живем уже несколько лет на Кипре, но в этот раз возникла идея прогуляться по Никосии с гидом + показать маме
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо Елене. Ёмко, познавательно. Посетили и северную часть - самая расслабленная граница в мире)
Вам был полезен этот отзыв?
О
Добрый день. Хочу поблагодарить Елену за прекрасно организованную экскурсию. Для нас самое главное была безопасность и комфорт, так как ехала
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Елена очень приятный в общении человек и отличный экскурсовод. На экскурсии по Никосии были мои родителии которым по 80 лет. Елена замечательно спланировала и провела эту экскурсию и они получили большое удовольствие.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 44 отзыва в Никосии
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии
Самые популярные экскурсии в Никосии
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Сколько стоит экскурсия по Никосии в августе 2026
Сейчас в Никосии можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 100 до 630. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
У нас вы можете заказать экскурсии по Никосии по доступным ценам. Пройдите по историческим достопримечательностям, посетите прекрасные пляжи и получите незабываемые впечатления от поездки в Никосию