Все экскурсии в Никосии
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Никосии – доступно 43 экскурсии на 2021 год, 24 ⭐ отзыва, цены от €22. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Никосии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии на Кипре на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
8ч
€300
за 1-14 чел.
Волшебные горные деревушки
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€300
за 1-11 чел.
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
По запросу
Индивидуальная экскурсия
8ч
€300
за 1-11 чел.
Национальный парк Акамас
Вы отправитесь в увлекательную поездку с индивидуальным гидом по полуострову Акамас - дому для более...
По запросу
Индивидуальная экскурсия
6ч
€100
за 1 чел.
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Эта поистине волшебная экскурсия будет одинаково интересна как взрослым, так и детям
Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Чудеса Святого Исцеления
Вдоль побережья, на солнечных долинах Троодоса, на неприступных утёсах и в глухих лесах, спрятанные от...
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
8ч
€135
за 1 чел.
Покоряя море и горы
Предлагаем начать день с удивительного спортивного развлечения - прогулки на SUP на местной серф-станции,...
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
1ч
€500
за 1-3 чел.
Полёт на самолете над Кипром
Это настоящий подарок для тех, кто хочет посмотреть на Кипр глазами птиц, являясь непосредственным участником...
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
8ч
€130
за 1 чел.
Нектар Диониса
Мы предлагаем побывать в винодельческих районах Кипра, посетить небольшие семейные винодельни и насладиться...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
€90
за 1 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Для наших гостей из Ларнаки, Айя-напы и Протараса мы приготовили зрелищную экскурсию на пол дня, которая...
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
8ч
€100
за 1 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Уважаемые гости острова! Это путешествие мы спланируем с вами вместе, составив такой маршрут, который...
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
6ч
€200
за 1 чел.
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Мы организуем для вас профессиональную рыбалку в красивейшем месте, на одном из горных водохранилищ
Ежедневно в 05:30, 15:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
€90
за 1 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Пляжи - одна из визитных карточек Кипра
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Мы предлагаем вам отправиться в удивительное путешествие в самое сердце острова - горы Троодоса
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
6ч
€100
за 1 чел.
Приключения спартанцев
Мы разработали этот маршрут специально для наших юных гостей, однако и для их родителей эта поездка тоже...
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
5ч
€80
за 1 чел.
Предгорье Троодоса
Если у вас нет желания тратить время драгоценного отдыха на полноценную дневную экскурсию
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
8ч
€80
за 1 чел.
Остров сокровищ
Ваши дети заскучали в отеле, но ещё не готовы к серьёзным экскурсиям ? Наше маленькое путешествие предназначено...
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Наследие древней Византии
Кипр - остров тысячи церквей, и с каждым годом их становится только больше
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€165
за 1 чел.
На квадроциклах по Троодосу
Эту экскурсию мы проведём в малоизведанной части гор Троодоса
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
5ч
€90
за 1 чел.
Ларнака в величии веков
Если у вас нет желания тратить время драгоценного отдыха на полноценную дневную экскурсию, мы с удовольствием...
Ежедневно в 09:00 или 14:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Кирения - "Горький лимон"
Кипр - уникальный остров
Ежедневно в любое время
Индивидуальная экскурсия
3ч
€70
за 1 чел.
Житие-бытие ослиное
Ваши маленькие путешественники заскучали в отеле? Мы с радостью приглашаем их на занимательную прогулку...
Ежедневно в любое время
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные варианты...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
€90
за 1 чел.
Экскурсия-приключение "В мире животных"
Вы приехали на Кипр с детьми и желаете насладиться совместным отдыхом? Хотите сделать отдых детей познавательным...
Ежедневно в 11:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€250
за 1-5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Ваше пешеходно-автомобильное путешествие начнется с оккупированной части Кипра - Никосии
Ежедневно
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