В этой индивидуальной экскурсии из Никосии на Северный Кипр участники смогут посетить три ключевые достопримечательности. Замок Святого Илариона предложит путешественникам уникальные виды на северное побережье и Кирению. Аббатство Беллапаис станет отличным примером готической архитектуры, а набережная и замок Кирении порадуют средневековой атмосферой. Эта поездка позволит узнать о культурном наследии и разделении острова. Подходит для любителей истории и архитектуры

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Никосии

Елена Ваш гид в Никосии

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Замок Святого Илариона. Вы увидите прекрасно сохранившиеся руины замка Лузиньян 12-13 вв. Подниметесь на 730 м над уровнем моря и насладитесь невероятными видами на северное побережье и Кирению.

Аббатство Беллапаис. Вас ждёт умиротворяющая прогулка по красивейшей деревне и осмотр чудесного образца готической архитектуры 12 века. А ещё — атмосферное «дерево безделья».

Набережная и замок Кирении. Вы полюбуетесь живописной бухтой и оцените великолепный образец средневековой крепости.

Организационные детали