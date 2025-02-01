В этой индивидуальной экскурсии из Никосии на Северный Кипр участники смогут посетить три ключевые достопримечательности. Замок Святого Илариона предложит путешественникам уникальные виды на северное побережье и Кирению.
Аббатство Беллапаис станет отличным примером готической архитектуры, а набережная и замок Кирении порадуют средневековой атмосферой. Эта поездка позволит узнать о культурном наследии и разделении острова. Подходит для любителей истории и архитектуры
Аббатство Беллапаис станет отличным примером готической архитектуры, а набережная и замок Кирении порадуют средневековой атмосферой. Эта поездка позволит узнать о культурном наследии и разделении острова. Подходит для любителей истории и архитектуры
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Замок Святого Илариона
- 🌿 Аббатство Беллапаис
- 🌊 Набережная Кирении
- 📜 Легенды и история
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🎨 Готическая архитектура
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Замок Святого Илариона
- Аббатство Беллапаис
- Замок Кирении
Описание экскурсии
Замок Святого Илариона. Вы увидите прекрасно сохранившиеся руины замка Лузиньян 12-13 вв. Подниметесь на 730 м над уровнем моря и насладитесь невероятными видами на северное побережье и Кирению.
Аббатство Беллапаис. Вас ждёт умиротворяющая прогулка по красивейшей деревне и осмотр чудесного образца готической архитектуры 12 века. А ещё — атмосферное «дерево безделья».
Набережная и замок Кирении. Вы полюбуетесь живописной бухтой и оцените великолепный образец средневековой крепости.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes B-класса
- Для поездки вам понадобится действующий загранпаспорт и виза
- По желанию мы можем заглянуть в музеи, это оплачивается дополнительно: около €7-8 за человека
- Экскурсия не подходит для маленьких детей и людей с ограниченными возможностями, так как предполагается достаточно крутой подъём
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Никосии
Провела экскурсии для 45 туристов
Я живу в Никосии 15 лет, географ по образованию (диплом МГУ), увлечённый путешественник (более 60 посещённых стран). Люблю свой город, незаслуженно забытый туристами на фоне других кипрских достопримечательностей на побережье. Всегда рада показать его детали и открыть неочевидные факты и секреты.Задать вопрос
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