За несколько часов путешественники увидят Кипр с неожиданной стороны.
В программе: посещение пещерной церкви Панагии Хрисоспилиотиссы, кровавого озера у заброшенного карьера в деревне Мистера и гигантского камня Охтипетра.
Также участники узнают легенды о «золотой пещере» Богородицы и историю загадочного озера с красной водой. Программа подходит для взрослых и детей с младшего школьного возраста
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Необычные маршруты
- ⛪ Пещерные церкви
- 🌳 Древние деревья
- 🪨 Гигантский камень
- 🚗 Комфортное путешествие
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Пещерная церковь Панагии Хрисоспилиотиссы
- Кровавое озеро
- Камень Охтипетра
- Старые оливковые деревья
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Пещерную церковь Панагии Хрисоспилиотиссы.
- Кровавое озеро у заброшенного карьера в деревне Мистера.
- Огромный вертикальный камень Охтипетра у деревни Ксилиатис.
- Самые старые оливковые деревья Кипра (700+ лет).
- Живописное горное водохранилище.
Вы узнаете:
- Легенду о «золотой пещере» Богородицы.
- Историю загадочного озера с красной водой — в духе true crime.
- Почему гигантский камень Охтипетра остаётся природной загадкой.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mercedes-Benz B-Class.
- Программа подойдёт как взрослым так и детям, начиная с младшего школьного возраста.
- В летнее время возьмите с собой крем от загара, головной убор и бутылку воды.
- Заброшенные шахты мы осматриваем только снаружи, внутрь заходить опасно.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Никосии
Провела экскурсии для 114 туристов
Я живу в Никосии 15 лет, географ по образованию (диплом МГУ), увлечённый путешественник (более 60 посещённых стран). Люблю свой город, незаслуженно забытый туристами на фоне других кипрских достопримечательностей на побережье. Всегда рада показать его детали и открыть неочевидные факты и секреты.Задать вопрос
Входит в следующие категории Никосии
