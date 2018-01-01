Самый высокий водопад и густой хвойный лес

Первую остановку мы сделаем у самого высокого водопада Кипра — водопад Милломерис, который имеет одну из самых доступных автомобильных дорог.

Далее мы отправимся через горную деревню Платрес, строения которой относятся в английскому периоду правления на Кипре. Большинство домов датируются 1930-ми годами. Эта деревня расположена в густом хвойном лесу, чем стала излюбленным местом проведения выходных дней среди местных жителей.

Прекрасный олимп и уникальный монастырь

После деревни Платрес мы окажемся на самой высокой точке острова — горе Олимп (1952 м) и полюбуемся открывающимися видами на весь троодоский горный массив.

Затем мы будем спускаться по северному склону гор и проедем через деревню Педулас, являющуюся «черешневым раем» и окажемся в деревне Калопанайотис, где у горной реки возвышаются на склоне дома и один из уникальнейших монастырей острова Кипр — монастырь Иоанна Лампадиста.

Аутентичная деревня и горная форель

Впечатлившись старинными фресками и видами этой деревни, мы проследуем в соседнюю деревню, носящую название Какопетрия. Название было взято от любопытной легенды о «плохом камне». Здесь, прогулявшись по старой её части, в том числе и вдоль чистейшей горной реки, мы сможем отведать лучшую горную форель Кипра в необычном ресторане The Mill (Мельница). История этого отеля и ресторана начинается с середины 17-го века. А виды с балкона не оставят равнодушными никого!