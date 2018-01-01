Колоритный Кипр

Этот маршрут прекрасно подойдёт для тех, кто хочет ближе познакомиться с колоритом жизни местных жителей

Этот маршрут прекрасно подойдёт для тех, кто хочет ближе познакомиться с колоритом жизни местных жителей.

Он проходит по горной местности через самый высокий водопад Кипра — Миломерис, через горную деревню Платрес и гору Олимп, деревни Педулас и Калопанайотис, и заканчивается в аутентичной Какопетрии.
Колоритный Кипр
Колоритный Кипр
Колоритный Кипр
Колоритный Кипр
Колоритный Кипр
Колоритный Кипр

Что вас ожидает 🤩

  • Водопад Миломерис
  • Гору Олимп
  • Педулас
  • Калопанайотис
  • Деревню Платрес
  • Монастырь Иоана Лампадиста
  • Деревню Какопетрия

Самый высокий водопад и густой хвойный лес

Первую остановку мы сделаем у самого высокого водопада Кипра — водопад Милломерис, который имеет одну из самых доступных автомобильных дорог.
Далее мы отправимся через горную деревню Платрес, строения которой относятся в английскому периоду правления на Кипре. Большинство домов датируются 1930-ми годами. Эта деревня расположена в густом хвойном лесу, чем стала излюбленным местом проведения выходных дней среди местных жителей.

Прекрасный олимп и уникальный монастырь

После деревни Платрес мы окажемся на самой высокой точке острова — горе Олимп (1952 м) и полюбуемся открывающимися видами на весь троодоский горный массив.
Затем мы будем спускаться по северному склону гор и проедем через деревню Педулас, являющуюся «черешневым раем» и окажемся в деревне Калопанайотис, где у горной реки возвышаются на склоне дома и один из уникальнейших монастырей острова Кипр — монастырь Иоанна Лампадиста.

Аутентичная деревня и горная форель

Впечатлившись старинными фресками и видами этой деревни, мы проследуем в соседнюю деревню, носящую название Какопетрия. Название было взято от любопытной легенды о «плохом камне». Здесь, прогулявшись по старой её части, в том числе и вдоль чистейшей горной реки, мы сможем отведать лучшую горную форель Кипра в необычном ресторане The Mill (Мельница). История этого отеля и ресторана начинается с середины 17-го века. А виды с балкона не оставят равнодушными никого!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Вода по количеству гостей
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Лимассол, ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Никосии

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные☀️На весь день

Еще несколько похожих предложений в Никосии

Полёт на самолете над Кипром
1 час
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Полёт на самолете над Кипром
Это настоящий подарок для тех, кто хочет посмотреть на Кипр глазами птиц, являясь непосредственным участником полёта
от 500 за 1-3 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
8 часов
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Экскурсия по вашему маршруту
Уважаемые гости острова! Это путешествие мы спланируем с вами вместе, составив такой маршрут, который подойдет именно
от 100 за 1-2 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
8 часов
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Вкусная обзорная экскурсия
В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с
115 за 1 человека
Гурмэ-вояж по Кипру
8 часов
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Гурмэ-вояж по Кипру
Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные варианты приготовления
от 230 за 1-2 чел.
Тайны замков Северного Кипра
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Тайны замков Северного Кипра
Ваше пешеходно-автомобильное путешествие начнется с оккупированной части Кипра - Никосии
250 за 1-5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Тайны замков Северного Кипра
Ваше пешеходно-автомобильное путешествие начнется с оккупированной части Кипра - Никосии
250 за 1-5 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Данный маршрут один самых любимых в нашей команде
250 за 1-4 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
6 часов
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Пляжи - одна из визитных карточек Кипра
от 90 за 1-2 чел.
Троодос - душа Кипра
8 часов
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Троодос - душа Кипра
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
250 за 1-4 чел.
Троодос - душа Кипра
8 часов
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Троодос - душа Кипра
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
250 за 1-4 чел.
Пять Святынь
8 часов
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Пять Святынь
Кипр - удивительный остров, который иногда называют «островом святых»
от 115 за 1-2 чел.
Нектар Диониса
8 часов
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Нектар Диониса
Мы предлагаем побывать в винодельческих районах Кипра, посетить небольшие семейные винодельни
от 130 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Никосии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Никосии
ХОРОШО
🧭
ТАМ