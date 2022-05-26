Троодос - душа Кипра

Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных

Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных.

Величественная красота гор, размеренная тихая жизнь горных деревушек и древние монастыри зачаровывают путешественников выбравшихся с песчаных пляжей в глубину острова.

Здесь Кипр совсем другой.

Путешествуя по Кипру с нашей командой гидов, вы сможете менять маршрут экскурсии в процессе поездки.

Например, вместо деревни Омодос мы можем заехать в Петра-Ту-Ромиу, где из морской пены, как утверждают легенды, некогда вышла богиня любви Афродита.

Во время экскурсии мы расскажем более подробно не только о достопримечательностях которые вы увидите, но и о многих других интересных местах на острове.
Троодос - душа Кипра
Троодос - душа Кипра
Троодос - душа Кипра
Троодос - душа Кипра
Троодос - душа Кипра
Троодос - душа Кипра

Что вас ожидает 🤩

  • Деревня Лания
  • Горы Троодоса
  • Монастырь Троодитисса
  • Монастырь Киккос
  • Деревня Педулас
  • Традиционная Таверна «Два Цветочка»
  • Гора Олимп
  • Водопад Милломэрис
  • Деревня Омодос
  • Храм Животворящего Креста (Омодос)
  • Византийский музей (Омодос)
  • Винодельный завод «Lamburi»
  • Панорамные площадки

Деревня художников Лания

Начав наше путешествие, мы направимся в деревню художников — Лания. Особенно влюблены в это место те, кто ценит уют и покой, живописцы и писатели. Множество творческих людей, приезжая на остров, выбирали на роль своего пристанища именно эту деревеньку. Они были заворожены красотой окружающих горных пейзажей, аутентичными улочками и гармоничной атмосферой. Именно поэтому Ланию называют деревней художников. Лания никого не оставляет равнодушным!

Монастырь Троодитисса

Под интересный рассказ нашего гида об особенностях жизни на острове вы отправитесь дальше. Выше в горах вас гостеприимно будет ждать монастырь Троодитисса. Веками монахи находили здесь приют под защитой неприступных гор и глухих лесов. С места, на котором расположился монастырь, открывается прекрасный вид на Троодос. Полюбовавшись видом на горы и сделав фотоснимки на память, можно направляться в монастырскую церковь, чтобы преклонить колени перед святынями обители — иконой Богоматери Троодитиссы и чудотворным поясом, который дарует радость материнства.

Монастырь Киккос

Далее мы направимся к главной цели нашего маршрута — монастырю Киккос, уютно расположившемуся на склонах гор среди девственного леса. Монастырские стены уже много веков хранят одну из трёх великих православных реликвий икону Девы Марии, согласно преданию, написанную апостолом Лукой при земной жизни Богородицы. Сюда приезжают тысячи паломников со всего мира, чтобы прикоснуться к чудотворной иконе. Вы сможете пройтись по аркадам и галереям прославленного монастыря, увидеть фрески знаменитых художников, украшающие стены и своды, и приложиться к святому образу.

Деревня Педулас

Почувствовать кипрскую культуру можно в том числе и через её кухню, поэтому на обед мы остановимся в высокогорной деревушке Педулас, в уютной семейной таверне с традиционной для горного района мясной кухней. Блюда вам подадут прямо из печи, а добродушный персонал создаст уютную домашнюю атмосферу.

Гора Олимпус

После того, как вы насладитесь традиционным кипрским обедом, нас будет ждать гора Олимпус — самая высокая точка Кипра. Её высота 1951 метр над уровнем моря. Отсюда открываются потрясающие виды на вершины Троодоса и Киренийского хребта, Никосию и залив Морфу. Нельзя, побывав на Кипре, не покорить Олимп!

Водопад Милломерис

Пресытившись чистейшим горным воздухом и ароматом вековых сосен, самое время отдохнуть в тени гигантских платанов под шум красивого водопада Милломерис.

Деревня Омодос

Следующая остановка — знаменитый винодельческий район, где мы посетим деревню Омодос. Эта известная горная деревушка, окруженная садами и виноградниками, встретит нас традиционной кипрской провинциальной архитектурой и тёплым гостеприимством местных жителей. Мы направимся на главную деревенскую площадь, где стоит монастырь Честного Креста. В монастырском храме хранится часть Животворящего Креста и мощи апостола Филиппа. Здесь же мы зайдём в музей византийской иконописи и увидим ряд других интересных экспозиций.

Винодельня

Венцом этого насыщенного дня станет семейная деревенская винодельня, которая откроет вам секреты древнейшего кипрского ремесла. Здесь неспешно и размеренно создаются местные шедевры, от молодых сезонных вин до легендарного вина Кипра — Коммандарии, известного ещё с раннего Средневековья. Несколько тысячелетий назад кипрское вино в глиняных амфорах везли в Европу, а сегодня у вас будет возможность попробовать его под рассказы потомственных виноделов. Жаркое кипрское солнце медленно катится к закату, путешествие подходит к концу, и мы, наполненные святостью мест и удивительными преданиями веков, держим свой путь домой.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду, подходящую для посещения святых мест.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы
  • Журналисты
  • Историки и фанаты своего дела
  • Их объединяет любовь к острову Кипр
  • Профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду
  • Подходящую для посещения святых мест
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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