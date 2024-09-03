Аутентичный Кипр на авто

Познакомьтесь с настоящим Кипром! Посетите деревни, горы Троодос, водопад Адонис и винодельню. Узнайте о местных традициях и культурном наследии
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Кипру! Вы посетите три колоритные деревни: Катикас, Пано Ародес и Помос. Полюбуетесь горным массивом Троодос и увидите водопад Адонис. На винодельне вас ждёт дегустация кипрских
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вин и экскурсия по погребу. Узнаете о местных традициях, обычаях и культурном наследии. В стоимость включён трансфер из любого города Кипра. Входные билеты и еда оплачиваются дополнительно. Маршрут можно скорректировать по вашему желанию. Подходит для семей с детьми и любителей природы. Бронируйте сейчас и откройте для себя аутентичный Кипр

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Горы Троодос
  • 🌊 Водопад Адонис
  • 🍷 Дегустация вин
  • 🏘️ Колоритные деревни
  • 🚗 Индивидуальный трансфер
    • Аутентичный Кипр на авто
    Аутентичный Кипр на авто
    Аутентичный Кипр на авто
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

    Что можно увидеть

  • Горы Троодос
  • Водопад Адонис
  • Церковь Любви и Ненависти
  • Церковь с мощами святых Рафаила, Николая и Ирины

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    За 1 день вы:

    • Пройдёте по козьим тропам гор Троодоса.
    • Полюбуетесь водопадом Адониса и по желанию окунётесь в ледяную горную реку.
    • Осмотрите церковь Любви и Ненависти в деревне Пано Ародес.
    • Проникнетесь местным колоритом в нетуристической рыбацкой деревне Помос.
    • Посетите церковь, где хранятся мощи святых Рафаила, Николая и Ирины.

    А также:

    • Погуляете по узким каменным улочкам аутентичной деревни Катикас.
    • Искупаетесь в морской воде в рыбачьей галечной бухте.
    • Расшифруете известный кипрский символ, изображённый на монетах.
    • Насладитесь кофе в компании местных жителей.
    • Увидите поля с виноградниками и посетите традиционную винодельню.

    Организационные детали

    • В стоимость включён трансфер из любого города Кипра. Транспорт — Mazda Premacy, есть детское кресло.
    • Входные билеты не включены в стоимость: водопад Адонис — 15 евро/чел, винодельня — 5 евро/чел.
    • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
    • Я готова скорректировать маршрут.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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