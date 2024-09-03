Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Кипру! Вы посетите три колоритные деревни: Катикас, Пано Ародес и Помос. Полюбуетесь горным массивом Троодос и увидите водопад Адонис. На винодельне вас ждёт дегустация кипрских
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 1 день вы:
- Пройдёте по козьим тропам гор Троодоса.
- Полюбуетесь водопадом Адониса и по желанию окунётесь в ледяную горную реку.
- Осмотрите церковь Любви и Ненависти в деревне Пано Ародес.
- Проникнетесь местным колоритом в нетуристической рыбацкой деревне Помос.
- Посетите церковь, где хранятся мощи святых Рафаила, Николая и Ирины.
А также:
- Погуляете по узким каменным улочкам аутентичной деревни Катикас.
- Искупаетесь в морской воде в рыбачьей галечной бухте.
- Расшифруете известный кипрский символ, изображённый на монетах.
- Насладитесь кофе в компании местных жителей.
- Увидите поля с виноградниками и посетите традиционную винодельню.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из любого города Кипра. Транспорт — Mazda Premacy, есть детское кресло.
- Входные билеты не включены в стоимость: водопад Адонис — 15 евро/чел, винодельня — 5 евро/чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Я готова скорректировать маршрут.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Никосии
Меня зовут Елена. Я живу на Кипре более 20 лет. За эти годы около 10 тысяч гостей из 15 разных стран мира исследовали со мной остров. Они говорят, что нашиЗадать вопрос
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