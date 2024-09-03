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путешествия были самыми душевными из всех, что у них когда-либо были. Я люблю Кипр всей душой и делюсь тем, что дорого моему сердцу. Давайте немного расскажу о себе. Я родилась в уральской деревне, а потом меняла города для жизни. Когда мне было почти 40, поменяла страну. Рискнула и улетела на Кипр, где не было даже знакомых. Самая моя большая удача в жизни — сыновья-двойняшки и много друзей. Я журналист, была редактором газеты, теперь веду свой блог. Путешествую всегда и везде!