Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Кирению на Северном Кипре — очаровательный прибрежный город с историческими замками, живописной гаванью и захватывающими видами на горы и море. Здесь культура встречается с природой, создавая идеальное сочетание для путешествия.

EOS TOURS Cyprus Ваш гид в Пафосе Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-6 человек €79 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Откройте для себя чарующую Кирению — жемчужину Северного Кипра! Эта экскурсия из Пафоса подарит незабываемое путешествие по истории, культуре и живописным пейзажам региона. Начните с замка Святого Иллариона — средневековой крепости на вершине холма с захватывающими видами на море и горы, вдохновившей Уолта Диснея на создание замка Спящей красавицы. Здесь можно сделать яркие фотографии на память и почувствовать атмосферу настоящего Средневековья. Далее исследуйте живописный город Кирения (Гирне), окружённый сосновыми лесами, оливковыми рощами и цитрусовыми садами. Узкие улочки, традиционные домики и атмосферные площади перенесут вас в эпоху рыцарей и венецианских купцов. Посетите величественный Киренийский замок, построенный византийцами и дополненный венецианцами и османами, где музей познакомит с богатой историей города и расскажет о жизни его жителей на протяжении веков. Завершите экскурсию в готическом Аббатстве Беллапаис XIII века с потрясающим видом на Средиземное море и Кирению. Великолепный зал трапезной с идеальной акустикой ежегодно становится площадкой музыкальных фестивалей, а прогулка по садам аббатства подарит спокойствие и вдохновение. Погрузитесь в историю и красоту Северного Кипра — идеальная экскурсия из Пафоса для всех, кто хочет увидеть замки, аббатства, живописные гавани и средневековые улочки Кирении.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату