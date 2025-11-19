Откройте для себя Кирению на Северном Кипре — очаровательный прибрежный город с историческими замками, живописной гаванью и захватывающими видами на горы и море. Здесь культура встречается с природой, создавая идеальное сочетание для путешествия.
Описание экскурсииОткройте для себя чарующую Кирению — жемчужину Северного Кипра! Эта экскурсия из Пафоса подарит незабываемое путешествие по истории, культуре и живописным пейзажам региона. Начните с замка Святого Иллариона — средневековой крепости на вершине холма с захватывающими видами на море и горы, вдохновившей Уолта Диснея на создание замка Спящей красавицы. Здесь можно сделать яркие фотографии на память и почувствовать атмосферу настоящего Средневековья. Далее исследуйте живописный город Кирения (Гирне), окружённый сосновыми лесами, оливковыми рощами и цитрусовыми садами. Узкие улочки, традиционные домики и атмосферные площади перенесут вас в эпоху рыцарей и венецианских купцов. Посетите величественный Киренийский замок, построенный византийцами и дополненный венецианцами и османами, где музей познакомит с богатой историей города и расскажет о жизни его жителей на протяжении веков. Завершите экскурсию в готическом Аббатстве Беллапаис XIII века с потрясающим видом на Средиземное море и Кирению. Великолепный зал трапезной с идеальной акустикой ежегодно становится площадкой музыкальных фестивалей, а прогулка по садам аббатства подарит спокойствие и вдохновение. Погрузитесь в историю и красоту Северного Кипра — идеальная экскурсия из Пафоса для всех, кто хочет увидеть замки, аббатства, живописные гавани и средневековые улочки Кирении.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Святого Иллариона
- Центр Кирении и Киренийская крепость
- Аббатство Беллапаис
Что включено
- Услуги гида (Дорогие гости, если в группе будет немного русскоговорящих участников, экскурсия может проводиться на английском языке. Мы постараемся, чтобы всем было комфортно и интересно)
- Современный минивэн с кондиционером, страховкой и опытным водителем для вашего удобства
- Время для отдыха и обеда
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в замок Святого Иллариона - 2 евро/чел
- Входные билеты в Аббатство Беллапаис - 2 евро/чел
- Обед и напитки
Место начала и завершения?
Подтвержденное туроператором место
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
