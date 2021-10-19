Все экскурсии в Пафосе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Пафосе – доступно 46 экскурсий на 2021 год, 119 ⭐ отзывов, цены от €33. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Пафосе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии на Кипре на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
8ч
€310
за 1-14 чел.
Волшебные горные деревушки
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€310
за 1-11 чел.
Национальный парк Акамас
Вы отправитесь в увлекательную поездку с индивидуальным гидом по полуострову Акамас - дому для более...
По запросу
Индивидуальная экскурсия
7ч
€325
за 1-4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос
Индивидуальная экскурсия
8ч
€310
за 1-11 чел.
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
По запросу
8ч
€49
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Познать Кипр через его святыни, историю, мифы, вкусы и красоту
в понедельник и четверг в 08:30
7ч
€33
за 1 чел.
Аквапарк Афродиты
Окунитесь в самый большой аквапарк в Пафосе
Каждый день с 26 марта по 2 ноября с 10:30 - 17:30
Индивидуальная экскурсия
8ч
€180
за 1-4 чел.
Главные монастыри Кипра
Путешествие через горные деревушки в монастыри Кииккос, Хрисороятисса и Богородицы Троодитиссы
Индивидуальная экскурсия
2ч
€290
за 1-5 чел.
Ежедневно
8ч
€35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Искупаться в Голубой лагуне, увидеть грот Афродиты, погулять по деревне и попробовать местные вина
во вторник, пятницу и субботу в 08:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Кирения - "Горький лимон"
Кипр - уникальный остров
Ежедневно в любое время
Индивидуальная экскурсия
7ч
€120
за 1-5 чел.
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Живописная тропа к водопаду, старинные деревушки и местные промыслы на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Экскурсия в город Пафос, где Вы посетите древние раскопки, увидите уникальные постройки и мозаики тех...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€180
за 1-4 чел.
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Посетить рыбацкую деревню Лачи и увидеть романтические места, связанные с богиней любви
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Троодос - душа Кипра
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
€325
за 1-6 чел.
Истории и мифы древнего Пафоса
Путешествие из любого города Кипра в музей греческой культуры под открытым небом
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь...
Ежедневно в 09:00
9ч
€45
за 1 чел.
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе
Горная деревушка Лефкара, соленое озеро и мечеть в Ларнаке, церковь Св. Лазаря и Никосия
в среду в 08:30
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные варианты...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€210
за 1-5 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
Индивидуальная экскурсия
8ч
€125
за 1 чел.
Нектар Диониса
Мы предлагаем побывать в винодельческих районах Кипра, посетить небольшие семейные винодельни и насладиться...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
€180
за 1-5 чел.
Деревушки Кипра — хранители времени
Погулять по очаровательным Лофу и Ланье, погрузиться в традиции и познать остров через его вкусы
Индивидуальная экскурсия
6ч
€100
за 1 чел.
Приключения спартанцев
Мы разработали этот маршрут специально для наших юных гостей, однако и для их родителей эта поездка тоже...
Ежедневно по согласованию
Индивидуальная экскурсия
8ч
€180
за 1-5 чел.
Тропой Артемиды — на Олимп!
Насладиться пейзажами Троодоса, посетить самобытную деревушку и отдохнуть у прохладного водопада
Индивидуальная экскурсия
8ч
€100
за 1 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Уважаемые гости острова! Это путешествие мы спланируем с вами вместе, составив такой маршрут, который...
Ежедневно по согласованию
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Последние отзывы «Экскурсии Пафоса»
- Отзыв на: Путешествие в горы Троодос в мини-группеЛЛюдмила19 октября 2021Замечательная экскурсия, очень содержательная и с душой!
- Отзыв на: Деревушки Кипра — хранители времениТТатьяна17 октября 2021Замечательная экскурсия, то что и хотелось, познакомиться с настоящим, не туристическим Кипром. Узнать, чем и как живут обычные киприоты. Не было лишней усыпляющей информации, зато очень много штрихов, которые не прочитаешь в интернете. Спасибо Татьяне.
- ТТатьяна17 октября 2021Если вы, как и мы, хотите не просто услышать даты и факты, а почувствовать атмосферу места - обязательно поездите с Василием по чудесным местам. Посидите с бабушками во дворе монастыря, поешьте инжир и грецкие орехи с дерева, пообедайте в семейном кафе. Ненапряжная, душевная и очень индивидуально построенная экскурсия. И не бойтесь серпантина - вы в надежных руках.
- ИИгорь16 октября 2021Прекрасная экскурсия по монастырям Кипра. Василий отлично рассказывает и показывает интересные места. Проведет по местным винодельням и лавочкам. На групповой экскурсии такого не увидишь, обязательно берите!
- Отзыв на: Путешествие в горы Троодос в мини-группеААнна14 октября 2021Интересная по сути экскурсия, жаль только из-за необходимости дублировать весь материал на 2 языках, экскурсовод рассказала меньше, чем могла бы, если бы действительно была русскоговорящая минигруппа, а не двуязычный автобус, хотя она и очень старалась. Спасибо водителю Дмитрию за очень квалифицированную работу в горных трудных условиях
- Отзыв на: Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!ЕЕвгений14 октября 2021Отличная легкая экскурсия для тех, кто хочет получить общее впечатление о Кипре в расслабленном варианте. Спокойно прошли с ребенком 3 лет. Отдельно спасибо за интересный, не перегруженный и при этом не поверхностный рассказ, очень интересно было узнать про историю страны и современную жизнь Кипра.
- ААнна14 октября 2021Большое спасибо Раисе за отлично спланированную, очень интересную и познавательную экскурсию. Выполняя 2 функции сразу, и водителя, и гида, она удивительно хорошо справлялась с обеими, мы действительно узнали и увидели Кипр от А до Я!
- Отзыв на: Кипр: самое-самое за 1 деньЕЕкатерина13 октября 2021Все понравилось, Владимир отлично рассказывает про историю и про современную жизнь Кипра. Пожелания по маршруту по возможности выполняются.
- Отзыв на: Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!ННаталья12 октября 2021Экскурсия очень гармоничная! Познавательный рассказ гида по дороге в горы, замечательная прогулка по лесу, красивые виды! Дегустация вина и прогулка по деревушке- все очень понравилось! Время провели прекрасно! Большое спасибо организаторам!
- ААнна9 октября 2021Замечательная экскурсия. Много увидела и узнала интересного. С местными жителями это по другому. Василий прекрасный водитель и гид, отличная машина. Колоссальная разница с групповыми экскурсиями. Все происходит в твоём темпе, без лишних ожиданий и нервов. Жаль, что все остальные дни были уже расписаны, а то обязательно, ещё бы взяла другие экскурсии от Василия. Спасибо ещё раз.