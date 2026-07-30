Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €165 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Кипр - это не только море, но и горы. Погрузитесь в атмосферу деревни Омодос, посетите монастыри и насладитесь видами горы Олимпос
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые места Кипра
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тропой Артемиды - на Олимп
Увлекательное путешествие по тропе Артемиды вокруг Олимпа. Посетите водопад Милломерис и деревню Какопетрия, насладитесь местными винами и блюдами
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный Кипр: путешествие из Пафоса
Погрузитесь в атмосферу горного Кипра: древние монастыри, живописные деревни и уникальные природные уголки ждут вас в этом увлекательном туре
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные монастыри Кипра
Эта экскурсия познакомит вас с главными монастырями Кипра. Вы увидите чудотворные иконы, услышите легенды и насладитесь красотой Троодосских гор
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Деревушки Кипра - хранители времени
Петляющие улочки, цветы круглый год и старушки за рукоделием. Откройте аутентичный Кипр вдали от туристов, наслаждаясь гостеприимством и вкусами региона
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Истории и мифы древнего Пафоса
Пафос - это место, где греческая культура оставила свой след. Узнайте о рождении Афродиты, посетите древние форт и гробницы, насладитесь мозаиками дома Диониса
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный треккинг по заповедному Кипру
Пеший маршрут по северной части полуострова Акамас. Купание в лагуне и обед в деревушке Лачи. Категория сложности 3 из 10
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €165 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по центральному Кипру
Центральный Кипр удивит вас разнообразием. Прогулки по Лимассолу, древние поселения, пляжи и винные дегустации - всё это ждёт вас на экскурсии
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гранд-путешествие по Кипру
Все самые интересные места удивительного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €275 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Погрузитесь в атмосферу древних легенд Кипра, посетите пляж Афродиты, винодельню и таверну. Насладитесь красотой и вкусами острова
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Колорит Кипра из Пафоса
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: по договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€220 за всё до 7 чел.
Групповая
до 19 чел.
Кипрские вкусы: вина, сладости и мясные деликатесы
Начало: Подтвержденное туроператором место
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
€69 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кирения - «Горький лимон»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
€470 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения спартанцев
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
На квадроциклах по Троодосу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€165 за всё до 10 чел.
Билеты
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
€310 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Тайны Кипра: Фамагуста, древний Саламис и город-призрак Вароша
Начало: Подтвержденное туроператором место
14 авг в 08:30
21 авг в 08:30
€79 за человека
Групповая
до 19 чел.
Ларнака и Никосия: Два мира Кипра за один день
Начало: Подтвержденное туроператором место
11 авг в 08:30
13 авг в 08:30
€69 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Кирения и её жемчужины: замок Святой Илларион и Аббатство Беллапаис
Начало: Подтвержденное туроператором место
Сегодня в 08:30
15 авг в 08:30
€79 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Путешествие из Пафоса в загадочные замки Северного Кипра: откройте историю и насладитесь видами. Идеально для любителей приключений
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Наследие древней Византии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Путешествие с Татьяной и Игорем было очень приятным и познавательным. Мы много нового узнали о Кипре и его жителях. Побывав
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a
Татьяна замечательный гид. Кроме того,заметно,что как личность она искренний и деликатный человек. Она много знает о Кипре а ее искренний
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Е
Мы очень благодарны Вам, Татьяна, за красоту, которую увидели, и за знания, которыми Вы с нами поделилась. Широта Ваших знаний
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Н
совсем не утомительно, но интересно
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О
считаю огромной удачей попасть на экскурсию к Татьяне! 😍 подача материала, объем и грамотная речь качественно выделяют эту экскурсию среди
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T
Увидели очень много, и манастыри и деревушки, красивые водопад, горный массив, вкусное поели, подегустировали вино. Спасибо за экскурсию, вернемся ещё не раз и продолжим знакомиться с Кипром.
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А
Экскурсия была действительно" вкусная", интересная. Экскурсовод прекрасно владеет темой и видно, что знает очень многое и умеет донести. Ещё раз спасибо Яне. Мы увидели зимний Кипр.
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Прекраснейшая экскурсия! Чудесная Татьяна: столько всего знать и так интересно рассказывать. Ужасно хочу с ней ещё на экскурсию, буду искать повод))
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Экскурсовод знает ВСЁ и даже больше😅 Галина прекрасный профессионал.
Увидели и услышали даже больше, чем хотели😅 Однозначно рекомендую.
Увидели и услышали даже больше, чем хотели😅 Однозначно рекомендую.
+2
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H
Экскурсия очень понравилась. Татьяна и Игорь отлично запланировали поездку, всегда подстраивались под наши желания и интересы. Всем очень рекомендую!
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Всего 175 отзывов в Пафосе
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Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу
Самые популярные экскурсии в Пафосе
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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в августе 2026
Сейчас в Пафосе можно забронировать 34 экскурсии от 69 до 600. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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