Отзыв на: Путешествие в горы Троодос в мини-группе Л Людмила 5 Замечательная экскурсия, очень содержательная и с душой!

Отзыв на: Деревушки Кипра — хранители времени Т Татьяна 5 Замечательная экскурсия, то что и хотелось, познакомиться с настоящим, не туристическим Кипром. Узнать, чем и как живут обычные киприоты. Не было лишней усыпляющей информации, зато очень много штрихов, которые не прочитаешь в интернете. Спасибо Татьяне.

Отзыв на: Главные монастыри Кипра Т Татьяна 5 Если вы, как и мы, хотите не просто услышать даты и факты, а почувствовать атмосферу места - обязательно поездите с Василием по чудесным местам. Посидите с бабушками во дворе монастыря, поешьте инжир и грецкие орехи с дерева, пообедайте в семейном кафе. Ненапряжная, душевная и очень индивидуально построенная экскурсия. И не бойтесь серпантина - вы в надежных руках.

Отзыв на: Главные монастыри Кипра И Игорь 5 Прекрасная экскурсия по монастырям Кипра. Василий отлично рассказывает и показывает интересные места. Проведет по местным винодельням и лавочкам. На групповой экскурсии такого не увидишь, обязательно берите!

Отзыв на: Путешествие в горы Троодос в мини-группе А Анна 4 Интересная по сути экскурсия, жаль только из-за необходимости дублировать весь материал на 2 языках, экскурсовод рассказала меньше, чем могла бы, если бы действительно была русскоговорящая минигруппа, а не двуязычный автобус, хотя она и очень старалась. Спасибо водителю Дмитрию за очень квалифицированную работу в горных трудных условиях

Отзыв на: Из Пафоса — в горный заповедник Троодос! Е Евгений 5 Отличная легкая экскурсия для тех, кто хочет получить общее впечатление о Кипре в расслабленном варианте. Спокойно прошли с ребенком 3 лет. Отдельно спасибо за интересный, не перегруженный и при этом не поверхностный рассказ, очень интересно было узнать про историю страны и современную жизнь Кипра.

Отзыв на: Кипр от А до Я — за один день в мини-группе А Анна 5 Большое спасибо Раисе за отлично спланированную, очень интересную и познавательную экскурсию. Выполняя 2 функции сразу, и водителя, и гида, она удивительно хорошо справлялась с обеими, мы действительно узнали и увидели Кипр от А до Я!

Отзыв на: Кипр: самое-самое за 1 день Е Екатерина 5 Все понравилось, Владимир отлично рассказывает про историю и про современную жизнь Кипра. Пожелания по маршруту по возможности выполняются.

Отзыв на: Из Пафоса — в горный заповедник Троодос! Н Наталья 5 Экскурсия очень гармоничная! Познавательный рассказ гида по дороге в горы, замечательная прогулка по лесу, красивые виды! Дегустация вина и прогулка по деревушке- все очень понравилось! Время провели прекрасно! Большое спасибо организаторам!