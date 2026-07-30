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в заповеднике Троодос мы услышали истории о местной флоре, увидели красивый водопад, а в небольшом городке попробовали вино, которое производится только на Кипре. Так же посетили мастерскую скульптора по стеклу.

Благодаря Татьяне и Игорю мы очень хорошо провели день. С радостью советую их экскурсионную програму. Уверен что и вы получите много удовольствия.