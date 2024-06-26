Т Татьяна Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса 👍🏼

А Артур Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола) Очень интересно и познавательно. Разнообразный маршрут, который дает куда более широкое и глубокое представление о Кипре.

И Инна Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса Очень интересная экскурсия, Галина очень терпеливый, осведомлённый фактами гид, Интересно рассказывает. Несмотря на то что были с маленьким ребёнком,получили массу удовольствия. Настоятельно рекомендуем пользоваться её услугами.

J Jelizaveta Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса Экскурсия очень понравилась, гид Галина просто превосходный рассказчик и собеседник, узнали все о Кипре, получили уйму полезных советов и приятных эмоций. Всем очень рекомендуем.

Г Георгий Из Пафоса - в горный заповедник Троодос Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.

Е Елена Из Пафоса - в горный заповедник Троодос Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.

П Петр Из Пафоса - в горный заповедник Троодос Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!

Е Екатерина Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола) Все понравилось, Владимир отлично рассказывает про историю и про современную жизнь Кипра. Пожелания по маршруту по возможности выполняются.