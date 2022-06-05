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Путешествие по центральному Кипру

Центральный Кипр удивит вас разнообразием. Прогулки по Лимассолу, древние поселения, пляжи и винные дегустации - всё это ждёт вас на экскурсии
Центральный Кипр предлагает уникальное сочетание исторических и природных достопримечательностей.

Лимассол, с его старинными улочками и современными зданиями, Губернаторский пляж с его черным вулканическим песком и меловыми скалами, неолитическое поселение Хирокития, где
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можно узнать о зарождении жизни на острове, и деревня Зиги, погружающая в атмосферу местной жизни.

Святилище Аполлона Хилатского и замок Колосси откроют перед вами страницы древней истории и расскажут о культуре и религии этих мест.

Завершите путешествие посещением музея вина, где можно узнать о виноделии на Кипре и продегустировать лучшие сорта. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Honda Freed, в сопровождении опытных гидов. Входные билеты и питание оплачиваются отдельно

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🍷 Дегустация вин
  • 🏖️ Уникальные пляжи
  • 🏞️ Живописные природные объекты
  • 🚶‍♂️ Прогулки по колоритным деревням
Путешествие по центральному Кипру
Путешествие по центральному Кипру
Путешествие по центральному Кипру

Что можно увидеть

  • Лимассол
  • Губернаторский пляж
  • Неолитическое поселение Хирокития
  • Деревня Зиги
  • Святилище Аполлона Хилатского
  • Замок Колосси
  • Музей вина

Описание экскурсии

Многоликий Кипр

Это путешествие по центральным регионам Кипра с остановками в самых интересных и живописных местах. В программе:

  • Лимассол — один из самых красивых городов Кипра, сочетающий исторический колорит и современный дух. Мы прогуляемся по улочкам Старого города, осмотрим средневековый замок, пройдем по набережной Молос и посетим кафедральный собор Агиа Напа.
  • Губернаторский пляж — идиллическое место, которое впечатлит вас черным вулканическим песком, отвесными меловыми скалами, пышной зеленью и яркой синевой моря.
  • Неолитическое поселение Хирокития — мы поговорим о том, как на Кипре зарождалась жизнь, и рассмотрим фрагменты древних строений.
  • Деревня Зиги — небольшое, но очень симпатичное рыбацкое поселение. Вы понаблюдаете за расслабленной местной жизнью и по желанию посетите традиционную уютную таверну.
  • Святилище Аполлона Хилатского — археологический парк на месте храмового комплекса II века. Вы увидите остатки алтаря и узнаете, почему культ Аполлона получил широкое распространение в этих местах.
  • Замок Колосси — резиденция рыцарей иоаннитов и тамплиеров. Мы расскажем, чем эти ордены отличались друг от друга и какие интересные события происходили в замке.
  • Музей вина — вы погрузитесь в историю виноделия на Кипре и продегустируете несколько популярных сортов.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed
  • Экскурсию для вас проведу я и другой гид нашей команды.
  • Входные билеты по маршруту не включены в стоимость — 11,5 евро с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 569 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Александр
Огромное спасибо Татьяне и Игорю за содержательную "экскурсию"."экскурсия" в ковычках, так как по нашему мнению это намного больше. Знающие, очень интересные собеседники. По нашему предложению был изменен немного маршрут. Время провели просто замечательно.
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