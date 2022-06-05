Центральный Кипр предлагает уникальное сочетание исторических и природных достопримечательностей.
Лимассол, с его старинными улочками и современными зданиями, Губернаторский пляж с его черным вулканическим песком и меловыми скалами, неолитическое поселение Хирокития, где
Лимассол, с его старинными улочками и современными зданиями, Губернаторский пляж с его черным вулканическим песком и меловыми скалами, неолитическое поселение Хирокития, где
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🍷 Дегустация вин
- 🏖️ Уникальные пляжи
- 🏞️ Живописные природные объекты
- 🚶♂️ Прогулки по колоритным деревням
Что можно увидеть
- Лимассол
- Губернаторский пляж
- Неолитическое поселение Хирокития
- Деревня Зиги
- Святилище Аполлона Хилатского
- Замок Колосси
- Музей вина
Описание экскурсии
Многоликий Кипр
Это путешествие по центральным регионам Кипра с остановками в самых интересных и живописных местах. В программе:
- Лимассол — один из самых красивых городов Кипра, сочетающий исторический колорит и современный дух. Мы прогуляемся по улочкам Старого города, осмотрим средневековый замок, пройдем по набережной Молос и посетим кафедральный собор Агиа Напа.
- Губернаторский пляж — идиллическое место, которое впечатлит вас черным вулканическим песком, отвесными меловыми скалами, пышной зеленью и яркой синевой моря.
- Неолитическое поселение Хирокития — мы поговорим о том, как на Кипре зарождалась жизнь, и рассмотрим фрагменты древних строений.
- Деревня Зиги — небольшое, но очень симпатичное рыбацкое поселение. Вы понаблюдаете за расслабленной местной жизнью и по желанию посетите традиционную уютную таверну.
- Святилище Аполлона Хилатского — археологический парк на месте храмового комплекса II века. Вы увидите остатки алтаря и узнаете, почему культ Аполлона получил широкое распространение в этих местах.
- Замок Колосси — резиденция рыцарей иоаннитов и тамплиеров. Мы расскажем, чем эти ордены отличались друг от друга и какие интересные события происходили в замке.
- Музей вина — вы погрузитесь в историю виноделия на Кипре и продегустируете несколько популярных сортов.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed
- Экскурсию для вас проведу я и другой гид нашей команды.
- Входные билеты по маршруту не включены в стоимость — 11,5 евро с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 569 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Татьяне и Игорю за содержательную "экскурсию"."экскурсия" в ковычках, так как по нашему мнению это намного больше. Знающие, очень интересные собеседники. По нашему предложению был изменен немного маршрут. Время провели просто замечательно.
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