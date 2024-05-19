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Круиз
8 часов
Круиз по Голубой лагуне и посещение грота Афродиты с англоговорящим гидом
Посетите живописные уголки Кипра с англоговорящим гидом. Морские пещеры, Голубая лагуна, грот Афродиты и дегустация вин ждут вас
Начало: У отелей в городе Пафос
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€38 за человека
Групповая
9 часов
Один день на Кипре: горы Троодос, Ларнака и Никосия
От склонов гор Троодос до пляжей Ларнаки, от греческих мифов до истории 20 века - за 9 часов вы получите объемное представление об острове Кипр
Начало: Гостиница или апартаменты
Расписание: Среда 08:30 - 17:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
€50 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Откройте для себя богатейшее православное наследие, мифы и живописные пейзажи Кипра на экскурсии в горы Троодос. Дегустация вина и прогулка по деревушке Омодос
Начало: У вашего отеля в Пафосе
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€48 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия Сердце Троодоса: монастырь Киккос, деревушка Омодос, пляж Афродиты
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив монастырь Киккос, деревушку Омодос и пляж Афродиты. Уникальная возможность увидеть святыни и мифы острова
Начало: Гостиница или апартаменты
Расписание: Вторник, Пятница с 8:30 до 17:00
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- DDaniel19 мая 2024Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))
- ВВиталий23 апреля 2024Это видовая экскурсия. Даже если вы очень плохо знаете английский - просто наслаждайтесь видом и следуйте за гидом. Прекрасное соотношение
- ТТатьяна14 марта 2024Галина отличный гид
- ЕЕлена10 октября 2023Хороший тур для знакомства с западной частью Пафоса. За 8 часов увидела очень красивые места, таверна для обеда очень понравилась.
- ТТатьянаи21 сентября 2023Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопадХорошая насыщенная экскурсия. Подробный рассказ экскурсовода. Запоминающиеся места.
- EElena15 марта 2023Хочу сказать большое спасибо за доставленное удовольствие от поездки в горы с водителем и гидом в одном лице -Дмитрию. Прокатил
- ВВиталий2 октября 2022В Голубую лагуну (Акамас) из Пафоса на автобусе и кораблеПоїздка перевершила всі сподівання. Організація на «відмінно». Під час поїздки автобусом милуєшся чудовими краєвидами. Один раз зупинялися біля морських печер
- NNadezhda3 сентября 2022Путешествие в горы Троодос и монастырь КиккосОчень насыщенная экскурсия! Гид отличный и доброжелательный! Много нового от неё узнали и про монастыри и про винодельни и про историю Кипра! Однозначно рекомендую!
- MMarina13 июня 2022Путешествие в горы Троодос и монастырь КиккосЭкскурсия очень интересная
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
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