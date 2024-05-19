Групповые экскурсии Пафоса

Найдено 4 экскурсии в категории «Групповые» в Пафосе на русском языке, цены от €38. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Круиз
8 часов
29 отзывов
Круиз по Голубой лагуне и посещение грота Афродиты с англоговорящим гидом
Посетите живописные уголки Кипра с англоговорящим гидом. Морские пещеры, Голубая лагуна, грот Афродиты и дегустация вин ждут вас
Начало: У отелей в городе Пафос
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
38 за человека
Кипр за один день
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Один день на Кипре: горы Троодос, Ларнака и Никосия
От склонов гор Троодос до пляжей Ларнаки, от греческих мифов до истории 20 века - за 9 часов вы получите объемное представление об острове Кипр
Начало: Гостиница или апартаменты
Расписание: Среда 08:30 - 17:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
50 за человека
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
50 отзывов
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Откройте для себя богатейшее православное наследие, мифы и живописные пейзажи Кипра на экскурсии в горы Троодос. Дегустация вина и прогулка по деревушке Омодос
Начало: У вашего отеля в Пафосе
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
48 за человека
Сердце Троодоса
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Экскурсия Сердце Троодоса: монастырь Киккос, деревушка Омодос, пляж Афродиты
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив монастырь Киккос, деревушку Омодос и пляж Афродиты. Уникальная возможность увидеть святыни и мифы острова
Начало: Гостиница или апартаменты
Расписание: Вторник, Пятница с 8:30 до 17:00
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Daniel
    19 мая 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))
    Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))
  • В
    Виталий
    23 апреля 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Это видовая экскурсия. Даже если вы очень плохо знаете английский - просто наслаждайтесь видом и следуйте за гидом. Прекрасное соотношение
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    качества к цене - индивидуальные экскурсии обойдутся значительно дороже - от 300 евро и более. Также, можно сказать, в экскурсию включена разговорная практика, если хотите потренировать английский - гид очень охотно общается и интересуется Вашим мнением, если Вы готовы им поделиться.

  • Т
    Татьяна
    14 марта 2024
    Кипр за один день
    Галина отличный гид
  • Е
    Елена
    10 октября 2023
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Хороший тур для знакомства с западной частью Пафоса. За 8 часов увидела очень красивые места, таверна для обеда очень понравилась.
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    Ну и купание в лагуне включено. Одновременно и с суши и с моря видишь побережье. Гид давал информации ровно сколько надо. Не утомительно и познавательно.

  • Т
    Татьянаи
    21 сентября 2023
    Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопад
    Хорошая насыщенная экскурсия. Подробный рассказ экскурсовода. Запоминающиеся места.
  • E
    Elena
    15 марта 2023
    Сердце Троодоса
    Хочу сказать большое спасибо за доставленное удовольствие от поездки в горы с водителем и гидом в одном лице -Дмитрию. Прокатил
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    после дождя очень аккуратно и нежно по серпантину на самую высокую точку Кипра. Вся поездка прошла по плану, все четко и вовремя.

  • В
    Виталий
    2 октября 2022
    В Голубую лагуну (Акамас) из Пафоса на автобусе и корабле
    Поїздка перевершила всі сподівання. Організація на «відмінно». Під час поїздки автобусом милуєшся чудовими краєвидами. Один раз зупинялися біля морських печер
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    на 30 хв. Як прибули до Лачі зразу вирушили в порт на катер. Іти не далеко, приблизно метрів 200. Прогулянка до Блакитної лагуни також чудова. Після прибуття є одна година на плавання. Захід у воду прямо з катеру… Пригощали маленьким стаканчиком білого вина, або соку. Після повернення в порт, поїхали до «Купальні Афродіти». Рекомендую…

  • N
    Nadezhda
    3 сентября 2022
    Путешествие в горы Троодос и монастырь Киккос
    Очень насыщенная экскурсия! Гид отличный и доброжелательный! Много нового от неё узнали и про монастыри и про винодельни и про историю Кипра! Однозначно рекомендую!
  • M
    Marina
    13 июня 2022
    Путешествие в горы Троодос и монастырь Киккос
    Экскурсия очень интересная

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Групповые»

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  3. Путешествие в горы Троодос в мини-группе
  4. Сердце Троодоса
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
Сейчас в Пафосе в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 38 до 50. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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