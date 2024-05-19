читать дальше качества к цене - индивидуальные экскурсии обойдутся значительно дороже - от 300 евро и более. Также, можно сказать, в экскурсию включена разговорная практика, если хотите потренировать английский - гид очень охотно общается и интересуется Вашим мнением, если Вы готовы им поделиться.

Это видовая экскурсия. Даже если вы очень плохо знаете английский - просто наслаждайтесь видом и следуйте за гидом. Прекрасное соотношение