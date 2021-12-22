Мы приглашаем Вас в полную приключений поездку по национальному парку Акамас и его окрестностям. Акамас – дом для более тысячи видов растений и животных, уникальный природный памятник мирового значения, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Удаленность от цивилизации и захватывающие виды делают этот северо-западный район острова одним из самых красивых мест Восточного Средиземноморья.

Наше путешествие начнется с посещения пещерного монастыря Св. Неофита- Затворника, носящего имя кипрского монаха XII века. Вы сможете посетить келью Св. Неофита, приложиться к его мощам и насладиться потрясающими видами Пафоса и Кораллового Залива.

Мы держим наш путь дальше – к морским пещерам Св. Георгия, потрясающим известняковым образованиям, которые тысячелетиями подвергались процессам стачивания и выветривания. Скалистый берег, лежащий к северу от Кораллового Залива крайне опасен для мореплавателей.

Наша следующая остановка – ущелье Авакас, расположенное в самом сердце национального парка. Здесь Вам предлагается отправиться на небольшую прогулку вдоль самого впечатляющего каньона на Кипре.

Переехав небольшой горный перевал, мы окажемся в северной части полуострова Акамас. Именно здесь, недалеко от деревни Криту Терра, среди густых зарослей, напоминающих леса Амазонки, находится один из самых интересных и необычных водопадов на острове. У подножия высочайшей вершины Акамаса – столовой горы Мутис Тис Сотирас нас ждут Купальни Афродиты, небольшой грот, где, согласно древнегреческой мифологии, богиня любви и красоты любила принимать ванны и тайно встречаться со своим возлюбленным Адонисом. После интенсивного дня Вас ждет свежеприготовленный улов в одной из таверен рыбацкой деревушки Лачи. Здесь Вы сможете отведать морского окуня и дораду, осьминога и домашнего белого вина, насладиться атмосферой непринужденности и умиротворенности кипрской жизни.

Транспорт для проведения экскурсии:

Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров

Mercedes V-class -до 7 пассажиров

Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров