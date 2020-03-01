Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!

Живописная тропа к водопаду, старинные деревушки и местные промыслы на авто-пешеходной экскурсии

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
Приглашаю в одно из самых интересных и красивых мест Кипра — национальный парк Троодос.

Вы ощутите живительную горную прохладу и прогуляетесь по лесу к водопаду, вдыхая чудодейственные запахи кедровых и сосновых деревьев.

А еще заедете в древние поселения с традиционным укладом, заглянете на семейную винодельню и в мастерскую стеклодува.
€120
114 за экскурсию
скидка5%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!

Что вас ожидает

Колорит местных деревень
Омодос покорит вас очарованием аутентичной кипрской деревушки, развитым виноделием и старинным монастырем святого Креста. А поселение Платрес удивит красотой горных пейзажей и британской архитектурой. Кроме того, вы посетите музей вина, где продегустируете местные напитки и сладости, познакомитесь с деревенскими ремеслами и заглянете в мастерскую стеклодува — продолжателя венецианских традиций.

Прогулка по живописной тропе Каледония
Каменистая тропинка через густой лес вдоль реки раскроет вам особенности местной флоры и фауны и приведет к водопаду Каледония. Расположенный на высоте 1200 метров над уровнем моря, он считается одним из красивейших мест Кипра. В завершение вы отведаете фермерские продукты у одного из деревенских мастеров, посетите традиционную семейную винодельню и оцените национальную кухню в колоритной горной таверне.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed
  • Экскурсию для вас проведу я и другой гид нашей команды
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно: около 10-20 евро на человека за обед в таверне
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
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Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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