Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Национальный парк Троодос - одно из самых живописных мест Кипра. Прогулка по лесу к водопаду Каледония подарит вам незабываемые впечатления. Вдыхая ароматы кедров и сосен, вы ощутите живительную горную прохладу.

Древние поселения с традиционным укладом откроют вам секреты кипрской культуры. В Омодосе вас ждут старинный монастырь святого Креста и развитое виноделие. Платрес удивит британской архитектурой и красотой горных пейзажей. В музее вина вы сможете продегустировать местные напитки и сладости. Мастерская стеклодува познакомит вас с венецианскими традициями. Прогулка по тропе Каледония через густой лес вдоль реки раскроет особенности местной флоры и фауны. В завершение экскурсии вы отведаете фермерские продукты, посетите семейную винодельню и оцените национальную кухню в горной таверне. Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed, гиды нашей команды обеспечат вам комфорт и интересное времяпрепровождение. Дополнительные расходы включают еду и напитки в таверне и дегустацию вин

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Колорит местных деревень

Омодос покорит вас очарованием аутентичной кипрской деревушки, развитым виноделием и старинным монастырем святого Креста. А поселение Платрес удивит красотой горных пейзажей и британской архитектурой. Кроме того, вы посетите музей вина, где продегустируете местные напитки и сладости, познакомитесь с деревенскими ремеслами и заглянете в мастерскую стеклодува — продолжателя венецианских традиций.

Прогулка по живописной тропе Каледония

Каменистая тропинка через густой лес вдоль реки раскроет вам особенности местной флоры и фауны и приведет к водопаду Каледония. Расположенный на высоте 1200 метров над уровнем моря, он считается одним из красивейших мест Кипра. В завершение вы отведаете фермерские продукты у одного из деревенских мастеров, посетите традиционную семейную винодельню и оцените национальную кухню в колоритной горной таверне.

Организационные детали