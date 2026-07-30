Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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Из Пафоса - в горный заповедник Троодос

Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
Национальный парк Троодос - одно из самых живописных мест Кипра. Прогулка по лесу к водопаду Каледония подарит вам незабываемые впечатления. Вдыхая ароматы кедров и сосен, вы ощутите живительную горную прохладу.
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Древние поселения с традиционным укладом откроют вам секреты кипрской культуры. В Омодосе вас ждут старинный монастырь святого Креста и развитое виноделие. Платрес удивит британской архитектурой и красотой горных пейзажей. В музее вина вы сможете продегустировать местные напитки и сладости. Мастерская стеклодува познакомит вас с венецианскими традициями. Прогулка по тропе Каледония через густой лес вдоль реки раскроет особенности местной флоры и фауны.

В завершение экскурсии вы отведаете фермерские продукты, посетите семейную винодельню и оцените национальную кухню в горной таверне.

Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed, гиды нашей команды обеспечат вам комфорт и интересное времяпрепровождение. Дополнительные расходы включают еду и напитки в таверне и дегустацию вин

5
40 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Живописные горные пейзажи
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🏞 Прогулка к водопаду Каледония
  • 🏡 Посещение аутентичных деревень
  • 🍽 Знакомство с национальной кухней
  • 🧑‍🏭 Мастерская стеклодува
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос

Что можно увидеть

  • Монастырь святого Креста
  • Музей вина
  • Мастерская стеклодува
  • Водопад Каледония

Описание экскурсии

Колорит местных деревень

Омодос покорит вас очарованием аутентичной кипрской деревушки, развитым виноделием и старинным монастырем святого Креста. А поселение Платрес удивит красотой горных пейзажей и британской архитектурой. Кроме того, вы посетите музей вина, где продегустируете местные напитки и сладости, познакомитесь с деревенскими ремеслами и заглянете в мастерскую стеклодува — продолжателя венецианских традиций.

Прогулка по живописной тропе Каледония

Каменистая тропинка через густой лес вдоль реки раскроет вам особенности местной флоры и фауны и приведет к водопаду Каледония. Расположенный на высоте 1200 метров над уровнем моря, он считается одним из красивейших мест Кипра. В завершение вы отведаете фермерские продукты у одного из деревенских мастеров, посетите традиционную семейную винодельню и оцените национальную кухню в колоритной горной таверне.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed
  • Экскурсию для вас проведу я и другой гид нашей команды
  • Дополнительные расходы: еда и напитки (около 10-20 евро) на человека за обед в таверне; дегустация вин (5 евро с человека)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 569 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Путешествие с Татьяной и Игорем было очень приятным и познавательным. Мы много нового узнали о Кипре и его жителях. Побывав в заповеднике Троодос мы услышали истории о местной флоре, увидели
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красивый водопад, а в небольшом городке попробовали вино, которое производится только на Кипре. Так же посетили мастерскую скульптора по стеклу.
Благодаря Татьяне и Игорю мы очень хорошо провели день. С радостью советую их экскурсионную програму. Уверен что и вы получите много удовольствия.

Путешествие с Татьяной и Игорем было очень приятным и познавательным. Мы много нового узнали о Кипре
Путешествие с Татьяной и Игорем было очень приятным и познавательным. Мы много нового узнали о Кипре
Путешествие с Татьяной и Игорем было очень приятным и познавательным. Мы много нового узнали о Кипре
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a
Татьяна замечательный гид. Кроме того,заметно,что как личность она искренний и деликатный человек. Она много знает о Кипре а ее искренний интерес к окружаещему миру, делает ее обьяснения еще живее и интереснее.
отдельно спасибо Игорю. Его манера вождения мне понравилась. Кроме того его нечастые замечания были всегда уместны.
Успехов и здоровья вам обоим.
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Н
совсем не утомительно, но интересно
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Надежда
Спасибо Татьяне и Игорю за интересно проведенное время. Очень комфортная и содержательная поездка. Горный Кипр и побережье как два разных полюса! Увидели горную флору, речку,водопад. В очень колоритной деревеньке вкусно
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пообедали! Татьяна "подкована" на разные темы по краеведению и истории Кипра. Очень приятно слушать её рассказ и вести диалог! Рекомендую эту экскурсию для небольших компаний в качестве первого знакомства с горным Кипром.

Спасибо Татьяне и Игорю за интересно проведенное время. Очень комфортная и содержательная поездка. Горный Кипр и
Спасибо Татьяне и Игорю за интересно проведенное время. Очень комфортная и содержательная поездка. Горный Кипр и
Спасибо Татьяне и Игорю за интересно проведенное время. Очень комфортная и содержательная поездка. Горный Кипр и
Спасибо Татьяне и Игорю за интересно проведенное время. Очень комфортная и содержательная поездка. Горный Кипр и
Спасибо Татьяне и Игорю за интересно проведенное время. Очень комфортная и содержательная поездка. Горный Кипр и
Спасибо Татьяне и Игорю за интересно проведенное время. Очень комфортная и содержательная поездка. Горный Кипр и
Спасибо Татьяне и Игорю за интересно проведенное время. Очень комфортная и содержательная поездка. Горный Кипр и
Спасибо Татьяне и Игорю за интересно проведенное время. Очень комфортная и содержательная поездка. Горный Кипр и+2
Спасибо Татьяне и Игорю за интересно проведенное время. Очень комфортная и содержательная поездка. Горный Кипр и
Спасибо Татьяне и Игорю за интересно проведенное время. Очень комфортная и содержательная поездка. Горный Кипр и
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Надежда
Замечательная экскурсия! Приятные гиды Татьяна и Игорь! Маршрут подходит детям. Посетили водопад. Татьяна рассказала историю Кипра,также про заповедник. При подьеме к нему,открываются красивые пейзажи. Также посетили классную винодельню. Игорь рассказал подробно о производстве вина,про виноградники и много интересного и нового для нас. Обедали в местной деревушке. Хотелось бы вернуться!!! Спасибо!!!
Замечательная экскурсия! Приятные гиды Татьяна и Игорь! Маршрут подходит детям. Посетили водопад. Татьяна рассказала историю Кипра,также
Замечательная экскурсия! Приятные гиды Татьяна и Игорь! Маршрут подходит детям. Посетили водопад. Татьяна рассказала историю Кипра,также
Замечательная экскурсия! Приятные гиды Татьяна и Игорь! Маршрут подходит детям. Посетили водопад. Татьяна рассказала историю Кипра,также
Замечательная экскурсия! Приятные гиды Татьяна и Игорь! Маршрут подходит детям. Посетили водопад. Татьяна рассказала историю Кипра,также
Замечательная экскурсия! Приятные гиды Татьяна и Игорь! Маршрут подходит детям. Посетили водопад. Татьяна рассказала историю Кипра,также
Замечательная экскурсия! Приятные гиды Татьяна и Игорь! Маршрут подходит детям. Посетили водопад. Татьяна рассказала историю Кипра,также
Замечательная экскурсия! Приятные гиды Татьяна и Игорь! Маршрут подходит детям. Посетили водопад. Татьяна рассказала историю Кипра,также
Замечательная экскурсия! Приятные гиды Татьяна и Игорь! Маршрут подходит детям. Посетили водопад. Татьяна рассказала историю Кипра,также+1
Замечательная экскурсия! Приятные гиды Татьяна и Игорь! Маршрут подходит детям. Посетили водопад. Татьяна рассказала историю Кипра,также
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Olga
Мы остались в полном восторге от путешествия в заповедник! Татьяна не только прекрасный специалист, но и замечательный приятный человек. Мы узнали много исторических и современных фактов о жизни на острове. Прогулялись по горной дорожке до водопада, посетили местную деревушку, продегустировали местное вино, кухню и сладости. Очень приятно общаться с человеком, который вкладывает душу в своё дело. Всем рекомендую!
Мы остались в полном восторге от путешествия в заповедник! Татьяна не только прекрасный специалист, но и
Мы остались в полном восторге от путешествия в заповедник! Татьяна не только прекрасный специалист, но и
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