Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Колорит местных деревень

Омодос покорит вас очарованием аутентичной кипрской деревушки, развитым виноделием и старинным монастырем святого Креста. А поселение Платрес удивит красотой горных пейзажей и британской архитектурой. Кроме того, вы посетите музей вина, где продегустируете местные напитки и сладости, познакомитесь с деревенскими ремеслами и заглянете в мастерскую стеклодува — продолжателя венецианских традиций.

Прогулка по живописной тропе Каледония

Каменистая тропинка через густой лес вдоль реки раскроет вам особенности местной флоры и фауны и приведет к водопаду Каледония. Расположенный на высоте 1200 метров над уровнем моря, он считается одним из красивейших мест Кипра. В завершение вы отведаете фермерские продукты у одного из деревенских мастеров, посетите традиционную семейную винодельню и оцените национальную кухню в колоритной горной таверне.