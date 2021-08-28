Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Все самые интересные места удивительного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Кипр изнутри оказывается намного больше, чем снаружи.
Вы раскроете этот удивительный край с разных сторон: услышите его историю, вспомните древнегреческую мифологию, посетите главные города и живописные деревни, дикий пляж и археологический парк. А ещё познакомитесь с местным менталитетом, ремеслами и традициями!
Вы погуляете по уютному Старому городу Лимассола и посетите древний замок, защищавший его от нападений со стороны моря. В местном музее Средневековья увидите доспехи и латы рыцарей, оружие и «мирные» экспонаты: ювелирные изделия, монеты, одежду и мраморную мебель. Я расскажу самое интересное из 800-летней истории замка: о землетрясении, реконструкции, разрушительных и успешно выдержанных осадах и проигранных битвах.
Археологический парк Аматус и колоритные деревни
Гуляя по руинам одного из древнейших городов Кипра, вы услышите, как он связан с Адонисом и почему здесь зародился культ Афродиты. Далее вас ждёт погружение в аутентичную жизнь Кипра — мы отправимся в деревни! В Тохни вы познакомитесь с каменных дел мастерами, а в Като Лефкара — серебряных. Кроме того, пройдете по уютным мощеным улочкам и заглянете в старинные церкви.
Никосия сквозь столетия
Сегодня Никосия — это современный город с большими магазинами, офисами и проспектами. Но как только вы пройдёте сквозь венецианские оборонительные стены, немедленно ощутите себя в начале 20 века! Здесь все так же кипит жизнь в ремесленных мастерских и антикварных лавочках, на турецких базарах и в караван-сараях. А еще я расскажу, почему Никосия — единственная столица в мире, разделённая на две части.
Дикий пляж Белые камни
В завершение вы насладитесь природной красотой острова. Пляж белых камней — очень живописное и необычное место. Расположенный в естественной бухте со спокойной чистой водой, он окружён белыми меловыми скалами и огромными камнями. Здесь вы встретите закат и отдохнёте после насыщенного дня.
Организационные детали
Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed
При себе нужно иметь паспорт
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Мы готовы скорректировать маршрут в соответствии с вашими индивидуальными пожеланиями и целями путешествия
Входные билеты в парки и музеи не включены в стоимость — 9 евро с человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 569 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
Были на данной экскурсии 24 августа. Всё отлично! Татьяна - профессионал, маршрут был интересный. Большое спасибо!