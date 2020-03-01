Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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Все самые интересные места удивительного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
Кипр изнутри оказывается намного больше, чем снаружи.

Вы раскроете этот удивительный край с разных сторон: услышите его историю, вспомните древнегреческую мифологию, посетите главные города и живописные деревни, дикий пляж и археологический парк.

А еще познакомитесь с местным менталитетом, ремеслами и традициями!
€260
247 за экскурсию
скидка5%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Гранд-тур по Кипру
Гранд-тур по Кипру

Что вас ожидает

Лимассол и средневековый замок
Вы погуляете по уютному Старому городу Лимассола и посетите древний замок, защищавший его от нападений со стороны моря. В местном музее Средневековья увидите доспехи и латы рыцарей, оружие и «мирные» экспонаты: ювелирные изделия, монеты, одежду и мраморную мебель. Я расскажу самое интересное из 800-летней истории замка: о землетрясении, реконструкции, разрушительных и успешно выдержанных осадах и проигранных битвах.

Археологический парк Аматус и колоритные деревни
Гуляя по руинам одного из древнейших городов Кипра, вы услышите, как он связан с Адонисом и почему здесь зародился культ Афродиты. Далее вас ждет погружение в аутентичную жизнь Кипра — мы отправимся в деревни! В Тохни вы познакомитесь с каменных дел мастерами, а в Като Лефкара — серебряных. Кроме того, пройдете по уютным мощеным улочкам и заглянете в старинные церкви.

Никосия сквозь столетия
Сегодня Никосия — это современный город с большими магазинами, офисами и проспектами. Но как только вы пройдете сквозь венецианские оборонительные стены, немедленно ощутите себя в начале XX века! Здесь все так же кипит жизнь в ремесленных мастерских и антикварных лавочках, на турецких базарах и в караван-сараях. А еще я расскажу, почему Никосия — единственная столица в мире, разделенная на две части.

Дикий пляж Белые камни
В завершение вы насладитесь природной красотой острова. Пляж белых камней — очень живописное и необычное место. Расположенный в естественной бухте со спокойной чистой водой, он окружен белыми меловыми скалами и огромными камнями. Здесь вы встретите закат и отдохнете после насыщенного дня.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed.
  • При себе нужно иметь паспорт.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.
  • Мы готовы скорректировать маршрут в соответствии с вашими индивидуальными пожеланиями и целями путешествия.
  • Входные билеты в парки и музеи не включены в стоимость — 9 евро с человека.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Гранд-тур по Кипру
Гранд-тур по Кипру
Гранд-тур по Кипру
Гранд-тур по Кипру
Гранд-тур по Кипру
Гранд-тур по Кипру
Гранд-тур по Кипру
Гранд-тур по Кипру
Гранд-тур по Кипру
Гранд-тур по Кипру
Гранд-тур по Кипру
Гранд-тур по Кипру
Гранд-тур по Кипру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
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Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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Пафос — любовь с первого взглядаПафос — любовь с первого взглядаПафос — любовь с первого взгляда
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