Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Кипр изнутри оказывается намного больше, чем снаружи. Вы раскроете этот удивительный край с разных сторон: услышите его историю, вспомните древнегреческую мифологию, посетите главные города и живописные деревни, дикий пляж и археологический парк. А ещё познакомитесь с местным менталитетом, ремеслами и традициями!

Описание экскурсии

Лимассол и средневековый замок

Вы погуляете по уютному Старому городу Лимассола и посетите древний замок, защищавший его от нападений со стороны моря. В местном музее Средневековья увидите доспехи и латы рыцарей, оружие и «мирные» экспонаты: ювелирные изделия, монеты, одежду и мраморную мебель. Я расскажу самое интересное из 800-летней истории замка: о землетрясении, реконструкции, разрушительных и успешно выдержанных осадах и проигранных битвах.

Археологический парк Аматус и колоритные деревни

Гуляя по руинам одного из древнейших городов Кипра, вы услышите, как он связан с Адонисом и почему здесь зародился культ Афродиты. Далее вас ждёт погружение в аутентичную жизнь Кипра — мы отправимся в деревни! В Тохни вы познакомитесь с каменных дел мастерами, а в Като Лефкара — серебряных. Кроме того, пройдете по уютным мощеным улочкам и заглянете в старинные церкви.

Никосия сквозь столетия

Сегодня Никосия — это современный город с большими магазинами, офисами и проспектами. Но как только вы пройдёте сквозь венецианские оборонительные стены, немедленно ощутите себя в начале 20 века! Здесь все так же кипит жизнь в ремесленных мастерских и антикварных лавочках, на турецких базарах и в караван-сараях. А еще я расскажу, почему Никосия — единственная столица в мире, разделённая на две части.

Дикий пляж Белые камни

В завершение вы насладитесь природной красотой острова. Пляж белых камней — очень живописное и необычное место. Расположенный в естественной бухте со спокойной чистой водой, он окружён белыми меловыми скалами и огромными камнями. Здесь вы встретите закат и отдохнёте после насыщенного дня.

Организационные детали