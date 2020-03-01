Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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Добраться до самых захватывающих панорам в окрестностях Пафоса и открыть неизведанные грани острова

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
Лучший способ по-настоящему узнать заповедные места Кипра — обойти их пешком! Мы исследуем северную часть полуострова Акамас: вдохнем ароматы душистых трав, искупаемся в прохладной лагуне, пройдем горными тропами, любуясь потрясающими видами Кипра.

А после отдохнем в деревушке Лачи за обедом со свежайшими морепродуктами.
€155
148 за экскурсию
скидка5%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
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Горный треккинг по заповедному Кипру
Горный треккинг по заповедному Кипру

Что вас ожидает

Горными тропами — к заповедным уголкам Кипра
Наш пешеходный маршрут стартует у Купальни Афродиты, природного грота с чистейшей водой. По одной из самых живописных троп Кипра мы поднимемся на высоту 400 метров над уровнем моря: весь полуостров, с его цветущими долинами и уютными бухтами, раскинется как на ладони. Вдыхая свежий воздух, наполненный ароматами цветов и трав, мы доберемся до 500-летнего дуба, неподалеку отыщем остатки средневекового монастыря и по извилистой тропинке начнем спускаться к побережью, останавливаясь по пути, чтобы запечатлеть на фото и в памяти самые вдохновляющие пейзажи острова.

Кипрский рай: купание в лагуне и обед в деревушке Лачи
После активного горного треккинга мы остановимся в красивой лагуне, чтобы отдохнуть, насладиться уединением и искупаться в чистейших водах Акамаса. А в завершение заглянем в рыбацкую деревушку Лачи, чтобы отобедать свежей рыбой и морепродуктами в местном ресторанчике с чудесным видом.

Кому подойдет экскурсия

  • Экскурсия идеально подойдет юным натуралистам, любителям походов, активного отдыха и пейзажных фотографий
  • Маршрут имеет категорию сложности 3 из 10, поэтому не подойдет маленьким детям и людям, имеющим ограничения по здоровью

Организационные детали

  • До места старта и обратно мы добираемся на минивэне Honda Freed
  • Экскурсию для вас проведу я и другой гид нашей команды
  • Еда и напитки в таверне оплачиваются дополнительно: около 15-20 евро на человека
Горный треккинг по заповедному Кипру
Горный треккинг по заповедному Кипру
Горный треккинг по заповедному Кипру
Горный треккинг по заповедному Кипру
Горный треккинг по заповедному Кипру
Горный треккинг по заповедному Кипру
Горный треккинг по заповедному Кипру
Горный треккинг по заповедному Кипру
Горный треккинг по заповедному Кипру
Горный треккинг по заповедному Кипру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
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