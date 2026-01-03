Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

монастыря. Купание в чистейших водах лагуны и обед в рыбацкой деревушке Лачи с видом на море. Экскурсия идеально подходит для любителей природы, активного отдыха и пейзажных фотографий. Маршрут имеет категорию сложности 3 из 10, поэтому не подойдет маленьким детям и людям с ограничениями по здоровью. Трансфер на минивэне Honda Freed

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Горными тропами — к заповедным уголкам Кипра

Наш пешеходный маршрут стартует у Купальни Афродиты, природного грота с чистейшей водой. По одной из самых живописных троп Кипра мы поднимемся на высоту 400 метров над уровнем моря: весь полуостров, с его цветущими долинами и уютными бухтами, раскинется как на ладони. Вдыхая свежий воздух, наполненный ароматами цветов и трав, мы доберемся до 500-летнего дуба, неподалеку отыщем остатки средневекового монастыря и по извилистой тропинке начнем спускаться к побережью, останавливаясь по пути, чтобы запечатлеть на фото и в памяти самые вдохновляющие пейзажи острова.

Кипрский рай: купание в лагуне и обед в деревушке Лачи

После активного горного треккинга мы остановимся в красивой лагуне, чтобы отдохнуть, насладиться уединением и искупаться в чистейших водах Акамаса. А в завершение заглянем в рыбацкую деревушку Лачи, чтобы отобедать свежей рыбой и морепродуктами в местном ресторанчике с чудесным видом.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия идеально подойдет юным натуралистам, любителям походов, активного отдыха и пейзажных фотографий

Маршрут имеет категорию сложности 3 из 10, поэтому не подойдет маленьким детям и людям, имеющим ограничения по здоровью

Организационные детали