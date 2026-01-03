Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Пеший маршрут по северной части полуострова Акамас. Купание в лагуне и обед в деревушке Лачи. Категория сложности 3 из 10
Лучший способ по-настоящему узнать заповедные места Кипра - обойти их пешком! Исследование северной части полуострова Акамас включает в себя подъем на высоту 400 метров, посещение 500-летнего дуба и остатков средневекового читать дальшеуменьшить
монастыря. Купание в чистейших водах лагуны и обед в рыбацкой деревушке Лачи с видом на море. Экскурсия идеально подходит для любителей природы, активного отдыха и пейзажных фотографий.
Маршрут имеет категорию сложности 3 из 10, поэтому не подойдет маленьким детям и людям с ограничениями по здоровью. Трансфер на минивэне Honda Freed
Наш пешеходный маршрут стартует у Купальни Афродиты, природного грота с чистейшей водой. По одной из самых живописных троп Кипра мы поднимемся на высоту 400 метров над уровнем моря: весь полуостров, с его цветущими долинами и уютными бухтами, раскинется как на ладони. Вдыхая свежий воздух, наполненный ароматами цветов и трав, мы доберемся до 500-летнего дуба, неподалеку отыщем остатки средневекового монастыря и по извилистой тропинке начнем спускаться к побережью, останавливаясь по пути, чтобы запечатлеть на фото и в памяти самые вдохновляющие пейзажи острова.
Кипрский рай: купание в лагуне и обед в деревушке Лачи
После активного горного треккинга мы остановимся в красивой лагуне, чтобы отдохнуть, насладиться уединением и искупаться в чистейших водах Акамаса. А в завершение заглянем в рыбацкую деревушку Лачи, чтобы отобедать свежей рыбой и морепродуктами в местном ресторанчике с чудесным видом.
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия идеально подойдет юным натуралистам, любителям походов, активного отдыха и пейзажных фотографий
Маршрут имеет категорию сложности 3 из 10, поэтому не подойдет маленьким детям и людям, имеющим ограничения по здоровью
Организационные детали
До места старта и обратно мы добираемся на минивэне Honda Freed
Экскурсию для вас проведу я и другой гид нашей команды
Еда и напитки в таверне оплачиваются дополнительно: около 15-20 евро на человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 569 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Aleksandra
Прекраснейшая экскурсия! Чудесная Татьяна: столько всего знать и так интересно рассказывать. Ужасно хочу с ней ещё на экскурсию, буду искать повод))
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Н
Надежда
Провела отличный день на экскурсии по заповедному Кипру! У Татьяны очень приятная и красивая речь! С ней было приятно и легко общаться! Прогулялись по горам с восхитительными видами, насладились запахами различной зелени. В дополнении узнала много интересных фактов о Кипре и местных жителях. Все мои пожелания были учтены и все рекомендации от гида были восхитительными! Искренне рекомендую Татьяну!
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