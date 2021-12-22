Православное наследие Кипра

Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова

Индивидуально
для 4 чел.
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова.

Мы предлагаем Вам отправиться в далекие времена, когда в Константинополе на троне восседали могущественные императоры, а на Кипре строились возвышенные в своей архитектуре храмы и монастыри.
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра
Православное наследие Кипра

Что вы увидите 🤩

  • Церковь Святых Киприана и Иустинии
  • Церковь Панайя Хрисоспилиотисса
  • Мужской монастырь Ставровуни
  • Монастырь Св. Георгия Аламана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа

Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова. Мы предлагаем Вам отправиться в далекие времена, когда в Константинополе на троне восседали могущественные императоры, а на Кипре строились возвышенные в своей архитектуре храмы и монастыри.
Экскурсия начнется в церкви Святых Киприана и Иустинии XVI века в деревне Менико. Здесь поется молебен об исцелении от порчи, сглаза и колдовства. Следующей остановкой в нашей поездке станет пещерная церковь Панагия Хрисополитисса, освященная в честь «Нашей Госпожи золотой пещеры». Церковь находится в природной пещере из песчаника, которую специально расширили для того, чтобы установить здесь апсиду, притвор и ризницы. На сегодняшний день в церкви хранится животворящая икона Девы Марии, к которой обращаются за помощью в период засухи.
Далее мы отправимся в мужской монастырь Ставровуни — один из самых древних монастырей Кипра, основанный матерью византийского императора Константина Великого. Здесь хранится частица Животворящего Креста, на котором был распят Иисус. Монастырь построен на вершине горы на высоте 700 м над уровнем моря, откуда открываются панорамные виды на весь остров.
Наша поездка завершится в монастыре Святого Георгия Аламана недалеко от Лимассола. Монастырь был основан в XII веке преподобным Георгием — монахом-отшельником, бежавшим из захваченной мусульманами Святой Земли. Впоследствии Георгий был причислен к лику святых, а монастырь в его честь известен своей ухоженностью и святым источником целебной воды.

Транспорт, на котором проводятся экскурсии:

  • Стандартный легковой автомобиль (до 4 пассажиров)
  • Mercedes V-class (до 7 пассажиров)
  • Микроавтобус Toyota Hiace (до 11 пассажиров)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя-гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
  • Входные билеты.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
  • Обязательно иметь при себе паспорт!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По запросу

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