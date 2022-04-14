Сначала вы посетите утопающий в зелени монастырь Хрисороятисса, основанный в 12 веке в живописном уголке горного массива. Вы познакомитесь с богатой историей этого места, рассмотрите собрание икон и богослужебной утвари 17–20 веков, а также увидите уникальную икону Богоматери Золотого Граната. Не каждый паломник знает, что гранат считается одним из атрибутов Божьей Матери и символизирует для христиан небесный дар, бессмертие и воскрешение.
Истории и легенды старейшего Киккского монастыря
Следующий пункт нашего путешествия — Киккский монастырь, построенный на склоне Троодосских гор, среди могучих сосен и кедров. Это один из старейших и наиболее популярных средневековых монастырей Кипра, окруженный многочисленными историями, легендами и поверьями, часть которых вы услышите на экскурсии. И конечно, монастырь поразит вас своей красотой, внутренним убранством и удивительными мозаиками.
Реликвии монастыря Богородицы Троодитиссы
Затем отправимся в укрытый от посторонних глаз мужской монастырь Богородицы Троодитиссы, который расположился среди горных деревушек Троодоса и покоряет атмосферой уединения и покоя. Здесь вы увидите чудотворную икону Богородицы Троодитиссы — по преданию, она написана Апостолом Лукой и помогает женщинам познать радость материнства. Кроме того, в монастыре хранится кожаный пояс, украшенный драгоценными застежками, надев который, женщина может вылечиться от бесплодия. А после вы спуститесь в деревню виноделов Омодос и сможете пообедать в традиционной таверне горного Кипра.
Организационные детали
Экскурсию можно начинать из городов Пафос и Лимассол
Обед в таверне оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 81 туриста
Родился в 1977 году в Ставрополе, в семье русскоязычных греков. В 1988 году моя семья переехала в Грецию, в Волос. А позже, в 1996-м, мы переехали на Кипр, в Пафос.
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2007 году я получил государственную лицензию на проведение экскурсий в археологических зонах и охраняемых исторических парках по всей территории Кипра. Гид — моя любимая профессия, мне нравится показывать достопримечательности и рассказывать историю Кипра, зелёного цветущего острова, родины богини любви и красоты Афродиты. Если вы решили провести свой отпуск именно на Кипре — это отличный выбор! И я хочу помочь сделать ваше путешествие незабываемым, интересным, а главное легким в организации.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Замечательная экскурсия, еще раз убедилась, что хочешь узнать страну, общайся с местными. Василий очень приятный в общении, провез по местам, куда не ступает нога массового туриста - прекрасные храмы, горы, кедры, лимоны, местное кафе. Узнала много из жизни местных. Что тут сказать, только положительные эмоции. На групповых экскурсиях такого никогда не увидишь.
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Юлия
Большое спасибо Василию за экскурсию по монастырям, наши ожидания оправдались на 200 процентов! Очень рады, что посетили два маленьких монастыря с камерной и очень душевно атмосферой, без толп туристов, населенные читать дальшеуменьшить
и трогательно сохраняемые места… В Космосе были не впервые, но Василий не поленился отвезти нас к часовне у гробницы Макариуса. Настоящая "дорога к храму",так красиво и с любовью всё там теперь оформлено. И в завершении экскурсии чудесный обед в таверну. Отдельное спасибо за подарочек Василием бутылочку белого вина! Мы рады, что у нас был такой приятный в общении гид, который очень тепло, с любовью рассказывал о местах, которые мы осматривали!
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Игорь
Калимера, друзья! Если вы решили провести отпуск на Кипре и решились посетить святые места этого края - позвольте порекомендовать нашего гида Василия! Я бронировал экскурсию на сайте Tripster и выбор читать дальшеуменьшить
пал на Василия случайно, другие гиды были заняты на нужные нам даты. И вот мы вместе с Василием провели этот экскурсионный день вместе, мы с женой единодушны в нашей оценке - слава Богу, что нашим гидом оказался именно Василий - человек очень добросердечный и деликатный. Благодаря Василию мы окунулись в удивительный мир Православия на этой древней земле, всех чувств не передать словами. Осталось ощущение, что этот день мы провели не с гидом, а со старым добрым другом, который сердечно принимал нас у себя на Родине и делился с нами тем сокровищем, которое дорого и ему самому. Не сочтите это высокопарными словами, но такое мнение осталось у нас после знакомства с Василием. Поэтому, если вы решите побывать в монастырях Кипра - смело выбирайте Василия. Помимо посещения монастырей мы хотели с женой еще приобрести киприские деликатесы - оливковое масло и сласти - и здесь Василий оказался на высоте, он привез нас в те места, где это делают лучше всего, за это Василию отдельный респект. Мы очень рады и признательны Василию за такой необычный день, проведенный вместе, он останется в нашей памяти.
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Николай
Ездили на ескурсию, главные монастыри Кипра с гидом Василием. Очень понравилась ескурсия и особенно гид. Профессионал, знающий историю православного Кипра, очень интересный рассказчик. Россказывает только факты. Внимательный водитель, хороший автомобиль,всегда читать дальшеуменьшить
остановиться, если нужно, подскажет где лучше покупать сувениры. По дороге домой мы хотели купить фруктов. Василий остановился возле маленького киоска, где продают очень вкусные и дешёвые фрукты прямо из сада. Угостил нас настоящем Кипрским кофе, которое готовят старым способом, никуда не торопясь. Кофе было очень вкусное. Одним словом рекомендую. Как молодым так и не очень молодым туристам. Ещё до искурссии с Василием уточнили все вопросы. Отвечал быстро на вопросы. Пунктуальный. РЕКОМЕНДУЮ.
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О
Олеся
Хочу поблагодарить нашего гида Василия за потрясающее время, которое мы провели на Кипре. За атмосферу в которую он нас погрузил, посещение святых мест, интереснейшие исторические факты. За невероятный сервис, чистоту и читать дальшеуменьшить
оказанное нам уважение в проведении времени, без малейшей торопливости. Василий давал возможность окунуться в каждом месте в атмосферу, насладиться каждым местом, где мы побывали. Очень рекомендую Василия - профессионализм чувствуется во всем!
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Анна
Замечательная экскурсия. Много увидела и узнала интересного. С местными жителями это по другому. Василий прекрасный водитель и гид,отличная машина. Колоссальная разница с групповыми экскурсиями. Все происходит в твоём темпе, без лишних ожиданий и нервов. Жаль, что все остальные дни были уже расписаны, а то обязательно, ещё бы взяла другие экскурсии от Василия. Спасибо ещё раз.