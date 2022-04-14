Эта экскурсия погрузит вас в мир православного Кипра и познакомит с главными монастырями острова.Вы насладитесь пейзажами Троодосских гор, увидите чудотворные иконы и другие христианские реликвии монастыря Богородицы Троодитиссы, узнаете о

богатой истории монастыря Хрисороятисса, услышите легенды Киккского монастыря и глубже проникнете в культуру и древние традиции Кипра. Экскурсия начинается из Пафоса или Лимассола и включает посещение деревни виноделов Омодос, где можно пообедать в традиционной таверне

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монастырь Хрисороятисса у подножья гор

Сначала вы посетите утопающий в зелени монастырь Хрисороятисса, основанный в 12 веке в живописном уголке горного массива. Вы познакомитесь с богатой историей этого места, рассмотрите собрание икон и богослужебной утвари 17–20 веков, а также увидите уникальную икону Богоматери Золотого Граната. Не каждый паломник знает, что гранат считается одним из атрибутов Божьей Матери и символизирует для христиан небесный дар, бессмертие и воскрешение.

Истории и легенды старейшего Киккского монастыря

Следующий пункт нашего путешествия — Киккский монастырь, построенный на склоне Троодосских гор, среди могучих сосен и кедров. Это один из старейших и наиболее популярных средневековых монастырей Кипра, окруженный многочисленными историями, легендами и поверьями, часть которых вы услышите на экскурсии. И конечно, монастырь поразит вас своей красотой, внутренним убранством и удивительными мозаиками.

Реликвии монастыря Богородицы Троодитиссы

Затем отправимся в укрытый от посторонних глаз мужской монастырь Богородицы Троодитиссы, который расположился среди горных деревушек Троодоса и покоряет атмосферой уединения и покоя. Здесь вы увидите чудотворную икону Богородицы Троодитиссы — по преданию, она написана Апостолом Лукой и помогает женщинам познать радость материнства. Кроме того, в монастыре хранится кожаный пояс, украшенный драгоценными застежками, надев который, женщина может вылечиться от бесплодия. А после вы спуститесь в деревню виноделов Омодос и сможете пообедать в традиционной таверне горного Кипра.

Организационные детали