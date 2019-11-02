  1. Кипр
  2. Экскурсии

  3. Главные монастыри Кипра

Путешествие через горные деревушки в монастыри Кииккос, Хрисороятисса и Богородицы Троодитиссы

Василий
Задать вопрос
Василий – ваш гид
Эта экскурсия откроет для вас мир православного Кипра и познакомит с главными монастырями острова.

Вы насладитесь восхитительными пейзажами Троодосских гор, увидите чудотворные иконы и другие христианские реликвии монастыря Богородицы Троодитиссы, узнаете о богатой истории монастыря Хрисороятисса, услышите легенды Киккского монастыря и глубже проникнете в культуру и древние традиции Кипра.
€200
130 за экскурсию
скидка35%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Главные монастыри Кипра
Главные монастыри Кипра

Что вас ожидает

Монастырь Хрисороятисса у подножья гор
Сначала вы посетите утопающий в зелени монастырь Хрисороятисса, основанный в 12 веке в живописном уголке горного массива. Вы познакомитесь с богатой историей этого места, рассмотрите собрание икон и богослужебной утвари 17–20 веков, а также увидите уникальную икону Богоматери Золотого Граната. Не каждый паломник знает, что гранат считается одним из атрибутов Божьей Матери и символизирует для христиан небесный дар, бессмертие и воскрешение.

Истории и легенды старейшего Киккского монастыря
Следующий пункт нашего путешествия — Киккский монастырь, построенный на склоне Троодосских гор, среди могучих сосен и кедров. Это один из старейших и наиболее популярных средневековых монастырей Кипра, окруженный многочисленными историями, легендами и поверьями, часть которых вы услышите на экскурсии. И конечно, монастырь поразит вас своей красотой, внутренним убранством и удивительными мозаиками.

Реликвии монастыря Богородицы Троодитиссы
Затем отправимся в укрытый от посторонних глаз мужской монастырь Богородицы Троодитиссы, который расположился среди горных деревушек Троодоса и покоряет атмосферой уединения и покоя. Здесь вы увидите чудотворную икону Богородицы Троодитиссы — по преданию, она написана Апостолом Лукой и помогает женщинам познать радость материнства. Кроме того, в монастыре хранится кожаный пояс, украшенный драгоценными застежками, надев который, женщина может вылечиться от бесплодия. А после вы спуститесь в деревню виноделов Омодос и сможете пообедать в традиционной таверне горного Кипра.

Организационные детали

  • Эту экскурсию можно начинать из городов Пафос и Лимассол.
  • Обед в таверне не входит в стоимость экскурсии.
Главные монастыри Кипра
Главные монастыри Кипра
Главные монастыри Кипра
Главные монастыри Кипра
Главные монастыри Кипра
Главные монастыри Кипра
Главные монастыри Кипра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Василий
Василий
Родился в 1977 году в Ставрополе, в семье русскоязычных греков. В 1988 году моя семья переехала в Грецию, в Волос. А позже, в 1996-м, мы переехали на Кипр, в Пафос. В 2007 году я получил государственную лицензию на проведение экскурсий в археологических зонах и охраняемых исторических парках по всей территории Кипра. Гид — моя любимая профессия, мне нравится показывать достопримечательности и рассказывать историю Кипра, зелёного цветущего острова, родины богини любви и красоты Афродиты. Если вы решили провести свой отпуск именно на Кипре — это отличный выбор! И я хочу помочь сделать ваше путешествие незабываемым, интересным, а главное легким в организации.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 ноября 2019
Хочу поблагодарить нашего гида Василия за потрясающее время, которое мы провели на Кипре. За атмосферу в которую он нас погрузил, посещение святых мест, интереснейшие исторические факты.
За невероятный сервис, чистоту и оказанное нам уважение в проведении времени, без малейшей торопливости. Василий давал возможность окунуться в каждом месте в атмосферу , насладиться каждым местом, где мы побывали . Очень рекомендую Василия - профессионализм чувствуется во всем!

Экскурсии по пригородам Пафоса

Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
скидка5%
€120
114 за экскурсию
7 часов
Живописная тропа к водопаду, старинные деревушки и местные промыслы на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю в одно из самых интересных и красивых мест Кипра — национальный парк Троодос. Вы ощутите живительную горную прохладу и прогуляетесь по лесу к водопаду, вдыхая чудодейственные запахи кедровых и сосновых деревьев. А еще заедете в древние поселения с традиционным укладом, заглянете на семейную винодельню и в мастерскую стеклодува.
Кипр: самое-самое за 1 деньКипр: самое-самое за 1 деньКипр: самое-самое за 1 день
260 за экскурсию
8 часов
15 отзывов
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос
Вас ждут насыщенные и разнообразные 8 часов! Места из греческих мифов, морское побережье, монастыри с великими святынями, горные деревушки, панорамы с Олимпа — вы объедете весь остров, погрузитесь в его прошлое и узнаете о настоящем без сухих шаблонов. Дополнит день знакомство с местной кухней и винами.
Кипр от А до Я — за один день в мини-группеКипр от А до Я — за один день в мини-группеКипр от А до Я — за один день в мини-группе
45 за человека
9 часов
Горная деревушка Лефкара, соленое озеро и мечеть в Ларнаке, церковь Св. Лазаря и Никосия
От склонов гор Троодос до пляжей Ларнаки, от греческих мифов до непростой истории 20 века — за 9 часов вы сложите объемное представление об острове Кипр. Полюбуетесь изделиями кружевниц и улочками Лефкары, посетите знаковую мечеть и храм Св. Лазаря, а также погуляете по Старому городу и увидите границу двух государств в Никосии, столице Кипра.

Выбирайте и другие экскурсии в Пафосе

ГрупповыеЗа городомИндивидуальныеОбзорныеВсеСо скидкойИстория и архитектураНа автомобилеПешкомНа автобусе