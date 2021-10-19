Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пафоса

Что вас ожидает

Кипр — страна святынь и мифов

Путь лежит в горы Троодос, и уже по дороге начнутся интересные рассказы: о названии и наследии города Пафос, о географии острова, о турецко-кипрском конфликте.

Первая остановка — монастырь Троодитисса, стоящий среди кедровых рощ. Покровительница этого монастыря помогает излечиться от многих болезней и бед, в том числе от бесплодия. Вы посетите и монастырь Киккос, где хранятся значимые христианские реликвии: икона, написанная при жизни Девы Марии; мощи Николая Чудотворца, Георгия Победоносца и целителя Пантелеймона.

Помимо темы веры приготовьтесь к увлекательной мифологии Кипра. В конце экскурсии вы побываете на диком пляже — здесь из морской пены вышла красавица Афродита. Конечно, живописная бухта окутана романтичными легендами: купание здесь дарит вечную молодость и красоту, а найденный камушек в виде сердца — любовь.

Природа и вкусы Кипра

В самобытной деревушке Омодос вы оцените вино Коммандария, которое не делают для экспорта, а также зиванию (водку по-кипрски), розовое и белое вина. В Омодосе у вас будет свободное время (45 минут), чтобы насладиться прогулкой по деревушке с открыток. По желанию, вы с гидом посетите церковь, где хранится частичка креста, на котором был распят Христос, и веревки, которыми были связаны его руки. А еще в нашей программе красивейший водопад в горах Троодос.

Маршрут

Водопад — монастырь Кикос — монастырь Троодитисса — винодельня и прогулка в деревне Омодос — бухта Афродиты

Организационные детали