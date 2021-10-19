Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пафоса

Путешествие в горы Троодос в мини-группе

Познать Кипр через его святыни, историю, мифы, вкусы и красоту

4.7
30 отзывов
Захватывающие пейзажи и нетронутые уголки Кипра ждут вас на экскурсии вглубь лесов в горах Троодос.

Вы познакомитесь с богатейшим православным наследием в двух монастырях и увлечетесь мифами Кипра; погуляете по колоритной традиционной деревушке и попробуете уникальное вино, а также полюбуетесь бухтой Афродиты.
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Путешествие в горы Троодос в мини-группе

Что вас ожидает

Кипр — страна святынь и мифов

Путь лежит в горы Троодос, и уже по дороге начнутся интересные рассказы: о названии и наследии города Пафос, о географии острова, о турецко-кипрском конфликте.

Первая остановка — монастырь Троодитисса, стоящий среди кедровых рощ. Покровительница этого монастыря помогает излечиться от многих болезней и бед, в том числе от бесплодия. Вы посетите и монастырь Киккос, где хранятся значимые христианские реликвии: икона, написанная при жизни Девы Марии; мощи Николая Чудотворца, Георгия Победоносца и целителя Пантелеймона.

Помимо темы веры приготовьтесь к увлекательной мифологии Кипра. В конце экскурсии вы побываете на диком пляже — здесь из морской пены вышла красавица Афродита. Конечно, живописная бухта окутана романтичными легендами: купание здесь дарит вечную молодость и красоту, а найденный камушек в виде сердца — любовь.

Природа и вкусы Кипра

В самобытной деревушке Омодос вы оцените вино Коммандария, которое не делают для экспорта, а также зиванию (водку по-кипрски), розовое и белое вина. В Омодосе у вас будет свободное время (45 минут), чтобы насладиться прогулкой по деревушке с открыток. По желанию, вы с гидом посетите церковь, где хранится частичка креста, на котором был распят Христос, и веревки, которыми были связаны его руки. А еще в нашей программе красивейший водопад в горах Троодос.

Маршрут

Водопад — монастырь Кикос — монастырь Троодитисса — винодельня и прогулка в деревне Омодос — бухта Афродиты

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. За рулем профессиональный водитель.
  • Экскурсию для вас проведет один из лицензированных гидов нашей команды
  • Обед не включен в стоимость, но время для него предусмотрено. В зависимости от размера группы мы заедем на обед в формате «шведский стол» с блюдами национальной кухни или на форелевую ферму.
  • Летом на пляже Афродиты у вас будет час свободного времени
Место начала и завершения
у вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Elmira
Elmira
Приветствую путешественников, которые собираются на остров любви и красоты! Я представляю компанию и команду гидов: у нас есть экскурсии на любой вкус, во время которых вы откроете для себя красоту Кипра, познакомитесь с его историей, культурой и традициями. С нами вы отправитесь в путешествие на комфортабельном минибасе с профессиональным гидом и — я уверена — что получите огромное удовольствие!
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30 реальных отзывов от туристов

Людмила
19 окт 2021
Замечательная экскурсия, очень содержательная и с душой!
А
14 окт 2021
Интересная по сути экскурсия, жаль только из-за необходимости дублировать весь материал на 2 языках, экскурсовод рассказала меньше, чем могла бы, если бы действительно была русскоговорящая минигруппа, а не двуязычный автобус, хотя она и очень старалась. Спасибо водителю Дмитрию за очень квалифицированную работу в горных трудных условиях
В
8 окт 2021
Замечательная экскурсия, благодаря гиду Ирине и водителю Андреасу. Получил много интересной информации об истории Кипра и православным традициям. Свечи и благославленное масло сразу же помогло жене, которая мучилась бронхитом.
О
5 окт 2021
Очень долго добираться до монастырей, а времени для осмотра мало. Слишком много посвящено религиозной части. Посещение пляжа Афродиты лишнее. Лучше бы подольше побыть в монастырях и деревне. На пляже толпы народа, и уже все уставшие. Желающих купаться почти нет.
Elmira
Ответ гида:
Ольга, добрый день.
Спасибо за Ваш отзыв, он очень важен для нас.

Перед началом Экскурсии Вы поможете ознакомится с программой, вся она описана на сайте, и идет без изменений.
К сожалению, у каждого путешественника свои предпочтения, в этом случае мы всегда рады организовать для индивидуальную экскурсию.
Спасибо! Хорошего дня
Л
5 окт 2021
Спасибо за экскурсию! Все было интересно, познавательно!
Т
1 окт 2021
Виола, свыше всех похвал. Спасибо ей за шикарную экскурсию.
Тамара
1 окт 2021
Экскурсия интересная)) Экскурсовод Раиса рассказывает интересно)) Она и наш водитель Дмитрий очень старались чтобы мы хорошо провели время))) Спасибо вам)))
А
28 сен 2021
Все прошло отлично, без проишествий, все по времени. Отличный маршрут, водитель Дмитрий просто сказочный)))))
А
27 сен 2021
После долгой дороги по серпантину, есть ожидание чего-то необычного-по факту не произошло -как то всё обычно и просто.
Elmira
Ответ гида:
Доброе утро, Альфия
Спасибо за Ваш отзыв, он очень важен для нас.

Мы очень расстроены, что поездка к главной Святыне Кипра (Киккос) не принесла Вам удовольствия, а так же прогулка по национальной деревне, горные виды.
Весь маршрут (с остановками) указан на сайте. Программа шла без изменений.
Спасибо! Хорошего дня
М
17 сен 2021
Гид Виола и водитель Дмитрий замечательно провели экскурсию. Каждый из них большой спец своего дела. Было очень познавательно, легко и весело в дороге, день пролетел незаметно. Спасибо огромное за всё!
Е
14 сен 2021
Слишком много мест для одного дня экскурсии, от этого дорога является очень утомительной. Водопады и камень Афродиты явно лишние, мучать себя серпантином, чтобы попасть к этому скудному водопаду- явно перебор. Монастыри и туристическая деревня понравились, там действительно стоит побывать, лучше бы сделали больше времени на посещение этих трех локаций. "Получилось галопом по Европам". Автобус был очень неудобный, с высокими узкими сидениями, очень сильно укачивало даже на ровной дороге, хотя обычно этим не страдаю.
Ekaterina
7 сен 2021
Команда гида Ирины и водителя Дмитрия придали свою изюминку в данную экскурсию)) рекомендую!
К
31 авг 2021
Экскурсия прошла очень хорошо, было интересно слушать гида, удобная машина и хорошо построен маршрут. Единственное хотелось бы подольше побыть около водопада.
М
26 авг 2021
Потрясающий экскурсовод.
Был прекрасный день и экскурсия удалась на славу. Было очень интересно, рассказ был построен профессионально: исторические факты перемежались интересными дополнениями по местной природе, фруктам и т. д., а также полезными советами для туристов по теме рассказа.
Водитель аккуратно вёл по горной дороге, совсем не укачало.
Очень понравилось, самые лучшие впечатления. )
О
24 авг 2021
Очень интересная экскурсия, мне понравилась возможность увидеть много мест за один день.
Гид учитывал все наши пожелания и подробно отвечал на вопросы.
Нам попались очень приятные попутчики, что всегда бонус.
Заехали на знаменитый пляж Афродиты, затем на маленький винный заводик, где быда возможность продегустировать и купить вина Кипра.
Совершенно невероятное впечатление от посещения монастыря в горах! Дорога очень красивая, проходит через хвойный лес, мы останавливались несколько раз для фото, поражает чистейший воздух.
В храме очень много мощей самых почитаемых в православии святых, ну и конечно есть возможность приложиться к особо почитаемой иконе Киккской Богоматери.
Серпантин показался довольно длинным, особенно на обратном пути.
Наверное для детей младше 10 лет будет тяжеловато.
Общее впечатление от экскурсии очень хорошее и я бы порекомендовала ее всем!
Ещё 15 отзывов

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