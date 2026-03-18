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Святые места Кипра

Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас
Кипр, известный как «остров святых», предлагает уникальную возможность прикоснуться к древним христианским святыням.

В рамках индивидуальной экскурсии по Пафосу вы сможете посетить катакомбы Святой Соломонии, где увидите вырезанные в горе часовни
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с древними надписями. В монастыре Преподобного Неофита вы приложитесь к мощам Святого и посетите его пещерную келью.

Церковь Святой Параскевы, один из древнейших храмов на острове, удивит вас византийской архитектурой и историей мученицы Параскевы Римской.

Монастырь Киккос в горах Троодос поразит великолепной архитектурой и мозаичными росписями, а также чудотворной иконой Богородицы.

В завершение экскурсии вы услышите легенду о появлении церкви Святого Креста и насладитесь красотой деревни Омодос. Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed, еда и напитки оплачиваются дополнительно

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальные святыни
  • 📜 Исторические рассказы
  • 🖼 Впечатляющие фрески
  • 🗿 Древние мозаики
  • 🚐 Комфортный транспорт
  • 🛐 Молитвенные места
Святые места Кипра
Святые места Кипра
Святые места Кипра

Что можно увидеть

  • Катакомбы Святой Соломонии
  • Монастырь Преподобного Неофита
  • Церковь Святой Параскевы
  • Монастырь Киккос
  • Церковь Святого Креста

Описание экскурсии

Православный Кипр

Вы осмотрите важнейшие святыни острова. В программе экскурсии:

  • Катакомбы Святой Соломонии — не совсем обычная христианская святыня Кипра. Вы увидите вырезанные в горе часовни со старинными надписями на стенах и узнаете историю палестинской беглянки Соломонии.
  • Монастырь Преподобного Неофита — вы приложитесь к мощам Святого и посетите пещерную келью, где он жил. А также по желанию заглянете в музей с археологическими находками, древними иконами и церковной утварью.
  • Церковь Святой Параскевы — один из древнейших храмов на острове. На его примере вы расшифруете особенности византийской крестово-купольной архитектуры. Расскажем мы и о мученице Параскеве Римской, жившей во II веке.
  • Монастырь Киккос — сказочное место в горах Троодос. Оно запомнится вам великолепной архитектурой, богатыми фресками и запечатлевшими историю христианства мозаичными росписями. А еще здесь хранится чудотворная икона Богородицы, по преданию написанная апостолом Лукой.
  • Церковь Святого Креста — вы услышите легенду о ее появлении и полюбуетесь очаровательной деревней Омодос, где она расположена.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed
  • Экскурсию для вас проведу я и другой гид нашей команды
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 569 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
О
считаю огромной удачей попасть на экскурсию к Татьяне! 😍 подача материала, объем и грамотная речь качественно выделяют эту экскурсию среди альтернативных предложений. поездка прошла комфортно благодаря уверенному вождению Игоря. рекомендую однозначно эту экскурсию как и другие экскурсии с Татьяной и Игорем🔥🏆💯🌟🌟🌟🌟🌟
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А
Экскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности Кипра.
Спасибо большое Татьяне и Игорю!!!
Экскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности Кипра.
Экскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности Кипра.
Экскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности Кипра.
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Д
Спасибо большое Татьяне за проведённую экскурсию! Татьяна любезно согласилась поменять маршрут на "путешествие по западному Кипру". Очень высокий уровень как гид и просто хороший человек. Всего взяли с Татьяной 2 экскурсии и хотели ещё… Рекомендую однозначно!
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О
Прекрасная интересная экскурсия! Татьяна - великолепный гид, интересный рассказчик и профессиональный гид. Очень хорошая организация. Провели прекрасный насыщенный день. Всем рекомендую!!
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С
Благодарим Татьяну и Игоря за прекрасную экскурсию.. они очень приятные люди и очень знающие экскурсоводы. Будем их всем рекомендовать Спасибо
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Входит в следующие категории Пафоса

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