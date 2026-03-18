Кипр, известный как «остров святых», предлагает уникальную возможность прикоснуться к древним христианским святыням.
В рамках индивидуальной экскурсии по Пафосу вы сможете посетить катакомбы Святой Соломонии, где увидите вырезанные в горе часовни
В рамках индивидуальной экскурсии по Пафосу вы сможете посетить катакомбы Святой Соломонии, где увидите вырезанные в горе часовни
6 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные святыни
- 📜 Исторические рассказы
- 🖼 Впечатляющие фрески
- 🗿 Древние мозаики
- 🚐 Комфортный транспорт
- 🛐 Молитвенные места
Что можно увидеть
- Катакомбы Святой Соломонии
- Монастырь Преподобного Неофита
- Церковь Святой Параскевы
- Монастырь Киккос
- Церковь Святого Креста
Описание экскурсии
Православный Кипр
Вы осмотрите важнейшие святыни острова. В программе экскурсии:
- Катакомбы Святой Соломонии — не совсем обычная христианская святыня Кипра. Вы увидите вырезанные в горе часовни со старинными надписями на стенах и узнаете историю палестинской беглянки Соломонии.
- Монастырь Преподобного Неофита — вы приложитесь к мощам Святого и посетите пещерную келью, где он жил. А также по желанию заглянете в музей с археологическими находками, древними иконами и церковной утварью.
- Церковь Святой Параскевы — один из древнейших храмов на острове. На его примере вы расшифруете особенности византийской крестово-купольной архитектуры. Расскажем мы и о мученице Параскеве Римской, жившей во II веке.
- Монастырь Киккос — сказочное место в горах Троодос. Оно запомнится вам великолепной архитектурой, богатыми фресками и запечатлевшими историю христианства мозаичными росписями. А еще здесь хранится чудотворная икона Богородицы, по преданию написанная апостолом Лукой.
- Церковь Святого Креста — вы услышите легенду о ее появлении и полюбуетесь очаровательной деревней Омодос, где она расположена.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на минивэне Honda Freed
- Экскурсию для вас проведу я и другой гид нашей команды
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 569 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид в Пафосе и в Лимассоле. Впервые попав на удивительный остров Кипр, я всем сердцем влюбилась в него. И впоследствии смогла осуществить свою мечту — переехать сюда на постоянное место жительство. Наша команда гидов поможет вам увидеть настоящий Кипр: раскрыть подлинную жизнь острова, которую невозможно увидеть из окна экскурсионного автобуса. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
считаю огромной удачей попасть на экскурсию к Татьяне! 😍 подача материала, объем и грамотная речь качественно выделяют эту экскурсию среди альтернативных предложений. поездка прошла комфортно благодаря уверенному вождению Игоря. рекомендую однозначно эту экскурсию как и другие экскурсии с Татьяной и Игорем🔥🏆💯🌟🌟🌟🌟🌟
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А
Экскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности Кипра.
Спасибо большое Татьяне и Игорю!!!
Спасибо большое Татьяне и Игорю!!!
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Д
Спасибо большое Татьяне за проведённую экскурсию! Татьяна любезно согласилась поменять маршрут на "путешествие по западному Кипру". Очень высокий уровень как гид и просто хороший человек. Всего взяли с Татьяной 2 экскурсии и хотели ещё… Рекомендую однозначно!
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О
Прекрасная интересная экскурсия! Татьяна - великолепный гид, интересный рассказчик и профессиональный гид. Очень хорошая организация. Провели прекрасный насыщенный день. Всем рекомендую!!
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С
Благодарим Татьяну и Игоря за прекрасную экскурсию.. они очень приятные люди и очень знающие экскурсоводы. Будем их всем рекомендовать Спасибо
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Входит в следующие категории Пафоса
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