Заповедный Мыс Греко

Вы посетите деревню Лефкара с необычными каменными домами, заедете

Индивидуально
для 4 чел.
Вы посетите деревню Лефкара с необычными каменными домами, заедете в старинный монастырь Айя-Напы, который дошёл до наших дней практически в первозданном виде, и отправитесь на Мыс Греко, где полюбуетесь великолепными видами и морскими пещерами.
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко

Что вы увидите 🤩

  • Лефкара
  • Собор Святого Лазаря
  • Соленое озеро
  • Мечеть Султан Текке
  • Средневековый монастырь Айя-Напы
  • Мыс Греко
  • Деревня Протарас
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия начнется с посещения деревни Лефкара, архитектура которой отличается каменными домами с живописной отделкой. Лефкара знаменита своими кружевами «Лефкаритика» и серебряными украшениями. Далее мы следуем в Собор Святого Лазаря. Вы посетите величественный каменный храм, построенный еще в IX веке, а также гробницу Святого Лазаря.
Затем, минуя Соленое озеро, Вы проследуете к мечети Султан Текке - главной мусульманской святыне острова. Проезжая по сельскохозяйственному району Коккинохорья (что в переводе означает «деревня с красной землей»), Вы заедете в Средневековый монастырь Айя-Напы, посвященный Богородице лесов. Из Айя-Напы Вы отправитесь на Мыс Греко, который является природным заповедником, где Вы сможете полюбоваться великолепными видами и морскими пещерами.
Следующая остановка – деревня Протарас, где Вы подниметесь к старинной церкви пророка Ильи, построенной на высоком холме, откуда открывается прекрасный вид на все побережье. Не забудьте привязать веревочку на «дереве желаний» рядом с церковью и желание обязательно исполнится! В хорошую погоду с этого места можно увидеть город-призрак Фамагусту.
Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров
Mercedes V-class -до 7 пассажиров
Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя-гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Время выезда: 9:00 – 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Время выезда: 9:00 – 10:00

Еще несколько похожих предложений в Протарасе

Сокровища мыса Каво Греко
Индивидуально
для 4 чел.
4.6
7
105
за 1-4 чел.
Сокровища мыса Каво Греко
🚗 На машине
Приключенческий тур на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра
22 дек
23 дек
25 дек
ещё...
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Индивидуально
для 4 чел.
4.8
5
130
за 1-4 чел.
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
🚗 На машине
Гулять, любоваться, купаться: авто-прогулка по фантастическим красотам города и окрестностей
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
Нектар Диониса
Индивидуально
125
за 1 чел.
Нектар Диониса
Мы предлагаем побывать в винодельческих районах Кипра, посетить небольшие семейные винодельни
Ежедневно в 09:00
Пафос - от мифов до древней столицы
Индивидуально
для 4 чел.
270
за 1-4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
🚌 На автобусе
Экскурсия в город Пафос, где Вы посетите древние раскопки, увидите уникальные постройки
Ежедневно в 09:00
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Индивидуально
для 4 чел.
135
за 1-4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
🚗 На машине
Познакомиться с дружелюбными животными и посетить мусульманскую святыню на берегу озера
23 дек
25 дек
26 дек
ещё...
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Индивидуально
100
за 1 чел.
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Эта поистине волшебная экскурсия будет одинаково интересна как взрослым, так и детям
Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
На квадроциклах по Троодосу
Индивидуально
165
за 1 чел.
На квадроциклах по Троодосу
Эту экскурсию мы проведём в малоизведанной части гор Троодоса
Ежедневно по согласованию
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
Индивидуально
для 4 чел.
4.3
3
135
за 1-4 чел.
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
🚗 На машине
Пообщаться с милыми животными, увидеть город-призрак и посетить гончарную мастерскую
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
Разделённая столица и её окрестности
Индивидуально
100
за 1 чел.
Разделённая столица и её окрестности
Предлагаем вам отправиться в неутомительное, но интересное путешествие по окрестностям столицы Кипра - Никосии
Ежедневно по согласованию
Гурмэ-вояж по Кипру
Индивидуально
115
за 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные варианты приготовления
Ежедневно в 09:00
Экскурсия по вашему маршруту
Индивидуально
100
за 1 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Уважаемые гости острова! Это путешествие мы спланируем с вами вместе, составив такой маршрут, который подойдет именно
Ежедневно по согласованию
Весь Кипр за 1 день
Индивидуально
для 4 чел.
5
20
10ч
285
за 1-4 чел.
Весь Кипр за 1 день
🚗 На машине
Увидеть главные достопримечательности острова и узнать о его прошлом и настоящем
23 дек
24 дек
25 дек
ещё...

Орфеус Т. проводит ещё 5 экскурсий

Волшебные горные деревушки
Индивидуально
для 4 чел.
325
за 1-4 чел.
Волшебные горные деревушки
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны
По договоренности
Винно-гастрономический тур
Индивидуально
для 4 чел.
335
за 1-4 чел.
Винно-гастрономический тур
Кипр - это солнечные пляжи, атмосфера релакса и безумные вечеринки
Время выезда: 9:00 – 10:00
Южный Троодос
Индивидуально
для 4 чел.
325
за 1-4 чел.
Южный Троодос
Вы оцените главные природные и исторические достопримечательности Южного Троодоса: кипрские святыни, сосновый бор,
Время выезда: 9:00 – 10:00
Национальный парк Акамас
Индивидуально
для 4 чел.
325
за 1-4 чел.
Национальный парк Акамас
Вы отправитесь в увлекательную поездку с индивидуальным гидом по полуострову Акамас - дому для более тысячи видов
По запросу
Православное наследие Кипра
Индивидуально
для 4 чел.
325
за 1-4 чел.
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
По запросу
У нас ещё много экскурсий 😎 в Протарасе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Протарасе
ХОРОШО
🇨🇾
ТАМ