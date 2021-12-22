Экскурсия начнется с посещения деревни Лефкара, архитектура которой отличается каменными домами с живописной отделкой. Лефкара знаменита своими кружевами «Лефкаритика» и серебряными украшениями. Далее мы следуем в Собор Святого Лазаря. Вы посетите величественный каменный храм, построенный еще в IX веке, а также гробницу Святого Лазаря.

Затем, минуя Соленое озеро, Вы проследуете к мечети Султан Текке - главной мусульманской святыне острова. Проезжая по сельскохозяйственному району Коккинохорья (что в переводе означает «деревня с красной землей»), Вы заедете в Средневековый монастырь Айя-Напы, посвященный Богородице лесов. Из Айя-Напы Вы отправитесь на Мыс Греко, который является природным заповедником, где Вы сможете полюбоваться великолепными видами и морскими пещерами.

Следующая остановка – деревня Протарас, где Вы подниметесь к старинной церкви пророка Ильи, построенной на высоком холме, откуда открывается прекрасный вид на все побережье. Не забудьте привязать веревочку на «дереве желаний» рядом с церковью и желание обязательно исполнится! В хорошую погоду с этого места можно увидеть город-призрак Фамагусту.

Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров

Mercedes V-class -до 7 пассажиров

Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров