10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Троодос, Фамагуста и Вароша
Погрузитесь в атмосферу Кипра за один день: деревня Лефкара, монастырь Махерас, горы Троодоса, город-призрак и средневековая Фамагуста
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
€335 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
Завтра в 08:30
8 авг в 08:30
€200 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Протараса
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра29 мая 2024Обязательно к посещению! Если вы уже были на Кипре, но ничего не поняли, если с вами дети, если вы интересуетесь историй,
- ООльга9 мая 2024Прекрасно организованная экскурсия по Северному Кипру! Ирина -интересно и доступно все рассказывает, с множеством исторических фактов, легенд, сюжетов из современной
- ВВера5 мая 2024Все отлично! Пунктуально, информативно, душевно. Очень рекомендуем.
- ППавел22 апреля 2024Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там раз на трипстере …
- ННиколай18 октября 2023Очень интересно, содержательно и динамично. Ольга компетентный и хорошо знающий регион гид.
- ЭЭдик10 сентября 2023Были на экскурсии с Ириной. Получили массу удовольствия. Узнали много нового. В том числе и о современной жизни Кипра и его истории. Рекомендуем от всей души.
- ЯЯна13 ноября 2022Эффективно организовано, интересно рассказано. Спасибо и компании, и гиду Андрею. Маршрут фактически составили по пожеланиям на базе основного (за гибкость отдельное
- ООльга8 ноября 2021Спасибо за интересную экскурсию, которую для нас провёл гид Андрей! Это было очень насыщенное, но не утомительное путешествие на комфортном автомобиле. Андрей прекрасный рассказчик, знающий историю Кипра, аккуратный водитель. Экскурсию рекомендуем, все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Протарасе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Протарасу в августе 2024
Сейчас в Протарасе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 335. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Экскурсии на русском языке в Протарасе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 40 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь