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Приключенческий тур на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра

Ирина
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Ирина – представитель гидов
Предлагаю вам приключенческий тур на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра.

Если вы хотите увидеть самые красочные пейзажи, сделать самые яркие фотографии, побывать в пещерах, где когда-то прятались пираты, искупаться на одном из самых интересных и укромных пляжей Кипра, то вам сюда!
118 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Сокровища мыса Каво Греко
Сокровища мыса Каво Греко

Что вас ожидает

Вы посетите самые яркие и живописные уголки юго-восточного Кипра:

  • Мост влюбленных;
  • Мост грешников;
  • Королевские пещеры;
  • Сквозная пещера;
  • Смотровая площадка на мысе Каво Греко;
  • Самая юго-восточная точка Европейского союза;
  • Церковь Козьмы и Дамиана;
  • Пещера Святых Целителей;
  • Последний пункт программы на выбор: Пляж Коннос Бэй с купанием. Или церковь пророка Ильи с деревом желаний. (Церковь находится на высоте 155 метров над уровнем моря. С площадки открывается великолепный панорамный вид на море и Протарас. Здесь можно набрать святой воды и завязать ленточки на дереве желаний!) Или пешая прогулка к пещере Циклопа.

Организационные детали

  • Примечание: удобная одежда и обувь, купальники, полотенца.
  • Дополнительная оплата за шезлонги на пляже: 2.5 евро за шезлонг.
Сокровища мыса Каво Греко
Сокровища мыса Каво Греко
Сокровища мыса Каво Греко
Сокровища мыса Каво Греко
Сокровища мыса Каво Греко
Сокровища мыса Каво Греко
Сокровища мыса Каво Греко
Сокровища мыса Каво Греко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я и наша небольшая команда гидов с радостью познакомит вас с красотами Кипра. Все мы живем здесь не меньше 14 лет, знаем не только историю острова, но и его обычаи, традиции и законы (некоторые из них весьма необычны). Наши друзья и родственники сами творили эту историю — можно сказать, что мы получаем информацию «из первых рук». Мы любим Кипр и его жителей и стараемся, чтобы наши путешественники также полюбили этот благословенный остров, чтоб у них остались сладкие воспоминания от поездок и желание возвращаться сюда снова и снова. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 августа 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Ирина много знает и хорошо рассказывает. Я шпожалела, что не забронировала еще одну экскурсию. Рекомендую всем. В комфортных условиях мы посетили все знаковые места Айя-Напы и Протараса.

Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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