Двуликая Никосия
Познакомиться с противоречивым городом и увидеть в нём яркую гармонию западного и восточного
Моя прогулка поможет вам увидеть весь Кипр при помощи магии противоположностей. Никосия делится на северную и южную часть: исламскую и православную, ориентальную и западную. Но, несмотря на все различия, это единый город, две части которого связаны тысячелетней историей, удивительной культурой. И вы убедитесь в этом, гуляя по старым кварталам мимо византийских храмов и мечетей, любуясь древней архитектурой и заглянув на шоу дервишей.