Меня зовут Ирина. Я и наша небольшая команда гидов с радостью познакомит вас с красотами Кипра. Все мы живем здесь не меньше 14 лет, знаем не только историю острова, но и его обычаи, традиции и законы (некоторые из них весьма необычны). Наши друзья и родственники сами творили эту историю — можно сказать, что мы получаем информацию «из первых рук». Мы любим Кипр и его жителей и стараемся, чтобы наши путешественники также полюбили этот благословенный остров, чтоб у них остались сладкие воспоминания от поездок и желание возвращаться сюда снова и снова. До встречи!