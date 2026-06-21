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Н Надежда Очень красивые места, Ирина потрясающий рассказчик, много интересного рассказала про историю Кипра Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александра Очень благодарна Ирине за интересную экскурсию и безопасный трансфер. Неожиданные повороты маршрута, такие как монастырь в Айя Напа и 700 летнее дерево были чудом и приятностью:)

Если бы остались на дольше, то обязательно поезала бы еще куда нибудь с Ириной. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Игорь Экскурсия прошла отлично. Ирина рассказала историю острова, показала все достопримечательности побережья, ответила на все вопросы, касающиеся истории определённых мест и даже больше. Маршрут был очень живописный. Жаль, что отпуск прошёл быстро, и мы не успели взять ещё экскурсии в другие места. Если будем ещё раз на острове, то обязательно возьмём что-то новое. Очень рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена читать дальше уменьшить Наш экскурсовод была Юлия. Очень милая девушка. Все интересно и не навязчиво рассказывала. И не только об этих необыкновенно красивых местах, но и вообще о Кипре и жизни киприотов.

День пролетел быстро и незабываемо. Места ООО очень красивые. Юля сделала много шикарных фото, теперь и у нас останется память об этом дне и об этой удивительной стране., и конечно Масса впечатлений и положительных эмоций Спасибо,Юлия за этот чудесный денек!!!!! А Кипр просто волшебный!!!!! Побывали с мужем на экскурсии сокровище мыса Каво Греко. В этот день у меня был день рождения, и мы его решили отметить на Кипре и заказали эту сказочную индивидуальную экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Даля Эта экскурсия останется в памяти как одно из самых ярких впечатлений моего отдыха. Каждая остановка была наполнена историей и смыслом. Спасибо за профессионализм, за искреннюю любовь к Кипру и за ту энергию, которую вы щедро передаёте. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет