Предлагаю вам приключенческую поездку на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра.
Если вы хотите увидеть самые красочные пейзажи, сделать самые яркие фотографии, побывать в пещерах, где когда-то прятались пираты, искупаться на одном из самых интересных и укромных пляжей Кипра, то вам сюда!
Если вы хотите увидеть самые красочные пейзажи, сделать самые яркие фотографии, побывать в пещерах, где когда-то прятались пираты, искупаться на одном из самых интересных и укромных пляжей Кипра, то вам сюда!
Описание экскурсии
Вы посетите самые яркие и живописные уголки юго-восточного Кипра:
- Мост влюбленных
- Мост грешников
- Королевские пещеры
- Смотровая площадка на мысе Каво Греко
- Голубая лагуна
- Церковь Козьмы и Дамиана
- Пещера Святых Целителей
- Последний пункт программы вы можете выбрать по собственному усмотрению:
— Пляж Коннос Бэй с купанием (30-40 минут)
— Парк скульптур в Айа напе
— Церковь пророка Ильи в Протарасе. Находится на высоте 155 метров над уровнем моря. С площадки открывается великолепный панорамный вид на море и Протарас. Здесь можно завязать ленточки на дереве желаний!
Организационные детали
Дополнительная оплата за шезлонги или зонтики на пляже: €2,5.
Трансфер
- Трансфер из Айа-Напы и Протараса включён в стоимость. Поедем на автомобиле Nissan Serena 2016 года с кондиционером
- Также можем организовать трансфер из Ларнаки и близлежащих к ней населённых пунктов (Ороклини, Ормидия, Пила и т. д.), доплата составит €40 за группу
- Из Лимассола, Пафоса и с Северного Кипра эта экскурсия не проводится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На крыльце вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Протарасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1434 туристов
Я с радостью познакомлю вас с красотами Кипра, а также с историей и культурными особенностями этой замечательной страны. Живу здесь с 2005 года, экскурсии провожу с 2014 года. Знаю не
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень красивые места, Ирина потрясающий рассказчик, много интересного рассказала про историю Кипра
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А
Очень благодарна Ирине за интересную экскурсию и безопасный трансфер. Неожиданные повороты маршрута, такие как монастырь в Айя Напа и 700 летнее дерево были чудом и приятностью:)
Если бы остались на дольше, то обязательно поезала бы еще куда нибудь с Ириной.
Если бы остались на дольше, то обязательно поезала бы еще куда нибудь с Ириной.
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И
Экскурсия прошла отлично. Ирина рассказала историю острова, показала все достопримечательности побережья, ответила на все вопросы, касающиеся истории определённых мест и даже больше. Маршрут был очень живописный. Жаль, что отпуск прошёл быстро, и мы не успели взять ещё экскурсии в другие места. Если будем ещё раз на острове, то обязательно возьмём что-то новое. Очень рекомендую.
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Е
Побывали с мужем на экскурсии сокровище мыса Каво Греко. В этот день у меня был день рождения, и мы его решили отметить на Кипре и заказали эту сказочную индивидуальную экскурсию.
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Д
Эта экскурсия останется в памяти как одно из самых ярких впечатлений моего отдыха. Каждая остановка была наполнена историей и смыслом. Спасибо за профессионализм, за искреннюю любовь к Кипру и за ту энергию, которую вы щедро передаёте.
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Экскурсию проводила Юлия. Она провезла нас по самым красивым местам, рассказала про историю Кипра. Также посетили чудесный пляж. Изначально не планировали купаться, но удержаться не смогли и остались очень довольны. То, чего я ждала от экскурсии - великолепные виды и фото - получила в полном объёме. . Юлия оказалась ещё и весьма неплохим фотографом
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