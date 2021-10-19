Отзыв на: Сокровище Кипра — мыс Греко И Ирина 5 Необычный индивидуальный маршрут. Отличная подача интересующей информации. Непринуждённое общение и просто прекрасный гид. Серго-не экскурсовод, а гостеприимный хозяин, встречающий гостей и делающий их пребывание в его доме комфортным и радостным! Всем рекомендую!

Отзыв на: В гости к осликам Кипра: семейное путешествие О Оксана 5 Я не любитель долгих и массовых экскурсий Поэтому на Кипре, я могу точно посоветовать Гида Ирину (она живет на Кипре с 1994 года) и ее дочь Августу Если с Вами Киприот, а Августа на 50% киприотка, Вы можете забыть о своём ребёнке Так оно и есть! И к сути, 5 часовая экскурсия в компании этих прекрасных дам это: Прежде всего интереснейший, пропитанный историческими датами рассказ о Кипре на автомобиле с кондиционером (это важно, все таки +36) ✅Посещение гончарной мастерской и изготовление вазы ✅Посещение ослиной фермы (негласного символа Кипра) ✅Посещение монастыря св. Кендея ✅Посещение этнографического частного дома-музея Между тем проехать по территории Англии, между Греческой и Турецкой территории Это одновременно увлекательное и волнительное (даже страшненькое)чувство, проезд между 2 блокпостами И у увидеть со смотровой площадки город-призрак Вароша Спасибо, Ирина и Августа! Советуем на все 250%💜

Отзыв на: В гости к осликам Кипра: семейное путешествие А Алла 5 Экскурсия прошла на отлично! Ирина рассказала много интересного как по теме экскурсии, так и по истории Кипра, доступно, содержательно и увлекательно. Дети в восторге, а уж как понравились ослики и катание на них- не передать словами. Спасибо Вам огромное, однозначно рекомендую!

Отзыв на: Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное М Мария 5 Вместо Ирины экскурсию проводила замечательная девушка Юлия. Очень доброжелательная и позитивная, много рассказала не об исторических фактах, а о жизни Киприотов, их быте, традициях. На протяжении всей экскурсии фотографировала нашу семью и снимала видео, потом прислала целый альбом о нашем путешествии)))) Особое «Вау», это кабриолет Юлии, впитали дух свободы и красоты Кипра. Спасибо огромное. Рекомендуем)))

Отзыв на: Сокровища мыса Каво Греко Е Елена 5 Побывали с мужем на экскурсии сокровище мыса Каво Греко. В этот день у меня был день рождения, и мы его решили отметить на Кипре и заказали эту сказочную индивидуальную экскурсию. Наш экскурсовод была Юлия. Очень милая девушка. Все интересно и не навязчиво рассказывала. И не только об этих необыкновенно красивых местах, но и вообще о Кипре и жизни киприотов. День пролетел быстро и незабываемо. Места ООО очень красивые. Юля сделала много шикарных фото, теперь и у нас останется память об этом дне и об этой удивительной стране., и конечно Масса впечатлений и положительных эмоций Спасибо, Юлия за этот чудесный денек. А Кипр просто волшебный!

Отзыв на: Весь Кипр за 1 день А Анна 5 Спасибо большое Ирине за экскурсию. Все было хорошо, Получили удовольствие. Много посмотрели и послушали. Лефкара произвела хорошее впечатление. За исключением того, что не были проинформированы о существенно завышенных ценах в местной лавке на лефкарийское серебро. Как выяснилось, на побережье на те же изделия цены были 40% ниже.

Отзыв на: Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное с светлана 5 Все прекрасно! Не утомительно и познавательно!

Отзыв на: Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное О Ольга 5 Два года мечтала посетить эти необыкновенные места, куда автобусные экскурсии не возят туристов, и не просто добраться самому, тем более увидеть всё самое-самое оптимальным маршрутом, на хорошей машине, в утренние часы, когда ещё нет толп таких-же любителей красот. Всё прошло очень душевно. Встретились вовремя, посетили всё запланированное и даже успели отдохнуть в приятном пляжном кафе. Так как я путешествую одна, мне было очень ценно, что Юля пофотографировала меня на всех локациях. Очень советую любителям получить восторг от уникальных природных чудес, не перегружаясь историческими фактами.

Отзыв на: Весь Кипр за 1 день Г Гульнара 5 Мы с подругой очень довольны экскурсией и благодарны Ирине и Августе. Выбирали из нескольких экскурсий и гидов, остановились на этой экскурсии и не пожалели: оптимальный маршрут, интересная информация самого разного характера о Кипре, его истории, природе, жителях, много увидели за один день. Ирина очень знающий гид, внимательный к интересам Туристов, адаптирует материал и маршрут под конкретный случай. Хотя цена и высокая, мы не пожалели. Спасибо!