Индивидуальная
до 7 чел.
Сокровища мыса Каво Греко
Приключенческая поездка на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра
Начало: На крыльце вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Кипр за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Кипра за один день: деревня Лефкара, монастырь Махерас, горы Троодоса, город-призрак и средневековая Фамагуста
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от €385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
Увлекательное путешествие через века: от древнего Саламина до квартала-призрака Вароша. Узнайте больше о Кипре
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с регионом: Айя-Напа, Фамагуста и мыс Греко из Протараса
Гулять, любоваться, купаться: авто-прогулка по фантастическим красотам города и окрестностей
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас
10 авг в 09:00
11 авг в 18:00
от €340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €299 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё о Кипре: семейное путешествие
За один день вы убедитесь, что кроме моря и пляжа на Кипре есть и другие примечательные уголки, которые придутся по душе и взрослым, и детям
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Семейное путешествие по Кипру: верблюды, мечеть Хала Султан Текке и соляные озера. Парк верблюдов, катание на животных и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от €225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Увлекательное путешествие по Кипру: Никосия, Лефкара и традиционная кухня. Откройте для себя культуру и историю острова
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПриродные красоты Кипра
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров сокровищ
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€115 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Ларнака в величии веков
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Наследие древней Византии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Житие-бытие ослиное
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€115 за человека
Индивидуальная
Приключения спартанцев
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Предгорье Троодоса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€265 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нектар Диониса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Православные святыни восточного побережья
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день, кроме воскресенья
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр для юных путешественников
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Покоряя море и горы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€135 за человека
Индивидуальная
На квадроциклах по Троодосу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€165 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
€280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по вашему маршруту
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
€340 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Впечатления замечательные. Город Фамагуста, особенно ее часть- город-призрак, производят неизгладимое впечатление. Ирина прекрасно владеет материалом, и подает его творчески, с любовью к своему делу.
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Н
Очень красивые места, Ирина потрясающий рассказчик, много интересного рассказала про историю Кипра
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М
отличная экскурсия в спокойном темпе, где организатор готов подстроиться под ваши пожелания
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Н
Запоминающаяся экскурсия, необычные места! С Ириной легко и интересно!
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Нам очень понравилась экскурсия. С Ириной было легко, интересно, познавательно проводить время. Получили новые знания, что-то вспомнили из уроков истории и не только. У нас было настоящее путешествие во времени: от античности и средневековья до современности.
+4
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А
Очень благодарна Ирине за интересную экскурсию и безопасный трансфер. Неожиданные повороты маршрута, такие как монастырь в Айя Напа и 700 летнее дерево были чудом и приятностью:)
Если бы остались на дольше, то обязательно поезала бы еще куда нибудь с Ириной.
Если бы остались на дольше, то обязательно поезала бы еще куда нибудь с Ириной.
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Отличная экскурсия! Было очень насыщенно и интересно
+1
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Д
Эта экскурсия останется в памяти как одно из самых ярких впечатлений моего отдыха. Каждая остановка была наполнена историей и смыслом. Спасибо за профессионализм, за искреннюю любовь к Кипру и за ту энергию, которую вы щедро передаёте.
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Точно рекомендую Ирину, невероятный гид!
Начиная от начитанности и знаний буквально всего, заканчивая тем волшебным количеством энергии, которым заражает с первых секунд знакомства!
Поездка прошла великолепно и на одном дыхании. Не сомневайтесь при выборе!
Комфортно, интересно, вариативно.
Начиная от начитанности и знаний буквально всего, заканчивая тем волшебным количеством энергии, которым заражает с первых секунд знакомства!
Поездка прошла великолепно и на одном дыхании. Не сомневайтесь при выборе!
Комфортно, интересно, вариативно.
+3
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В
Мы провели экскурсию с гидом Александром. Очень приятно спокойно рассказывал, с интересными фактами, с собственным опытом. Побывали в Ларнаке, посмотрели
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Всего 84 отзыва в Протарасе
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Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу
Самые популярные экскурсии в Протарасе
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Сколько стоит экскурсия по Протарасу в августе 2026
Сейчас в Протарасе можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 90 до 385. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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