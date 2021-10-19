Все экскурсии в Протарасе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Протарасе – доступно 39 экскурсий на 2021 год, 38 ⭐ отзывов, цены от €22. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Протарасе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии на Кипре на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
8ч
€325
за 1-14 чел.
Волшебные горные деревушки
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€325
за 1-11 чел.
Заповедный Мыс Греко
Вы посетите деревню Лефкара с необычными каменными домами, заедете в старинный монастырь Айя-Напы, который...
Время выезда: 9:00 – 10:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
€130
за 1-4 чел.
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Гулять, любоваться, купаться: авто-прогулка по фантастическим красотам города и окрестностей
Индивидуальный тур
8ч
€335
за 1-11 чел.
Винно-гастрономический тур
Кипр - это солнечные пляжи, атмосфера релакса и безумные вечеринки
Время выезда: 9:00 – 10:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
€285
за 1-4 чел.
Весь Кипр за 1 день
Увидеть главные достопримечательности острова и узнать о его прошлом и настоящем
Индивидуальная экскурсия
8ч
€325
за 1-11 чел.
Южный Троодос
Вы оцените главные природные и исторические достопримечательности Южного Троодоса: кипрские святыни,...
Время выезда: 9:00 – 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
130€117
за 1-4 чел.
Сокровища мыса Каво Греко
Приключенческий тур на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра
Индивидуальная экскурсия
8ч
€325
за 1-11 чел.
Национальный парк Акамас
Вы отправитесь в увлекательную поездку с индивидуальным гидом по полуострову Акамас - дому для более...
По запросу
Индивидуальная экскурсия
4ч
€135
за 1-4 чел.
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
Пообщаться с милыми животными, увидеть город-призрак и посетить гончарную мастерскую
Индивидуальная экскурсия
8ч
€325
за 1-11 чел.
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
По запросу
Индивидуальная экскурсия
8ч
€260
за 1-4 чел.
Троодос — душа Кипра
Побывать в горных деревушках, попробовать местные угощения и прочувствовать атмосферу острова
Индивидуальная экскурсия
5ч
€90
за 1 чел.
Ларнака в величии веков
Если у вас нет желания тратить время драгоценного отдыха на полноценную дневную экскурсию, мы с удовольствием...
Ежедневно в 09:00 или 14:00
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€169
за 1-4 чел.
Сокровище Кипра — мыс Греко
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Кирения - "Горький лимон"
Кипр - уникальный остров
Ежедневно в любое время
Индивидуальная экскурсия
5ч
€135
за 1-4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Познакомиться с дружелюбными животными и посетить мусульманскую святыню на берегу озера
Индивидуальная экскурсия
3ч
€70
за 1 чел.
Житие-бытие ослиное
Ваши маленькие путешественники заскучали в отеле? Мы с радостью приглашаем их на занимательную прогулку...
Ежедневно в любое время
Индивидуальная экскурсия
6ч
€90
за 1 чел.
Экскурсия-приключение "В мире животных"
Вы приехали на Кипр с детьми и желаете насладиться совместным отдыхом? Хотите сделать отдых детей познавательным...
Ежедневно в 11:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Фирменная экскурсия от "Гида на Кипре"
Данный маршрут один самых любимых в нашей команде
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
€270
за 1-4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Экскурсия в город Пафос, где Вы посетите древние раскопки, увидите уникальные постройки и мозаики тех...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Троодос - душа Кипра
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные варианты...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€125
за 1 чел.
Нектар Диониса
Мы предлагаем побывать в винодельческих районах Кипра, посетить небольшие семейные винодельни и насладиться...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1 чел.
Наследие древней Византии
Кипр - остров тысячи церквей, и с каждым годом их становится только больше
Ежедневно в 09:00
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Последние отзывы «Экскурсии Протараса»
- Отзыв на: Сокровище Кипра — мыс ГрекоИИрина19 октября 2021Необычный индивидуальный маршрут. Отличная подача интересующей информации. Непринуждённое общение и просто прекрасный гид. Серго-не экскурсовод, а гостеприимный хозяин, встречающий гостей и делающий их пребывание в его доме комфортным и радостным! Всем рекомендую!
- ООксана18 октября 2021Я не любитель долгих и массовых экскурсий Поэтому на Кипре, я могу точно посоветовать Гида Ирину (она живет на Кипре с 1994 года) и ее дочь Августу Если с Вами Киприот, а Августа на 50% киприотка, Вы можете забыть о своём ребёнке Так оно и есть! И к сути, 5 часовая экскурсия в компании этих прекрасных дам это: Прежде всего интереснейший, пропитанный историческими датами рассказ о Кипре на автомобиле с кондиционером (это важно, все таки +36) ✅Посещение гончарной мастерской и изготовление вазы ✅Посещение ослиной фермы (негласного символа Кипра) ✅Посещение монастыря св. Кендея ✅Посещение этнографического частного дома-музея Между тем проехать по территории Англии, между Греческой и Турецкой территории Это одновременно увлекательное и волнительное (даже страшненькое)чувство, проезд между 2 блокпостами И у увидеть со смотровой площадки город-призрак Вароша Спасибо, Ирина и Августа! Советуем на все 250%💜
- ААлла16 октября 2021Экскурсия прошла на отлично! Ирина рассказала много интересного как по теме экскурсии, так и по истории Кипра, доступно, содержательно и увлекательно. Дети в восторге, а уж как понравились ослики и катание на них- не передать словами. Спасибо Вам огромное, однозначно рекомендую!
- ММария14 октября 2021Вместо Ирины экскурсию проводила замечательная девушка Юлия. Очень доброжелательная и позитивная, много рассказала не об исторических фактах, а о жизни Киприотов, их быте, традициях. На протяжении всей экскурсии фотографировала нашу семью и снимала видео, потом прислала целый альбом о нашем путешествии)))) Особое «Вау», это кабриолет Юлии, впитали дух свободы и красоты Кипра. Спасибо огромное. Рекомендуем)))
- Отзыв на: Сокровища мыса Каво ГрекоЕЕлена12 октября 2021Побывали с мужем на экскурсии сокровище мыса Каво Греко. В этот день у меня был день рождения, и мы его решили отметить на Кипре и заказали эту сказочную индивидуальную экскурсию. Наш экскурсовод была Юлия. Очень милая девушка. Все интересно и не навязчиво рассказывала. И не только об этих необыкновенно красивых местах, но и вообще о Кипре и жизни киприотов. День пролетел быстро и незабываемо. Места ООО очень красивые. Юля сделала много шикарных фото, теперь и у нас останется память об этом дне и об этой удивительной стране., и конечно Масса впечатлений и положительных эмоций Спасибо, Юлия за этот чудесный денек. А Кипр просто волшебный!
- ААнна10 октября 2021Спасибо большое Ирине за экскурсию. Все было хорошо, Получили удовольствие. Много посмотрели и послушали. Лефкара произвела хорошее впечатление. За исключением того, что не были проинформированы о существенно завышенных ценах в местной лавке на лефкарийское серебро. Как выяснилось, на побережье на те же изделия цены были 40% ниже.
- ссветлана4 октября 2021Все прекрасно! Не утомительно и познавательно!
- ООльга22 сентября 2021Два года мечтала посетить эти необыкновенные места, куда автобусные экскурсии не возят туристов, и не просто добраться самому, тем более увидеть всё самое-самое оптимальным маршрутом, на хорошей машине, в утренние часы, когда ещё нет толп таких-же любителей красот. Всё прошло очень душевно. Встретились вовремя, посетили всё запланированное и даже успели отдохнуть в приятном пляжном кафе. Так как я путешествую одна, мне было очень ценно, что Юля пофотографировала меня на всех локациях. Очень советую любителям получить восторг от уникальных природных чудес, не перегружаясь историческими фактами.
- ГГульнара17 сентября 2021Мы с подругой очень довольны экскурсией и благодарны Ирине и Августе. Выбирали из нескольких экскурсий и гидов, остановились на этой экскурсии и не пожалели: оптимальный маршрут, интересная информация самого разного характера о Кипре, его истории, природе, жителях, много увидели за один день. Ирина очень знающий гид, внимательный к интересам Туристов, адаптирует материал и маршрут под конкретный случай. Хотя цена и высокая, мы не пожалели. Спасибо!
- ААндерй17 сентября 2021Добрый день. Очень рады, что несмотря на пятый приезд на Кипр, выбрали эту экскурсию. Увидели новые места, пообщались с Ириной и Августой - новые люди, новые знания и впечатления. Много материала, разнообразные места, успели всю программу и даже ее перевыполнили. Погода с дождем и даже редким явлением - градом- не помешала, потому что Ирина грамотно составила маршрут и оперативно реагировала на изменения погоды. На редкость в поездке сделали общих фото, а то обычно на фото или я, или муж;-). Еще раз благодарим Ирину и ее помощницу Августу!