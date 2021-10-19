Сокровище Кипра — мыс Греко

Впечатлиться природой острова на восточном побережье

5
1 отзыв
Отправляемся на самый край острова Кипр — мыс Греко! В этом мини-туре я объединил локации с кипрских открыток и свои любимые пешие нетуристические тропы.

Вас ждут причудливые ландшафтные образования, чистые воды всех оттенков синего, церковь в греческом стиле и сотни ракурсов для фото.

Дополнят впечатления легенды и рассказы о местной жизни.
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко
Сокровище Кипра — мыс Греко

Что вас ожидает

Дружеская экскурсия

Дорога до мыса Греко и между самыми живописными уголками этого района пройдет под мои рассказы по вашим интересам. Вы услышите главное об истории и географии Кипра. Поймете, почему и как он разделен. Узнаете, что здесь выращивают и производят. Я с радостью расскажу об острове глазами местных, подскажу, что и где попробовать из яркой кипрской кухни.

Красоты мыса Греко — известные и не только

  • Мост Любви — символ Кипра с открыток. Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка.
  • Морские пещеры и гроты. Исследовать их изнутри или полюбоваться сверху? Вы выберете сами, но в любом случае насладитесь видами Средиземноморья — вода здесь особенно чистая.
  • Церковь Анаргири — белоснежная и с голубой крышей, она возвышается над лагуной и хранит любопытную легенду.
  • Пешеходная прогулка. Ближе к концу экскурсии приготовьтесь к несложному пешему маршруту (около 40 минут), который приведет нас на обзорную площадку с фантастическими пейзажами. Это почти секретное место, куда не возят туристические группы. Вечером вы встретите здесь лучший кипрский закат, утром — впечатлитесь уединенностью завопедного уголка.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на автомобиле Nissan Note или Honda CR-V
  • Транспортные расходы включены в стоимость. В машине для вас всегда есть вода и фрукты. Дополнительных расходов нет.
  • Если вы заказываете экскурсию на утреннее время, то будет возможность отдохнуть на чудесном пляже
  • Возьмите с собой удобную обувь и купальные принадлежности

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Sergo
Sergo
Добро пожаловать на Кипр. Меня зовут Серго. Я уже много лет живу на Кипре. Сам очень люблю путешествовать и прекрасно понимаю, что важно для гостей нашего острова. Также много лет занимаюсь организацией туров по острову: в первую очередь это маршруты, посвященные дивной природе Кипра. Провожу экскурсии на русском и английском языках.
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1 реальный отзыв

И
19 окт 2021
Необычный индивидуальный маршрут. Отличная подача интересующей информации. Непринуждённое общение и просто прекрасный гид. Серго-не экскурсовод, а гостеприимный хозяин, встречающий гостей и делающий их пребывание в его доме комфортным и радостным! Всем рекомендую!

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