читать дальше уменьшить

что даже не было запланировано.

Сергo проводил экскурсию в нашем темпе, все рассказал, все показал, увидели исключительные места на Кипре. Море просто изумительное, увидели его во всей красе.

Если ещё раз будем на Кипре, снова закажем экскурсию с Серго.

Серго много нас фотографировал.

Фотографии получились обалденные Память на всю жизнь. За это особенное спасибо.

Удачи вам, Серго, в вашей замечательной и благородный профессии.

Женя и Дима.

Отдыхали в Протарасе.