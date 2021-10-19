Что вас ожидает

Дружеская экскурсия

Дорога до мыса Греко и между самыми живописными уголками этого района пройдет под мои рассказы по вашим интересам. Вы услышите главное об истории и географии Кипра. Поймете, почему и как он разделен. Узнаете, что здесь выращивают и производят. Я с радостью расскажу об острове глазами местных, подскажу, что и где попробовать из яркой кипрской кухни.

Красоты мыса Греко — известные и не только

Мост Любви — символ Кипра с открыток. Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка.

— символ Кипра с открыток. Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка. Морские пещеры и гроты . Исследовать их изнутри или полюбоваться сверху? Вы выберете сами, но в любом случае насладитесь видами Средиземноморья — вода здесь особенно чистая.

. Исследовать их изнутри или полюбоваться сверху? Вы выберете сами, но в любом случае насладитесь видами Средиземноморья — вода здесь особенно чистая. Церковь Анаргири — белоснежная и с голубой крышей, она возвышается над лагуной и хранит любопытную легенду.

— белоснежная и с голубой крышей, она возвышается над лагуной и хранит любопытную легенду. Пешеходная прогулка. Ближе к концу экскурсии приготовьтесь к несложному пешему маршруту (около 40 минут), который приведет нас на обзорную площадку с фантастическими пейзажами. Это почти секретное место, куда не возят туристические группы. Вечером вы встретите здесь лучший кипрский закат, утром — впечатлитесь уединенностью завопедного уголка.

Организационные детали