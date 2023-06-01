Экскурсии от вашего отеля в Протарасе

Найдено 39 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Протарасе на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Семейное путешествие по Кипру: верблюды, мечеть Хала Султан Текке и соляные озера. Парк верблюдов, катание на животных и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 4 чел.
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
За один день вы убедитесь, что кроме моря и пляжа на Кипре есть и другие примечательные уголки, которые придутся по душе и взрослым, и детям
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 4 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Протарасу: Никосия, Лефкара и многое другое
Маршрут включает посещение Никосии, Лефкары, этнографического музея и других достопримечательностей. Погрузитесь в историю и культуру Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Чудеса Святого Исцеления
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чудеса Святого Исцеления: Индивидуальная экскурсия по святым местам Протараса
Погрузитесь в атмосферу древних храмов и монастырей Кипра. Узнайте о чудесах исцеления и истории христианства на острове
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
115 за человека
Остров сокровищ
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Остров сокровищ» для всей семьи в Протарасе
Ваши дети заскучали в отеле? Экскурсия «Остров сокровищ» покажет удивительные места побережья Айя-Напы и Протараса. Путешествие для всей семьи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за человека
Ларнака в величии веков
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Ларнака в величии веков - история и культура
Погрузитесь в вековую историю Ларнаки, посетив мечеть Текке Хала Султан, церковь Святого Лазаря и другие достопримечательности. Короткое путешествие на полдня
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за человека
Кирения - «Горький лимон»
Индивидуальная
8 часов
Кирения - «Горький лимон»: индивидуальная экскурсия по средневековым замкам и аббатствам
Уникальная экскурсия по Кирении, где можно посетить древние замки и аббатства, узнать историю Никосии и насладиться местной кухней
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
115 за человека
Житие-бытие ослиное
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Житие-бытие ослиное» в Протарасе
Ваши дети заскучали в отеле? Подарите им незабываемое приключение: лабиринт Минотавра, ботанические сады и ферма ослика Иа
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
70 за человека
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия-приключение «В мире животных» в Протарасе
Приехали на Кипр с детьми? Хотите сделать отдых познавательным и ярким? Специально для маленьких путешественников мы приготовили особенную программу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за человека
Пафос - от мифов до древней столицы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в древнюю историю Пафоса: раскопки, мозаики, амфитеатр и легенды о богине Афродите
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
270 за всё до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра: экскурсия из Протараса
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос с нашей экскурсией. Величественные монастыри, уютные деревни и потрясающие виды ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в мир кулинарных изысков Кипра, посетив уютные деревушки, дегустируя мясные деликатесы, вина и уникальный шоколад
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
115 за человека
Нектар Диониса
Индивидуальная
8 часов
Нектар Диониса: винодельни Кипра и горы Троодоса
Погрузитесь в мир кипрского виноделия, посетив винодельческие деревни и наслаждаясь великолепными пейзажами острова. Уникальная экскурсия Нектар Диониса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
125 за человека
Вкусная обзорная экскурсия
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Протарасу
Погрузитесь в атмосферу Кипра: монастыри, винодельни, сладости и обед в рыбацкой деревне. Насладитесь уникальной культурой и природой острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
115 за человека
Наследие древней Византии
Индивидуальная
8 часов
Наследие древней Византии: индивидуальная экскурсия по Протарасу
Погрузитесь в историю Кипра, посетив уникальные византийские храмы. Откройте для себя культурное наследие острова с профессиональным гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
115 за человека
На квадроциклах по Троодосу
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
8 часов
На квадроциклах по Троодосу: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в атмосферу горного Кипра на квадроциклах, исследуя деревни, монастыри и наслаждаясь экстремальным сафари. Вас ждут незабываемые приключения
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
165 за человека
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Индивидуальная
6 часов
Магические фонтаны в Протарасе (с мая по октябрь)
Увлекательная экскурсия для всей семьи. Посетите лабиринт Минотавра, мост влюблённых и насладитесь феерическим шоу танцующих фонтанов в Протарасе
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Экскурсия по вашему маршруту
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по вашему маршруту в Протарасе
Уважаемые гости острова! Спланируйте уникальное путешествие по Протарасу с индивидуальным маршрутом, который будет учитывать все ваши пожелания и интересы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Индивидуальная
6 часов
Лучшие пляжи Кипра: экскурсия по Протарасу
Пляжи Кипра славятся своим разнообразием и чистотой. На экскурсии вы увидите как городские, так и дикие пляжи, насладитесь купанием и вкусным обедом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за человека
Фамагуста и Саламин - берега истории
Индивидуальная
4 часа
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Индивидуальная
8 часов
Троодос - по стопам Святых Апостолов: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в атмосферу древних монастырей и живописных деревушек Троодоса. Откройте для себя уникальные реликвии и насладитесь традиционной кипрской кухней
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
115 за человека
Приключения спартанцев
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев: экскурсия в Протарасе
Насладитесь уникальной экскурсией в Протарасе, включающей посещение шоколадной мастерской, верёвочного парка и обед в ресторане The Mill
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Предгорье Троодоса
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в предгорья Троодоса: культура и традиции
Познакомьтесь с самобытной культурой Кипра, посетив монастырь, винодельню, этнографический музей и деревню мастеров Лефкара
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за человека
Разделённая столица и её окрестности
Индивидуальная
7 часов
Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Никосии и её окрестностям. Посетите церковь, зоопарк и старый город с уникальной культурой
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Индивидуальная
6 часов
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Организуем профессиональную рыбалку на одном из горных водохранилищ Кипра. Вам не нужно искать снасти и места - всё уже подготовлено
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
200 за человека
Покоряя море и горы
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Начните день с прогулки на SUP, затем насладитесь обедом в таверне и посетите аутентичные деревни Лефкара и Като Дрис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
135 за человека
Пять Святынь
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия «Пять Святынь» в Протарасе
Погрузитесь в историю и религию Кипра с экскурсией Пять Святынь. Посетите храмы и монастыри, узнайте легенды и прикоснитесь к мощам святых
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
270 за всё до 4 чел.
Волшебные горные деревушки
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Протараса: Лофу, Ланья, Какопетрия, Калопанайотис
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, расположенных в горах Троодоса. Узнайте об их истории, традициях и наслаждайтесь местной кухней
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 325 за всё до 4 чел.
Заповедный Мыс Греко
Индивидуальная
8 часов
Заповедный Мыс Греко: индивидуальная экскурсия по Протарасу
Посетите живописные места Протараса: деревню Лефкара, монастырь Айя-Напы и Мыс Греко с морскими пещерами. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 325 за всё до 4 чел.
Винно-гастрономический тур
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономический тур по традиционным деревушкам Кипра
Погрузитесь в атмосферу традиционного Кипра: дегустация вин, местные деликатесы и рукоделие. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по деревушкам
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 335 за всё до 4 чел.
Южный Троодос
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия «Южный Троодос» в Протарасе: Природа и история
Оцените красоту Южного Троодоса, посетив монастырь Киккос, деревушку Омодос и горные деревни. Насладитесь природой и историей Кипра
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 325 за всё до 4 чел.
Национальный парк Акамас
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Акамас: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Отправьтесь в увлекательное путешествие по национальному парку Акамас с индивидуальным гидом. Уникальная природа и исторические места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 325 за всё до 4 чел.
Православное наследие Кипра
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: индивидуальная экскурсия по святыням Протараса
Откройте для себя уникальные христианские святыни Кипра. Путешествие в прошлое, где вас ждут древние храмы и монастыри
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 325 за всё до 4 чел.
Колорит Кипра
Индивидуальная
8 часов
Колорит Кипра: индивидуальная экскурсия по Протарасу
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Кипра, посетив горные деревушки, древний монастырь и винодельню с дегустацией местных вин
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 2 чел.
Нетуристический Кипр
Индивидуальная
7 часов
Познакомьтесь с нетуристическим Кипром: уникальная индивидуальная экскурсия
Многие туристы просят показать им те места, куда не возят туристов. Мы познакомим вас с настоящим Кипром: деревни, традиционные кафешки, местные фермы и таверны
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Кипр для юных путешественников
Индивидуальная
5 часов
Кипр для юных путешественников: экскурсия в Протарасе
Путешествие для всей семьи по Протарасу. Дети и родители узнают о жизни киприотов, посетят парки, пещеры и фермы. Увлекательное приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Природные красоты Кипра
Индивидуальная
8 часов
Природные красоты Кипра: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в атмосферу Кипра, исследуя его природные красоты. Увидите горы, пляжи и пещеры, узнайте о жизни местных жителей и насладитесь традиционной кухней
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Православные святыни восточного побережья
Индивидуальная
5 часов
Православные святыни восточного побережья
Паломнический тур по православным святыням Протараса и Ларнаки. Посетите древние храмы и монастыри, узнайте историю Айя-Напы и насладитесь духовным путешествием
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день, кроме воскресенья
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Кипр - остров любви
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Кипр - остров любви
Эта экскурсия для тех, кто влюблён или хочет обрести любовь. Узнайте о свадебных традициях киприотов, семейном укладе и воспитании детей
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день, кроме понедельника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 июня 2023
    В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
    Очень понравилась эта экскурсия всей нашей семье! Ирина замечательный гид. Я всем искренне советую брать эту экскурсию, вы не пожалеете.
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    Так хорошо Ирина знает страну,культуру а самое главное историю. Мы остались под большим впечатлением! Искренне желаем Ирине хороших клиентов а главное сил и процветания! Спасибо Ирина!

  • J
    Jevgenija
    27 октября 2022
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Всё было очень хорошо спланировано, максимум интересной информации, много исторических данных. За обед отдельное спасибо!!! Было очень вкусно☺️
  • О
    Оксана
    18 октября 2021
    В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
    Я не любитель долгих и массовых экскурсий Поэтому на Кипре,я могу точно посоветовать Гида Ирину (она живет на Кипре с 1994
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    года) и ее дочь Августу Если с Вами Киприот,а Августа на 50% киприотка,Вы можете забыть о своём ребёнке Так оно и есть! И к сути,5 часовая экскурсия в компании этих прекрасных дам это: Прежде всего интереснейший,пропитанный историческими датами рассказ о Кипре на автомобиле с кондиционером (это важно,все таки +36) ✅Посещение гончарной мастерской и изготовление вазы ✅Посещение ослиной фермы (негласного символа Кипра) ✅Посещение монастыря св. Кендея ✅Посещение этнографического частного дома-музея Между тем проехать по территории Англии,между Греческой и Турецкой территории Это одновременно увлекательное и волнительное (даже страшненькое)чувство,проезд между 2 блокпостами И у увидеть со смотровой площадки город-призрак Вароша Спасибо,Ирина и Августа! Советуем на все 250%💜

  • А
    Алла
    16 октября 2021
    В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
    Экскурсия прошла на отлично! Ирина рассказала много интересного как по теме экскурсии, так и по истории Кипра, доступно, содержательно и увлекательно! Дети в восторге, а уж как понравились ослики и катание на них- не передать словами! Спасибо Вам огромное, однозначно рекомендую!
  • О
    Оксана
    30 июня 2021
    Чудеса Святого Исцеления
    Очень насыщеная поездка по уникальным святыням Кипра, познавательная и не сложная, но и не развлекательная. Гид сопровождает везде, грамотно и ясно
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    излогает. Роскошный монастырь Махерас, шикарные кактусы в монастыре Пантелеймона. В Фикарду жарко, берите воду. Море впечатлений не только от моря Кипра.

Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «От вашего отеля»

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  1. Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
  2. В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
  3. Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
  4. Чудеса Святого Исцеления
  5. Остров сокровищ
Сколько стоит экскурсия по Протарасу в июле 2024
Сейчас в Протарасе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 70 до 335. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Экскурсии на русском языке в Протарасе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 39 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 8 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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